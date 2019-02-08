 "Ехай нах##", - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.

Томчук - подруга нардепа Андрея Денисенко (внефракционный), который внес принятый вчера законопроект по переименованию области в Сичеславскую. Инцидент произошел под ее постом в Фейсбуке. Она оставила свой комментарий под цитатой "Филатов протестует (против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. - Ред.)".

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"У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай нах...й", - написала она.

Сама Томчук отметила переименование области фотографией пива и надписью "#СічеславськаТАК!".







Ранее Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую: Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет.