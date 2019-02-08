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 Водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами на Черниговщине: двое погибших, еще один - травмирован, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Черниговской области, в котором погибли два человека и один травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"ДТП произошло около часа ночи 8 февраля на мосту в с. Гасичевка между грузовиком "Скания" под управлением гражданина Сербии и рейсовым автобусом "Неоплан" сообщением "Москва-Тирасполь", за рулем которого находился гражданин Молдовы.

По предварительной информации, водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами.

Вследствие ДТП оба водителя погибли, один пассажир автобуса госпитализирован в Городнянскую больницу с травмами головы.

Водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами на Черниговщине: двое погибших, еще один - травмирован, - полиция 01

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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Водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами на Черниговщине: двое погибших, еще один - травмирован, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110657
 
 
 Топ комментарии
 
Та ще й на србського братушку попав. Залишилось знайти іспанського диспетчера, візитку Яроша і матеріал прямо до бачка скобєєвой.
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З Придністров'я у РФ... через Україну... сюрр якийсь...
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А за уборку дороги иза которых 1 полоса осталась кто сядет?
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З Придністров'я у РФ... через Україну... сюрр якийсь...
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Та ще й на србського братушку попав. Залишилось знайти іспанського диспетчера, візитку Яроша і матеріал прямо до бачка скобєєвой.
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при том что кацапы в Казахстан и Китай наши товары не пропускает
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З Придністров'я. Це аналог лднр. І чому така зневага до Молдови, та її громадян?
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да, есть такие места, где жалели лишний метр ширины на дороги и мосты!!
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А за уборку дороги иза которых 1 полоса осталась кто сядет?
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Так дійсно - а винувата Україна у якої злочинна влада і президент барига.
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А при чём тут Украина? Украина и злочинна влада і президент барига это понятия не тождественные.
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Не тождественные, но взаимосвязанные.
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Временно связанные - барыги прикрываются Украиной.
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Украина и през барыга это всегда. Ели не то пример приведи....
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Это 27 лет, но не навсегда. Шелест, Щербитский не были барыгами и к 1991 году УССР была 18-20 экономикой мира. Барыги и развалили СССР - разве по делам их этого не видно?
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Ну так, что такое 27 лет в многотысячилетней истории Украины? Мгновение.
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Центральное слово "многотысячелетней"! Ну и где это было?
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Щооооо?))))) Звідки у Вас такі дані, що ми були в топ економік світу? СРСР якраз і розвалився через те, що економіка того режиму була неефективню. Жесть. Совок невиліковний.
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СССР имело мирового ВВП 16 чи 17%. Вот и рахуй. А развалился СССР потому, что среднее звено управленцев поставленное жидо-большевиком андроповым его развалило и жидо-олигархи присвоили себе его индустрию. По делам их суди о них.
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Это да, первый недотянул, а второй с лишком дурак....
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І хто з них баран? Вже не дізнаємось, на жаль. Водій вантажівки на мосту не пропустив автобус із 14 пасажирами на Чернігівщині: двоє загиблих, ще один - травмований, - поліція - Цензор.НЕТ 7796
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами на Черниговщине: двое погибших, еще один - травмирован, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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