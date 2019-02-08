 Умер великий актер Сергей Юрский, который выступал против оккупации Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала его дочь.

Сергей Юрский в Киеве, 2009 год. Автор - Владислав Мусиенко

В декабре сообщалось, что актер был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре. В 1955 году, после третьего курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени Горького (сейчас носит имя Товстоногова). Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по Булгакову.

Популярность артисту принесли роли в кино. Актер, в частности, стал первым киновоплощением Остапа Бендера в "Золотом теленке" Михаила Швейцера, сыграл в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби" и других.

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Факты вспомнили заявления актера и его общественную позицию. В 2001 году Юрский подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ, в 2003 году был в числе деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу, в 2006 году присоединился к обращению, осуждающему принудительную депортацию граждан Грузии из России, выступал за освобождение Григория Пасько, Максима Резника, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Кирилла Серебренникова, участниц группы Pussy Riot. Принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции.

В 2007 году подпись Юрского появилась под обращением к Путину с рекомендацией покинуть свой пост по истечении второго срока и ни под каким предлогом не оставаться главой государства - "ни в статусе президента, ни в виде некоего "общенационального лидера", однако позже актер заявил, что кто-то подписался его именем.

В 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине "неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья", осудив стремление вмешиваться в дела соседней страны. Комментируя высказывания о Крыме как "исконно русской земле", он сравнил их с гипотетическими претензиями жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим странам в прошлом. Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый "белый список" артистов РФ, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.

В преддверии российских парламентских выборов 2016 года поддержал призыв к созданию коалиции между партиями "Яблоко" и "ПАРНАС" с целью спасения России "от возврата к сталинизму, от национализма и старческого имперского синдрома, от репрессий во внутренней политике, от тотального воровства и попрания права".

УНИАН приводит цитату об украинском языке: "Я побывал в Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина - это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я полагаю, что довольно мучительное возрождение украинского языка - это благо".