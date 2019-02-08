EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Курьезы
  8991  143
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1310) Конституция (2001) переименования (484) Филатов (277) Томчук Оксана (1)

 "Ехай нах##", - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую

Глава налоговой администрации Днепропетровской области Оксана Томчук послала "нах...й" мэра города Днепр Бориса Филатова из-за его позиции против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.

Томчук - подруга нардепа Андрея Денисенко (внефракционный), который внес принятый вчера законопроект по переименованию области в Сичеславскую. Инцидент произошел под ее постом в Фейсбуке. Она оставила свой комментарий под цитатой "Филатов протестует (против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. - Ред.)".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

"У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай нах...й", - написала она.

Сама Томчук отметила переименование области фотографией пива и надписью "#СічеславськаТАК!".

Ехай нах##, - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую 01

Ехай нах##, - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую 02

Ранее Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую: Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет.

Источник: https://censor.net.ua/n3110659
 
   
 Топ комментарии
 
Поражает глубина мысли и изящность речи
 показать весь комментарий
 
Не згоден. Нормальна назва. Місто 100 років тому Січеслав називалося, коли прийшли кацапи - перейменували.
 показать весь комментарий
 
ей бы управление культуры возглавить ...а не налоговою
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Знаю Оксану Томчук лично.Зря вы на неё так.Тем более, что она процитировала слова из песни известной группы.
 показать весь комментарий
 
 
та да ...её мат всегда чист , свеж , опрятен и пахнет альпийскими лугами , а не грязной пивнухой
 показать весь комментарий
 
Мат, в исполнении ведущей 5-го канала Соколовой в адрес кацапни,,звучит очень приятно и ласкает слух.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мат, в исполнениее украинской чиновницы, указывает нам, что уголовницей она была, уголовницей и осталась.
 показать весь комментарий
 
Філатова потрібно порекомендовати Скабєєвой, напевно він органічно ввійде в їхню команду на росТВ.
 показать весь комментарий
 
 
Сич нужно увековечить - тут спору нет. А филатов получает вказивки в израиле поэтому и нужно его позицию оценивать как именно израильскую.
 показать весь комментарий
 
 
Это регион с богатым историческим прошлым и это нужно подчеркнуть в названии, Сичеславская область то, что нужно, украинцы поймут, кацапы никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Бляха муха и ехай на ... , вот умственный удел чинушей-правителей.
 показать весь комментарий
 
 
Чи не "новина" "Ехай на х##", - очільниця податкової Дніпропетровщини Томчук щодо позиції мера Філатова з перейменування області на Січеславську - Цензор.НЕТ 3464
В мене вчора сусід п'яний прийшов так його дружина такі словесні "перли" видавала.
 показать весь комментарий
 
 
надо её срочно на госслужбу - она там будет в тему "Ехай на х##", - очільниця податкової Дніпропетровщини Томчук щодо позиції мера Філатова з перейменування області на Січеславську - Цензор.НЕТ 1678
 показать весь комментарий
 
В рашке мыры посылают нах народ, но это Украина, "тут другие ребята".
 показать весь комментарий
 
 
Чому вона його послала не не державній мові? Доповідь в мінкульт!
 показать весь комментарий
 
 
а потому что вата
в таких местах только вата сидит "Ехай на х##", - очільниця податкової Дніпропетровщини Томчук щодо позиції мера Філатова з перейменування області на Січеславську - Цензор.НЕТ 2144
 показать весь комментарий
 
 
У словниковому запасі державної української мови не має такого слова. Ці слова взяті з кацапської мови, які туди занесли монгольські народи ще у часи, коли московія була улусом орди.
 показать весь комментарий
 
 
така дама и литр самогону вглушит и кабана кулаком в лоб завалит,
 показать весь комментарий
 
 
Да?
А судя по выражениям, используемым публично, - уголовница.
Скажите, она срока не мотала, нет?
 показать весь комментарий
 
вообще в нормальном государстве , сами граждане решили бы как они хотят называть свою область , обсудили в пределах области и решили ... а навязанное решение будет вызывать протест и отторжение
 показать весь комментарий
 
Ну, кому и кобыла - невеста Украина - нормальное государство.
 показать весь комментарий
 
 
А у кого спитали назвати Дніпропетровськ?
 показать весь комментарий
 
 
тоталитаризм у граждан ни чего не спрашивает , а вот демократия - хотелось бы
 показать весь комментарий
 
Та давайте сразу. Яйцеславская.
В честь великого Яйцеслава!
 показать весь комментарий
 
Это не наш подход.
У нас должны решать крикуны-"активисты" с тремя классами образования.
Они лучше знают.
Вон на Виноградаре поставили памятный знак Скрябину.
Фигня, что жители против, фигня, что он организатор двух антимайданов, фигня, что вор и плагиатор, зато послал на х## Ющенко Порошенко, а значит - социально близок.
 показать весь комментарий
 
не лучше кристальной души обаяшке генпрокуВору юГику доверим
да под литруху = он тебе ещё не такие перлы выдаст "Ехай на х##", - очільниця податкової Дніпропетровщини Томчук щодо позиції мера Філатова з перейменування області на Січеславську - Цензор.НЕТ 9453
 показать весь комментарий
 
 
а шо, генпрокурору поставили пам"ятник десь? Де?
 показать весь комментарий
 
 
Мне название области Днепровская нравится больше, и столица области Днепр, а не Сичеслав... логично было бы
 показать весь комментарий
 
 
наступні клоуни в парламенті почнуть саме з перейменування і заборони чого-небудь.. такий ми народ
 показать весь комментарий
 
Какое быдло ! Почему бы она не хочет жить в Ленинграде ?
 показать весь комментарий
 
Там холодно, нет вареников и безвиза.
 показать весь комментарий
 
По фене может ирина луценко.)))) Напишите что-нибудь едкое в ее адрес.
 показать весь комментарий
 
 
Вроде логичней по названию областного центра и привычней, а то можно было бы опрос жителей области провести, только реально, а не для галочки.
 показать весь комментарий
 
В комментариях ватники робко так сопротивляются. Била би лагичней, сталица Днепр....)
 показать весь комментарий
 
 
гидко вже дивитись на ці фейсбучні "дуелі". Чи головне щоб побільше трешу та срачу було в і нформаційному просторі? Дебілізм чистий.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ехай нах##", - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую
 
 
 
 
 
 вверх