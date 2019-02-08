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 Общество
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Все про:штраф (812) Найем Маси (42) Newsone (16)

 Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тыс. грн за оскорбление участников АТО, - Маси Найем

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "оскорбление участников АТО".

Об этом сообщил на своей странице у Facebook адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Мы добились ответственности за оскорбление АТОшников. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать ТК NEWSONE за нарушение абзаца 4, ч. 2 ст. 6 Закона "О телевидении и радиовещании (разжигание национальной вражды и ненависти)", - сообщил он.

По его словам, речь идет об высказывании ведущего телеканала NewsOne Пиховшека в передаче "Интервью с Еленой Лукаш".

Тогда ведущий сказал в эфире следующее: "... Мы живем в обществе, которое устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, який называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенциях на убийство или он может убивать ... ".

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"В ответ на наши письма телеканал отказался решить конфликт в досудебном порядке признать недостоверными оспариваемые высказывания и извиниться перед сообществом ветеранов АТО", - сообщил Найем.

По его словам, экспертизу высказываний провели эксперты-представители Независимого медийного совета и Украинского института национальной памяти.

Напомним, 6 февраля члены Национального совета по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовали за штрафные санкции против телеканала NewsOne за наличие в эфире призывов к развязыванию войны и разжигание ненависти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110658
 
 
 Топ комментарии
 
охренеть.

учитесь подбирать слова, журнашлюхи. Мог ведь сказать - участники АТО не имеют индульгенции от совершенния преступлений. Было бы вполне толерантно.

но сказал то что сказал...
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Розпалювання ненависті до українців, якою, не криючись, займаються такі пасажири, як співаков, чєрвонєнко та мурЗаєв.
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А кто вообще мог предположить в 2014,что торговля с Рашкой будет увеличиваться,границы будут открыты,рыги возьмут реванш,олигархи в разы увеличат свои багатства-а народ обнищает,коррупция расцветет и много всего похожего.И благодарить за это надо сами знаете кого
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спалить его этот нос вонь к ипеням собачим ...
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охренеть.

учитесь подбирать слова, журнашлюхи. Мог ведь сказать - участники АТО не имеют индульгенции от совершенния преступлений. Было бы вполне толерантно.

но сказал то что сказал...
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АТОшник це вже нині така "національність"? Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тыс. грн за оскорбление участников АТО, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3554
До чого тут "разжигание национальной вражды и ненависти"???
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Андруша - ты не хлюпай носом, молчи в тряпочку...\как ты это делаешь в жизни...\
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Розпалювання ненависті до українців, якою, не криючись, займаються такі пасажири, як співаков, чєрвонєнко та мурЗаєв.
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Тобто ти згоден, що "Любой человек, який называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенциях на убийство или он может убивать ... "?
І навіть не бачиш, що це калька з раша ТБ?
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Народ, а кто-то мог себе представить в 2014, что после кровавого Майдана возможно в принципе наличие такого кАнала в Украине? И что он не просто не будет закрыт, а самая "радость" для нас- это наложенный на него штраф???
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А кто вообще мог предположить в 2014,что торговля с Рашкой будет увеличиваться,границы будут открыты,рыги возьмут реванш,олигархи в разы увеличат свои багатства-а народ обнищает,коррупция расцветет и много всего похожего.И благодарить за это надо сами знаете кого
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Украинский народ за его толерантность?)
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Не весь народ,но есть дебилы,которые за!
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Це сталося тому, що країною керує московський шпигун порошенко.
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После 14-го вам навязывют сплошную толлерастию!
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Пихвошек это полит.киллер. как сейчас Пороха он обсирал Кучму, когда тот еще думал куда идти в Европу или на рашку
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Я бы оштрафовал на 10 млн. дол. У Путина денег много.
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Штраф це лише початок процедури по позбавленню тої вигрібної ями ліцензії на вєщаніє. Маю надію, що цей процес не буде дуже тривалим..😕
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Ви оптиміст. Я цікавості ради недавно трохи дивилася те лайно. Я взагалі не можу зрозуміти такого розгулу прокацаплених ригів. Я нічим не можу раціонально пояснити такої бездіяльності з боку СБУ та інших контролюючих інстанцій. Це якась ідеологічна диверсія. А ви кажете початок процедури... Вам не здаєтся, що процедура мала б вже давно бути завершеною?
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Настрашили їжака голою сракою.Це Медведчукові або Козакові два рази в ресторані пообідати.
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эту лишнехромасомно-скрепную памойку ваще закрыть нах.
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Пиховшек неплохой парень
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что бы не было вопросов, ньюзванцЫ не приглашайте! всяких ЛУКАШок,КОРОЛЕВСКих,ШУФРИЧЕей и им подобных. И все у вас будет ДОБРЕ.
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Зря им что-ли государство охрану за ваши налоги оплачивает?
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бульбоед, когда совершишь подвиг и скажешь лукашенко всю правду?
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Як вони можуть не запрощувати усяких ЛУКАШок,КОРОЛЕВСКих,ШУФРИЧЕей, якщо вони для цього створені? Для замилювання ока інколи запросять когось з адекватних, а решта часу гуляй душа, пекла нема.
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це проросійський канал і нормальний українець не буде його дивитись. Одне не розумію чому його ще не закрили
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давно пора закрыть, вместе с кремлевскими 112 и 1+1
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тыс. грн за оскорбление участников АТО, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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