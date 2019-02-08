Януковичу в РФ предоставлена госохрана по указу Путина, - Песков/

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".
"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил Песков.
На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (В.Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".
Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича.
"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.
Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".
"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Песков.
На вопрос, каков сейчас юридический статус Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".
Песков также сказал, что Кремль не получал никаких обращений, связанных с посредничеством Януковича в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.
На просьбу журналиста прокомментировать слова В.Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон".
"Пока никаких конкретных обращений (на этот счет) не было. И в этой связи мне нечего сказать", - отметил Песков.
боятся чтобы Овощь не сбежал в Эмираты...
RIP
і, відповідно, нічого не робиться, як нема вказівки *****!
про те як страус Вiтьок сховався у рашцi
Ворон ворону глаз не выклюет. Собирает ***** всяких проходимцев у себя и в карты с ними играет.
Мелочь, но будет приятна истерика россиян)
А кто поспел, того и сьели ☠...
🤣
Участники этой пропагандистской вакханалии обсуждали перспективы газопровода "Северный поток-2", в смысле его применения для того, чтобы навредить Украине.
Телеведущая Ольга Скабеева, известная украинофобка, оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". Видео опубликовал "Обозреватель".
Поводом стали слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что если 2019 год будет для Украины относительно спокойным, то с 2020 года начнется сложный период. "2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия очень заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год..." - с опаской отметил эксперт.
Скабеева перебила спикера и сказала: "Мы его достроим гораздо быстрее - через год! А потом грохнем Украину!" .В эфире пропагандистского ток-шоу на канале "Россия-1" любят поговорить об Украине. Точнее, не поговорить, а подогреть немотивированную ненависть телезрителей к Украине, ее жителям, власти и так далее.
Участники этой пропагандистской вакханалии обсуждали перспективы газопровода "Северный поток-2", в смысле его применения для того, чтобы навредить Украине.
Телеведущая Ольга Скабеева, известная украинофобка, оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". Видео опубликовал "Обозреватель".
Поводом стали слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что если 2019 год будет для Украины относительно спокойным, то с 2020 года начнется сложный период. "2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия очень заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год..." - с опаской отметил эксперт.
Скабеева перебила спикера и сказала: "Мы его достроим гораздо быстрее - через год! А потом грохнем Украину!" . Ну не су***ка скабеева , выдала секреты кремлёвского педофила 😄
По сути это таки арест и конвой. Тупой даунбасский даун ты, Овощ.
Він був проти політики Путіна у Чечні, Грузії, Україні, закликав Путіна покинути пост Президента Росії. Сергій Юрський виступив проти анексії Росією українського Криму і після цього приїздив в Україну.