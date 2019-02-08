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 Политика Украины, Общество
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Все про:Грузия (3514) МИД (4881) безвизовый режим (1378) ID-карта (66)

 В Грузию - по ID-карте: соглашение Киева и Тбилиси о взаимном пересечении границы вступит в силу с 1 марта 2019 года, - МИД

Обновленное соглашение между Украиной и Грузией о взаимном пересечении границы вступит в силу с 1 марта 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины в Facebook.

"1 марта 2019 вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизe вводятся взаимным поездках граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель", - сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что безвизовый режим между странами был введен почти 20 лет назад – 31 марта 1999 года. Граждане Украины могут не оформлять долгосрочные визы для пребывания или проживания в Грузии в течение более 90 дней.

Напомним, что украинскую версию проекта договора правительство одобрило еще 19 сентября.

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Внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты в Украине начали выдавать с 1 января 2016 года.

С 1 ноября 2018 года все граждане Украины смогут обменять паспорта старого образца на ID-карты.

В Грузию - по ID-карте: соглашение Киева и Тбилиси о взаимном пересечении границы вступит в силу с 1 марта 2019 года, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110663
 
   
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Зачем, если все уважающие себя украинцы давно ездят за кордон по биометрическому загранпаспорту?
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В Одессе уже пора отстреливать этих Дата Туташхий , полный город этих бандитов.
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мало у нас грузинских воров и разбойникоов, решили еще пригласить...
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Саакашвілі вже біжить робити собі ID-карту?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Грузию - по ID-карте: соглашение Киева и Тбилиси о взаимном пересечении границы вступит в силу с 1 марта 2019 года, - МИД
 
 
 
 
 
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