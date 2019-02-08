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Все про:охрана (603) Песков (894) Путин (24589) Янукович (30444)

 Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (В.Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Песков.

На вопрос, каков сейчас юридический статус Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".

Песков также сказал, что Кремль не получал никаких обращений, связанных с посредничеством Януковича в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

На просьбу журналиста прокомментировать слова В.Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон".

"Пока никаких конкретных обращений (на этот счет) не было. И в этой связи мне нечего сказать", - отметил Песков.

Источник: https://censor.net.ua/n3110660
 
 
 Топ комментарии
 
Да кто бы сомневался, кацапские пенсионеры все оплатят)
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Значит еще не все украденное с него выдоили...
боятся чтобы Овощь не сбежал в Эмираты...
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Значит еще не все украденное с него выдоили...
боятся чтобы Овощь не сбежал в Эмираты...
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Ці "учні" (фсб) Гіммлера розпочали план ліквідації агента "овоч смажений", щоб усе списати на українців. Охоронці - ліквідатори .....
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Навпаки. Це нацисти вчились в ЧК-ГПУ-НКВС.
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И много биндеры убили рыгов и предателей-политиков? Скорее наоборот всех биндер ети самые политики и уничтожили.
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Каци їх бояться як чорт ладана, особливо ПС. В синіх в"єтнамках.
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Не только кацы а и соевая власть. Рюкзаков даже приказал беркуту не брать Музычка живым, как и остальных кого уничтожала его расстрельная гвардия.
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- Не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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Умер великий актёр Сергей Юрский. Великий комбинатор в его исполнении не превзойдённый. Вечная память
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Да. И к тому же один из протестовавших против оккупации Крыма.
RIP
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Да кто бы сомневался, кацапские пенсионеры все оплатят)
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Уже платят за охрану Асада и Мадуро)
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это тоже самое...если овощ что-то сделает не так шаг вправо или влево он случайно примет новичок
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Или споткнётся и упадёт 164 раза башкой об батарею.
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так Украина если что тоже может ему предоставить госохрану . в тюрячке Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 1153
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кацапія гарна країна ))) - там все робиться за вказівкою *****,
і, відповідно, нічого не робиться, як нема вказівки *****!
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Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 5260
про те як страус Вiтьок сховався у рашцi Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 5927
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Цілком логічний розвиток подій. Тепер вертухаї будуть бдіть, аби Янукович чого доброго не зробив ноги.. Значить готують його до можливого обміну на Медведчука..😕😕😕
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))) хоть повариху с собой прихватил. жрать то хоть не так страшно, как если бы ***** своим указом повара своего предоставил.
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))) марцинева, сестра бабы его - полежай. эта обколотыми апельсинами не накормит )
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Я надеюсь, что произведения якутского скульптора госохрана федераски охраняет настолько же тщательно, как и овоща. Ведь ценность этих экспонатов сопоставима знаком равенства.
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пете. если в расею захочет, тож госохрану предоставят...
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ну наворовал тонну баксов и что...на горшок с охраной ходит. Зачем ... Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 2302
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Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков/
Ворон ворону глаз не выклюет. Собирает ***** всяких проходимцев у себя и в карты с ними играет.
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Так карти ті в ***** чомусь всі лише крапльониє. І хто програв тому під шконку лізти.. Так що бути Януковичу не лише лохом, а ще і підкидним..😕
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Порошенко должен выступить и сказать, а мы всё равно его украдём, не смотря на охрану)
Мелочь, но будет приятна истерика россиян)
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" Спрячь за високим забором девченку - викраду вместе с забором..." 😁😁😁
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Надеюсь, что и ШАКАЛАДУ где нибудь предоставят охрану...
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А супер смотрится. Бывший правоохренитель" сегодня охраняет бывшего зека Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков - Цензор.НЕТ 9983
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на Рачке законтаченно-апущенный биоматериал ахраняют, скрепы аднако.
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Давайте обміняємо януковича. Запропонуємо різні варіанти.
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У мене вдома нема такого неподрібу на який можна обміняти цей непотріб. Нехай цей скунс смердить там, де завжди смердить скунсом.
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Було би непогано його посадить за тим вироком, що отримав.
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Без бухла, тенісної піпєтки і поваріхі цей хряк довго не протягне.
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Так нас цікавить щоб він швидше пішов ...
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Перед тим як він піде треба дізнатись де дєньгі лежать. Тоді треба міняти. ЗІ У вас часом вредної тещі нема? Януковичу в РФ надано державну охорону за указом Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6176
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Нічого, бо вона перші півроку такою була, а її нема більше 20 років.
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Варіантів обміну не так вже і багато... Медведчук, Новінскій.. "Генералів" на солдат не обмінюють... 😕
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Цього достатньо, хоча можна знайти інші варіанти Януковичу в РФ надано державну охорону за указом Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7848 Бойко, Зеленський...
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Може Йулю? Вона може очолити Газпром.
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На цю пропозицію кацапи одразу погодяться Януковичу в РФ надано державну охорону за указом Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4683
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Ядєрний елєкторат нє отдаст свою багиню. Януковичу в РФ надано державну охорону за указом Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1258
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Прийдеться їм трохи заплатить і вони погодяться.
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Цьому непотрібу ціна щербата копійка і та в базарний день.. Думаю, що тут для обміну більше б зробилася Йуля.. Нєвєста вона видна та ще і з великим придатним на островах. Для ***** вона була б цікавою..
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Януковочу нечего бояться. Может смело ехать в Украину и подавать в пещерский суд и востанавливаться в должности как ето уже сделали все те которые бежали в 2014 а потом вернулись и при новых соевых *рехворматорах* начали грести деньги лопатой еще больше.
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Щось не пам'ятаю , щоб Янукович був колись нагороджений медаллю "За храбрость".. Зеки по своїй природі великі сцикуни. І лох Янукович не виняток..😃
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Його треба нагородити золотим батоном і яйцем.
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Согласен, что Януковощ ссыкливый. Поетому уверен что ето не его идея была расстреливать Майдан.
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Ідея справді була не його.. Наказ віддав *****. Виконували наказ грушники і феесбешники. При чому стріляли одночасно в обидві сторони... Нічого не нагадує?
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Нююю, тада выпьм не чокаясь, ужо поспел Овощ...
А кто поспел, того и сьели ☠...
🤣
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окропили кацапы овоща - та и не сомневался никто....
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В эфире пропагандистского ток-шоу на канале "Россия-1" любят поговорить об Украине. Точнее, не поговорить, а подогреть немотивированную ненависть телезрителей к Украине, ее жителям, власти и так далее.

Участники этой пропагандистской вакханалии обсуждали перспективы газопровода "Северный поток-2", в смысле его применения для того, чтобы навредить Украине.

Телеведущая Ольга Скабеева, известная украинофобка, оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". Видео опубликовал "Обозреватель".

Поводом стали слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что если 2019 год будет для Украины относительно спокойным, то с 2020 года начнется сложный период. "2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия очень заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год..." - с опаской отметил эксперт.

Скабеева перебила спикера и сказала: "Мы его достроим гораздо быстрее - через год! А потом грохнем Украину!" .В эфире пропагандистского ток-шоу на канале "Россия-1" любят поговорить об Украине. Точнее, не поговорить, а подогреть немотивированную ненависть телезрителей к Украине, ее жителям, власти и так далее.

Участники этой пропагандистской вакханалии обсуждали перспективы газопровода "Северный поток-2", в смысле его применения для того, чтобы навредить Украине.

Телеведущая Ольга Скабеева, известная украинофобка, оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". Видео опубликовал "Обозреватель".

Поводом стали слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что если 2019 год будет для Украины относительно спокойным, то с 2020 года начнется сложный период. "2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия очень заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год..." - с опаской отметил эксперт.

Скабеева перебила спикера и сказала: "Мы его достроим гораздо быстрее - через год! А потом грохнем Украину!" . Ну не су***ка скабеева , выдала секреты кремлёвского педофила 😄
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Овоч по ходу під жорстким домашнім арештом там))))) По ходу Хряка засуджено до вищої міри покарання - довічного перебування на території РФ))))))))))))
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Госохрана за наші накрадені гроші. Чому українці не задаються питанням---за які кошти в росії "наші" яникі. азірови, олейникі. захарченкі і іще з півсотні мразів накупили там дорогих маєтків і живуть по царські. Вже це повинно дати нам повід їх ненавидіти--бо це гроші вкрадені в кожного із нас.
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Breaking News! Обнаружено фото беглого, но всё ещё легитимного в естественной среде обитания!

Януковичу в РФ надано державну охорону за указом Путіна, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5359
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Вроде овощ там без охраны жил-ходил. Оно с юности без охраны уже не может. Поэтому я думаю это пиар, а для чего - скоро услышим от потроха.
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Это типа прислали тех кто Федоровичу инфаркт делать будет?
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Это не охрана, "охрана" - это только в понятии сраного Овоща.
По сути это таки арест и конвой. Тупой даунбасский даун ты, Овощ.
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Надо украсть его и посрамить Путина.
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Сергій Юрський помер сьогодні на 84-у році внаслідок тривалої хвороби.

Він був проти політики Путіна у Чечні, Грузії, Україні, закликав Путіна покинути пост Президента Росії. Сергій Юрський виступив проти анексії Росією українського Криму і після цього приїздив в Україну.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯнуковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков
 
 
 
 
 
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