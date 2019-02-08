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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Аграрный фонд (37) НАБУ (2576) обыск (1233)

 Работа Аграрного фонда была заблокирована из-за обысков НАБУ, - глава правления Радченко

7 февраля в 14:00 работа ПАО "Аграрный фонд" была заблокирована сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины, которые проводили целый день обыск в офисе госкомпании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аграрного фонда.

Как сообщает председатель правления Андрей Радченко, такие действия правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет восстановлена ​​в ближайшее время. Соответственно нет никакого сомнения в том, что ПАО "Аграрный фонд" удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме, отметил он.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют под собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин в ближайшее время должен принять решение о направлении его в виде дивидендов в Государственный бюджет Украины.

При этом, мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке. Напомню, в 2015-м году, когда наша команда возглавила Агрофонд, его доход составлял всего 2,9 млрд грн. Сегодня, почти втрое больше - 6,9 млрд грн. В то же время мы фактически выполняем и функцию регулятора на аграрном рынке, финансируя посевную.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в "Аграрном фонде" по делу о растрате 240 млн грн средств при закупке удобрений. ФОТО

Мы уважаем работу всех антикоррупционных и правоохранительных органов государства и всячески способствуем ей, регулярно направляя обнаруженные нашей службой безопасности недостатки и нарушения в прокуратуру и МВД для соответствующего реагирования. Я всегда исповедовал в госкомпании идеологию нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции.

Однако у меня вызывают беспокойство сегодняшние действия антикоррупционных органов. Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, которую через свое кредитование удобрениями осуществляет Аграрный фонд.

Поэтому, я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной Рады, в частности к аграрному комитету с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Арарного Фонда", - заявил Радченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп заявил о контрабанде российских минудобрений. Аграрии отрицают

Напомним, ПАО "Аграрный фонд" - ведущий оператор аграрного сектора Украины и занимает 20% внутреннего рынка продовольственного зерна, доля Агрофонда на рынке муки Украины составляет 13%. Параллельно, через форвардные программы кредитования аграриев Аграрный фонд выступает крупнейшим кредитором АПК в Украине и гарантирует финансирование посевной кампании, как составляющей экономической безопасности государства.

ПАО "Аграрный фонд" входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Параллельно, в 2018 году предприятие уплатило в бюджет 71 млн грн дивидендов, а суммарно за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211 500 000 грн. За это же время активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 грн до 8,8 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3110644
 
   
 Топ комментарии
 
в данный период времени о какой аграрной работе вы говорите ? в полях работы не ведут, посевной материал уже давно все закупили , так же как и по защите растений..... Вопрос зачем вы вообще нужны ?
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Еще одна прокладка. Ничего не делают, но деньги получают.
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у меня не логика , у меня ФГ с площадью 1000 га. Озимые растут , посевная еще не скоро. Я у себя в хозяйстве знаю что и сколько мне нужно для посевной с запасом +- 20 %. Все договора с поставщиками работают уже лет 10, переписывается только количество и наименование в зависимости от севооборота и погодных условий. Сейчас на хозяйстве только сторожа и механики, которые не спеша подгоняют технику. Зачем мне нуже какой то Аграрный фонд ?
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плох тот аграрий, который не желает делиться с набу тайной исповеди
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Еще одна прокладка. Ничего не делают, но деньги получают.
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в данный период времени о какой аграрной работе вы говорите ? в полях работы не ведут, посевной материал уже давно все закупили , так же как и по защите растений..... Вопрос зачем вы вообще нужны ?
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по вашей логике сельхозпредприятия должны жить чиклом растений - ранней весной создаваться, а осенью, собрав урожай, ликвидироваться?
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у меня не логика , у меня ФГ с площадью 1000 га. Озимые растут , посевная еще не скоро. Я у себя в хозяйстве знаю что и сколько мне нужно для посевной с запасом +- 20 %. Все договора с поставщиками работают уже лет 10, переписывается только количество и наименование в зависимости от севооборота и погодных условий. Сейчас на хозяйстве только сторожа и механики, которые не спеша подгоняют технику. Зачем мне нуже какой то Аграрный фонд ?
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ну а вы тогда зачем нужны? семена в земле, земля под снегом, мтп ковыряют технику, сторожа сторожат.
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а я собственник бизнеса , который отдыхает только зимой и то не всегда.
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По логике Стаса чётко: сельхозпредприятия должны жить, гос.конторы не имеют на это права
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как не ведут работы? а снегозадержание на полях?
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и что ? Пять человек с трактором что бы щиты переставить ? Но они как правило ставятся практически в одних и тех же местах .
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"Робота"?.... Не знав, що цей "фонд" ще й працював... Хоча... Може НА КОГОСЬ і працював...
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Интересно, есть ли в Украине хоть одна "контора" которой верят хоть чуть-чуть?
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немає. Всі прогнили. І, саме страшне, що всім всьо пофіг в наших конторах. Дуже за рідкими виключеннями окремих персоналій.
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Зависть - двигатель к разрухе, пусть будет суперчестный и принесёт прибыль 10 гривен, если принесёт, а не нечестный, который принесёт прибыль 100 гривен, но украдёт 10...
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ЛЮБОЙ, повторяю любой НЕЧЕСТНЫЙ бизнес должен быть УНИЧТОЖЕН, а место на котором он находился выровненно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабота Аграрного фонда была заблокирована из-за обысков НАБУ, - глава правления Радченко
 
 
 
 
 
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