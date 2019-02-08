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 Политика Украины
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 Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО, - Лубкивский об обращении ВР в Альянс

"Как и с безвизом, Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО, который нужно выполнять, и нет никаких оснований, почему этот план нельзя или не стоит сформулировать уже сейчас. Тем более, его необходимость уже была признана Альянсом", - отметил Даниил Лубкивский, дипломатический советник Премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2015-2016 годах, заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

Он напомнил, что после вчерашнего решения парламента в Конституции закреплен курс Украины на членство в ЕС и НАТО. И в этот же день Верховная Рада приняла еще одно важное решение - постановление, которым призвала лидеров и главные политические органы НАТО формально начать подготовку Плана действий относительно обретения Украиной членства в Альянсе, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что идеологом этого решения является лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Благодаря этому постановлению, подчеркнул Даниил Лубкивский, "то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическая цель, Верховная Рада подкрепила практической задачей".

В тексте постановления, сообщил Лубкивский, парламент ссылается на Декларацию саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО": "Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу является такой инструмент как План действий относительно членства. Это указано весьма недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ", - цитирует он резолюцию саммита.

Во-вторых, Рада констатирует, что "со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные измененияй и требует новых форм институционального диалога": "Это - принципиально важный тезис: по сути, она провозглашает совершенно новую историю наших отношений", подчеркнул он.

Кроме того, поскольку в этом году исполняется 70 лет Альянса, в этот юбилейный год Рада призвала лидеров государств-членов НАТО одобрить "прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, которые составит План действий по членству Украины в НАТО ", - говорится в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3110665
 
   
 Топ комментарии
 
Гребаные лицемеры, вам уже присылали план по борьбе с коррупцией, по которому сделали всё для галочки а реальных реформторов от Саака до Супрун устранили. А ГП и ВСЮ под коррупционерами.
Или не понятно что без судов и прокуратуры ничего не будет?
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И кто этот герой кто это сделает,если не Порох?
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Ну барига мабуть це ти, а можливо і платний троль
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Чіткий план буде одразу, як тільки Барига втече з країни. Ну що тут не зрозуміло?
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И кто этот герой кто это сделает,если не Порох?
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Твій Порох зробить лише добру купу, коли гарно поїсть. Благо, що є чим.
Він бізнес продав? Ні? Ну то білше вже нічого не потрібно говорити:
ні про курс ггривні, ні про наше "лідерство" в Європі і світі по корупції, ні про найнижчий рівень життя в Європі, ні про "Свободу слова" Шустера, за котру він обіцяв віддати життя. То ж чикатимемо виокнання ним принаймні останньої обіцянки.
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Ну барига мабуть це ти, а можливо і платний троль
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Украина быстрее увидит четкий план действий , если Израиль поделится опытом .
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Гребаные лицемеры, вам уже присылали план по борьбе с коррупцией, по которому сделали всё для галочки а реальных реформторов от Саака до Супрун устранили. А ГП и ВСЮ под коррупционерами.
Или не понятно что без судов и прокуратуры ничего не будет?
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Дурака включают. Главное для них процесс, а не цель. Поэтому от слова "реформа" из пециных уст блевотный рефлекс срабатывает.
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Нужно выйти под раду и требовать конкретно своего народного прокурора, например, Саркварелидзе, и всё, на другой вариант в этой стране могут надеяться только клинические идиоты.
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хай Бог милує!
Хай Сакварелідзе буде прокурором Тбілісі. Ми вже ситі грузинськими "рехворматорами."
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Чёткий план, приёма Украины в НАТО? Лет через 50..
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План такой - голосуют за Генпрокурора - 50тыщ выходит под раду и требует Штатовского, то же самое с главой ВСЮ, Министром МВД, НАБУ.
всё.
но нет, 27 лет нужно ждать вместо того чтобы 3 дня потратить на протест и жить в здоровой стране.
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Может вначале надо было спросить,а ужо потом голосовать.
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Этот четкий план для пеци невыполним.
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він такий!
тільки в мене питання, як за стільки років в бізнесі і політиці - він не придивився собі людей, що навіть, коли прийшов час для призначення Генерального прокурора в його команді не знайшлося толкового юриста, що прийшлося призначати людину з технічної освітою? Так само і багато інших посад, на які впливає Президент, все віддані, але безтолкові. В мене є така підозра, що, оскільки не підібрано за стільки років толкових людей, то для нього люди - це сміття, а головне -власні амбіції і задоволення власного Его. Тому в нас не реформи, а така собі імітація. Така моя помилкова думка
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При настоящих реформах судов, прокуроров, других антикоррупционных органов пеця уже давно сидел. А оно ему надо.
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вопрос в другом, что нас не хотят там видеть..увы....
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Я писав про це, так мене враз заспамили, а дехто ще і обгавкав. За що і потрапив до чорного списку.
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ЕС и НАТО в Конституции Украины - это предвыборный шум? - Deutsche Welle
https://goo.gl/bzR9Db
🤗
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"Партнеры" опять притворятся глухонемыми.
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Твій Порох зробить лише добру купу, коли гарно поїсть. Благо, що є чим.
Він бізнес продав? Ні? Ну то білше вже нічого не потрібно говорити:
ні про курс ггривні, ні про наше "лідерство" в Європі і світі по корупції, ні про найнижчий рівень життя в Європі, ні про "Свободу слова" Шустера, за котру він обіцяв віддати життя. То ж чикатимемо виокнання ним принаймні останньої обіцянки.
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у НАТО вже 30 країн разом з Північною Македонією, важко буде усіх переконати, угорців та італійців особливо. Простіше з США домовлятися про партнерство.
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нє, ну це ж жізнь! Якшо ти комусь нужен, то приставатимуть і приймуть без будь-яких формальностєй і огранічєній. А якшо ти нікому не інтірєсєн, то скільки не набивайся, а завжди в тобі ґанж знайдуть шоп відмовити. Живіть с умом в свойо удовольствійє і по своїй совісті - шоп ніколи не краяла душу ота гірка образа шо жив неправильно
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А НАТО хочет видеть четкий план, када вы украинский народ ипать перестаненте, канхветки соевые.
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