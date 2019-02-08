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 Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих, - брат о состоянии "украинского диверсанта" Панова. ДОКУМЕНТ

Украинский политзаключенный Евгений Панов будет отбывать срок в Омске, сообщил его брат Игорь Котелянец.

По информации украинских консулов в России, украинец Евгений Панов, осужденный в оккупированном Крыму по "делу украинских диверсантов", находится в Омске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат Панова Игорь Котелянец, передает Цензор.НЕТ.

"Узнали, что измученного Евгения Панова перевезли в 6-ю колонию Омска. Сегодня здесь минус 37. Это вроде бы конечный пункт его этапа. Здесь он будет ждать свободы. В этих стенах уже сидел один украинский политзаключенный – Дмитрий Штыбликов. Осенью 2018 года в колонии произошел бунт. Заключенные протестовали против издевательств и пыток со стороны администрации колонии. Дмитрия оттуда вывезли. Теперь место особо опасного украинца там занял Женя", – написал он.

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Котелянец сообщил, что ему удалось передать письмо брату через электронную систему ФСИН, пока Панов находился в СИЗО Омска.

"Получил ответ. Все у него закончилось, кроме вещей. Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих", – рассказал брат политзаключенного. 

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Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих, - брат о состоянии украинского диверсанта Панова 01
Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих, - брат о состоянии украинского диверсанта Панова 02

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима

Источник: https://censor.net.ua/n3110650
 
 
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Не за куй собачий попав чувак у цю халепу...Як я іх ***** ненавиджу..
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Пока украинская власть не начнёт вышибать клин клином и не брать в заложники кремлёвских чиновников, пропагандонов, журнашлюх, военных чинов ничего не измениться и число украинских заложников в параше только увеличится.

Мужайся Панов.
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Мэр города Энергодар судиться с матерью Панова за землю. Землю Панову выделяли как Атошнику!
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Естественно ничего личного тут нет, все аналогично арестованные "агенты" и "диверсанты" это
просто гавнометание за шиворот западу - хер вы нам что зделаете...... Совершенно нормальная
кагабэшно-зековская практика ломать и подавлять чужую волю и навязывать свю.
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ну. так обезболивающие дают, это тож лекарства, звери прям...
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скорее всего у него защемление нерва в позвоночной грыже. такое в АТО у каждого второго. боль как при больном зубе, но на всю ногу. Я пробовал - не берут обезбаливающие. Либо реабилитация месяц либо операция. Смех тут так себе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих, - брат о состоянии "украинского диверсанта" Панова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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