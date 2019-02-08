 Водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами на Черниговщине: двое погибших, еще один - травмирован, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"ДТП произошло около часа ночи 8 февраля на мосту в с. Гасичевка между грузовиком "Скания" под управлением гражданина Сербии и рейсовым автобусом "Неоплан" сообщением "Москва-Тирасполь", за рулем которого находился гражданин Молдовы.

По предварительной информации, водитель грузовика на мосту не пропустил автобус с 14 пассажирами.

Вследствие ДТП оба водителя погибли, один пассажир автобуса госпитализирован в Городнянскую больницу с травмами головы.

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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