 "Ехай нах##", - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.
Томчук - подруга нардепа Андрея Денисенко (внефракционный), который внес принятый вчера законопроект по переименованию области в Сичеславскую. Инцидент произошел под ее постом в Фейсбуке. Она оставила свой комментарий под цитатой "Филатов протестует (против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. - Ред.)".
"У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай нах...й", - написала она.
Сама Томчук отметила переименование области фотографией пива и надписью "#СічеславськаТАК!".
Ранее Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую: Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет.
В мене вчора сусід п'яний прийшов так його дружина такі словесні "перли" видавала.
в таких местах только вата сидит
А судя по выражениям, используемым публично, - уголовница.
Скажите, она срока не мотала, нет?
кобыла - невестаУкраина - нормальное государство.
В честь великого Яйцеслава!
У нас должны решать крикуны-"активисты" с тремя классами образования.
Они лучше знают.
Вон на Виноградаре поставили памятный знак Скрябину.
Фигня, что жители против, фигня, что он организатор двух антимайданов, фигня, что вор и плагиатор, зато послал на х## Ющенко Порошенко, а значит - социально близок.
да под литруху = он тебе ещё не такие перлы выдаст