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 Политика Украины, Общество
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 Мэр Сум Лысенко более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции направило в суд 14 админпротоколов, касающихся городского головы Сум Александра Лысенко, из-за несоблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает пресс-служба НА ПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании сотрудников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал Нацагентству о наличии у него реального конфликта интересов.

"Городской голова … оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат", - информирует НАПК.

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Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.

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Напомним, 16 января 2018 года сумскому городскому голове Александра Лысенко сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили два протокола о коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3110664
 
   
 Топ комментарии
 
шо коболеву мона, а лысенко зась? несправедливо
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А может пора прекращать этот балагпн за счёт налогоплательщиков?😡
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вообще жесть.. и всё "виноват порошенко".. лично не следил за зп мэра.
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вообще жесть.. и всё "виноват порошенко".. лично не следил за зп мэра.
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а может ему просто деньги нужны были ?
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шо коболеву мона, а лысенко зась? несправедливо
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а шо это лысенко сделало такого полезного, "шо" ты его с Коболевым сравниваешь?
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А может пора прекращать этот балагпн за счёт налогоплательщиков?😡
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а может пора налогоплательщикам самим следить.. Зп чиновников - в открытом доступе.
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Дурак . Кто так деньги зарабатывает !?
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Если утверждённый бюджет города позволял, то в чём проблема? Кому не нравится, в следующий раз не голосуйте за него
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Не мог он этого сделать. Посмотри в его честные глаза! Что видишь?
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бедствует бедняга))маршрутки походу уже не кормят хоть и газ в цене подешевел ))наверно новая любовница)))уроды никак не нажрутся))
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Так к маршруткам он не имеет не какого отношения, вы шо, он честный человек, честно по ушам ездит 😁
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За это расстреливать надо. Как в СССР - за казнокрадство расстрел! Потому СССР и богатое государство было, что за это расстреливали. Да СССР было не очень эффективное, но богатое, а у нас Украина сейчас из-за такой быдлоты как этот лысенко и не эффективное, и бедное.
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Такое богатое,что кроме варёнки,другой колбасы в продаже не было.
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прэлесть какая, он оценивал свой вклад..., а не слишком ли оборзел чинуша, завтра он выпишет себе премию в размере 2700% и в этом тоже не найдут ничего криминального..., а деньги-то общие...
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ти диви і не побоявся шо порошенко йому руку відрубає
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Мэру и его команде сильно кушать хочется.
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25 травня 2014 року на позачергових виборах Сумського міського голови обраний Сумським міською головою від партії ВО «Батьківщина».
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Так и есть банду миная прогнали и теперь воровская рать лютует, а ещё он отказывается в кеш гаранту скидывать в.
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Админ-нарушение... Мер Сум Лисенко понад півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1522 отделается копеечным штрафом при этом украл сотни тысяч гривен.
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Папередники крали вразы больше им им все сходило и сходит с рук, а этого цкуют потому что с гарантом не делится.
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Гарант делает по другому - дает все госзаказы своим заводам и заводам кумовей и друзей. Другие банкротят, а рабочие бегут за границу. Если ему нужен кеш - даёт фас карманным псам из СБУ, и всем п...р всем интересно сколько мер от БЮТ выписал себе премии, а интересно стало только потому, что не поделился с БПП.
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Ну все он оправдан, в премиях то Порох виноват
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Что характерно - в новости про партийную принадлежность мэра нет ни слова. А вы начинаете оправдывать БЮТ по принципу "пусть украл, зато не поделился".
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Почему в Украине не прикрыть эту лазейку совдеповсеою с премиями и не вести как в нормальных странах почесовая оплата труда ?
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Дитьо в памперсах..
А кака вам енто:-
Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» предлагает правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячных оклад в размере 2,08 млн грн.
Об этом говорится в письме главы набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор.
«Хотя нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта, мы считаем, что было бы целесообразно продлить его, сохранив при этом действующие условия в части компенсационного пакета», - отмечается в документе.
«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером», - указывает глава набсовета «Нафтогаза».
При этом Клэр Споттисвуд предлагает сообщить об ожиданиях правительства в этой части.
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления «Нафтогаза» в размере 2,08 млн грн.
Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.
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Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.
При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
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Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о планах пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителей государственных компаний, контракты c которыми в настоящее время завершаются.
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В частности, премьер называл «заоблачными» зарплаты руководства «Нафтогаза» и заявлял о планах пересмотреть их «в соответствии с рыночным уровнем».
Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.
***
Надо полагать, Коболев согласен на такие условия оплаты его труда. И его проживающая в Америке мама тоже…
https://goo.gl/o5qagk
😱
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Сум Лысенко более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада, - НАПК
 
 
 
 
 
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