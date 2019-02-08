 Работа Аграрного фонда была заблокирована из-за обысков НАБУ, - глава правления Радченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аграрного фонда.

Как сообщает председатель правления Андрей Радченко, такие действия правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет восстановлена ​​в ближайшее время. Соответственно нет никакого сомнения в том, что ПАО "Аграрный фонд" удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме, отметил он.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют под собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин в ближайшее время должен принять решение о направлении его в виде дивидендов в Государственный бюджет Украины.

При этом, мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке. Напомню, в 2015-м году, когда наша команда возглавила Агрофонд, его доход составлял всего 2,9 млрд грн. Сегодня, почти втрое больше - 6,9 млрд грн. В то же время мы фактически выполняем и функцию регулятора на аграрном рынке, финансируя посевную.

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Мы уважаем работу всех антикоррупционных и правоохранительных органов государства и всячески способствуем ей, регулярно направляя обнаруженные нашей службой безопасности недостатки и нарушения в прокуратуру и МВД для соответствующего реагирования. Я всегда исповедовал в госкомпании идеологию нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции.

Однако у меня вызывают беспокойство сегодняшние действия антикоррупционных органов. Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, которую через свое кредитование удобрениями осуществляет Аграрный фонд.

Поэтому, я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной Рады, в частности к аграрному комитету с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Арарного Фонда", - заявил Радченко.

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Напомним, ПАО "Аграрный фонд" - ведущий оператор аграрного сектора Украины и занимает 20% внутреннего рынка продовольственного зерна, доля Агрофонда на рынке муки Украины составляет 13%. Параллельно, через форвардные программы кредитования аграриев Аграрный фонд выступает крупнейшим кредитором АПК в Украине и гарантирует финансирование посевной кампании, как составляющей экономической безопасности государства.

ПАО "Аграрный фонд" входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Параллельно, в 2018 году предприятие уплатило в бюджет 71 млн грн дивидендов, а суммарно за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211 500 000 грн. За это же время активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 грн до 8,8 млрд грн.