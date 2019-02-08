Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков/

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (В.Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

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"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Песков.

На вопрос, каков сейчас юридический статус Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".

Песков также сказал, что Кремль не получал никаких обращений, связанных с посредничеством Януковича в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

На просьбу журналиста прокомментировать слова В.Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон".

"Пока никаких конкретных обращений (на этот счет) не было. И в этой связи мне нечего сказать", - отметил Песков.