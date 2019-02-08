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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Рассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности главы Минздрава назначено на 14:00 11 февраля, - Петренко

Окружной админсуд г. Киева назначил на 14:00 11 февраля 2019 года рассмотрение ходатайства об отмене решения о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Павел Петренко написал на своей странице в Twitter.

"Министерство юстиции от имени Правительства Украины подало ходатайство об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Давайте вместе поддержим госпожу Ульяну, которая бросила вызов системе. Справедливость должна быть восстановлена", - написал он.

Согласно информации, опубликованной на его странице, рассмотрение ходатайства Минюста Окружной админсуд г. Киева назначил на 14:00 11 февраля 2019 года.

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Рассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности главы Минздрава назначено на 14:00 11 февраля, - Петренко 01

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110642
 
 
 Топ комментарии
 
И нагррадить ея "Золотой клизмой"!!!
🤣
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Три работника МОЗ заболели корью.
В ВР сегодня за Супрун отдувался Розенко.
Сказал, что во всем виноваты папередники.
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Розгляд клопотання Мін'юсту про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ призначено на 14:00 11 лютого, - Петренко - Цензор.НЕТ 728
10 против 1 шо спайдерсладкий мен за неё впишется
будет бить копытом, кричать Юра принведи мне этих козлов
в конце всхюкнет нежно как он умеет "Наша Уля! Розгляд клопотання Мін'юсту про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ призначено на 14:00 11 лютого, - Петренко - Цензор.НЕТ 8262"
... и перережет ленточку если найдёт
псы. упустить такой пиар ход накануне выборов унреал, скорее всего он эту кашу и замутил, чтобы потом с блеском разгребсти
на ящик пива никто не хочет забиться шо он в этой теме нарисуется?)
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И нагррадить ея "Золотой клизмой"!!!
🤣
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присвоить ульянке почетное звание мисс и номинировать на участие в конкурсе мисс вселенная, первое место автоматом обеспечено...
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Сначала президент ПРошенко торжественно "спасет" несчастную Супрун от скандального или справедливого решения украинского суда, а затем, по-дружески, поможет избежать циничного преследования со стороны ГПУ всесильного кума Путина - Медведчука. Но след в общественном мнение избирателей останется. На выборах это называется технологией "добрых и малых дел" во время избирательной кампании.

Но тут не обошлось без влияния Кремля, который через Банковую решает и свои задачи. Тут нет никакого противоречия. Сейчас каждый достигает своей цели. Оригинальная Супрун продолжит свою мутную, бесконечную медицинскую реформу. Надо показать американцам,что президент - скрытый, но яростный реформатор.
[Кремль через Банковую решает свои задачи, - Небоженко]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549614061-kreml-cherez-bankovuyu-reshaet-svoi-zadachi-nebozhenko.html
🤗
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Розгляд клопотання Мін'юсту про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ призначено на 14:00 11 лютого, - Петренко - Цензор.НЕТ 728
10 против 1 шо спайдерсладкий мен за неё впишется
будет бить копытом, кричать Юра принведи мне этих козлов
в конце всхюкнет нежно как он умеет "Наша Уля! Розгляд клопотання Мін'юсту про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ призначено на 14:00 11 лютого, - Петренко - Цензор.НЕТ 8262"
... и перережет ленточку если найдёт
псы. упустить такой пиар ход накануне выборов унреал, скорее всего он эту кашу и замутил, чтобы потом с блеском разгребсти
на ящик пива никто не хочет забиться шо он в этой теме нарисуется?)
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Это не дело "Небесной сотни", тут шкурные вопросы решать надо: дело на миллиарды, поэтому все будет происходить очень быстро.
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Три работника МОЗ заболели корью.
В ВР сегодня за Супрун отдувался Розенко.
Сказал, что во всем виноваты папередники.
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Ляшко, Петренко...
Это разборка пи...рская...)) (с)
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Пора под суды привозить мусорные баки и грузить ими судей.
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Нет, под Раду и Уряд. Причины здесь:
...повноваження в.о. міністрів НЕ врегульовані українським законодавством взагалі.
Єдиним нормативно-правовим актом, який зачіпає тему призначення на посаду в.о. в Україні, є - роз'яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС 1965 року (!), за яким в.о. може бути на посаді - не більше 2 місяців.
Отже, відповідно до цих нормативних актів, через 2 місяці після призначення в.о. Уляна Супрун повинна була стати повноцінним міністром - а коаліція мала за це проголосувати, або не проголосувати, і тоді мала б подаватися інша кандидатура на міністра.
І якби була діюча існуюча коаліція (яка формує Уряд і є відповідальною за його роботу) - то такого терміну у два місяці виявилося б цілком достатньо.
Але коаліції в час призначення пані Супрун - вже давно не було.
За законом неіснування коаліції і її неспроможність призначити міністра протягом 2 місяців - тягне - правильно - перевибори, бо не може країна бути в стані перманентних "тимчасових" керівників, перманентного порушення закону і підвішених повноважень.
Це працює і проти міністра, який хоче реформ, і проти цілої галузі, і проти Уряду, і проти влади, і проти суспільства.
Та, на жаль, у нас не працюють закони.
І якщо я щось і зрозуміла за 4 роки аналізу стану державної служби та держуправління - це те, що така ситуація створюється на 100% свідомо.
Питання реформування КМУ та ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади), в тому числі і чітке врегулювання статусу "в.о.", який так любить діюча влада, - ми піднімаємо вже 3 роки.
Вимоги прийняти новий закон про КМУ та ЦОВВ - стоять в Коаліційній угоді 4 роки та стоять вже третій рік в Стратегії реформи державного управлянні. Уряд кожен рік лише змінює в цій стратегії цифри і переносить завдання - на наступний рік - і потім на наступний - і знову на наступний.


Весь текст, причем довольно интересный, здесь:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/5c5b0aafc2970/
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остатки ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ. КСТАТИ. РАЗ ПРАВОСЕКАМ НЕ НРРАВИТСЯ ТО ДОБРО!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности главы Минздрава назначено на 14:00 11 февраля, - Петренко
 
 
 
 
 
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