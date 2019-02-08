 Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО, - Лубкивский об обращении ВР в Альянс

Он напомнил, что после вчерашнего решения парламента в Конституции закреплен курс Украины на членство в ЕС и НАТО. И в этот же день Верховная Рада приняла еще одно важное решение - постановление, которым призвала лидеров и главные политические органы НАТО формально начать подготовку Плана действий относительно обретения Украиной членства в Альянсе, сообщили в пресс-службе НФ.
Он отметил, что идеологом этого решения является лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.
Благодаря этому постановлению, подчеркнул Даниил Лубкивский, "то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическая цель, Верховная Рада подкрепила практической задачей".
В тексте постановления, сообщил Лубкивский, парламент ссылается на Декларацию саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО": "Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу является такой инструмент как План действий относительно членства. Это указано весьма недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ", - цитирует он резолюцию саммита.
Во-вторых, Рада констатирует, что "со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные измененияй и требует новых форм институционального диалога": "Это - принципиально важный тезис: по сути, она провозглашает совершенно новую историю наших отношений", подчеркнул он.
Кроме того, поскольку в этом году исполняется 70 лет Альянса, в этот юбилейный год Рада призвала лидеров государств-членов НАТО одобрить "прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, которые составит План действий по членству Украины в НАТО ", - говорится в документе.
Він бізнес продав? Ні? Ну то білше вже нічого не потрібно говорити:
ні про курс ггривні, ні про наше "лідерство" в Європі і світі по корупції, ні про найнижчий рівень життя в Європі, ні про "Свободу слова" Шустера, за котру він обіцяв віддати життя. То ж чикатимемо виокнання ним принаймні останньої обіцянки.
Или не понятно что без судов и прокуратуры ничего не будет?
Хай Сакварелідзе буде прокурором Тбілісі. Ми вже ситі грузинськими "рехворматорами."
всё.
но нет, 27 лет нужно ждать вместо того чтобы 3 дня потратить на протест и жить в здоровой стране.
тільки в мене питання, як за стільки років в бізнесі і політиці - він не придивився собі людей, що навіть, коли прийшов час для призначення Генерального прокурора в його команді не знайшлося толкового юриста, що прийшлося призначати людину з технічної освітою? Так само і багато інших посад, на які впливає Президент, все віддані, але безтолкові. В мене є така підозра, що, оскільки не підібрано за стільки років толкових людей, то для нього люди - це сміття, а головне -власні амбіції і задоволення власного Его. Тому в нас не реформи, а така собі імітація. Така моя помилкова думка
https://goo.gl/bzR9Db
🤗
🤣
Він бізнес продав? Ні? Ну то білше вже нічого не потрібно говорити:
ні про курс ггривні, ні про наше "лідерство" в Європі і світі по корупції, ні про найнижчий рівень життя в Європі, ні про "Свободу слова" Шустера, за котру він обіцяв віддати життя. То ж чикатимемо виокнання ним принаймні останньої обіцянки.