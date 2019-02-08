 Рассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности главы Минздрава назначено на 14:00 11 февраля, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Павел Петренко написал на своей странице в Twitter.
"Министерство юстиции от имени Правительства Украины подало ходатайство об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Давайте вместе поддержим госпожу Ульяну, которая бросила вызов системе. Справедливость должна быть восстановлена", - написал он.
Согласно информации, опубликованной на его странице, рассмотрение ходатайства Минюста Окружной админсуд г. Киева назначил на 14:00 11 февраля 2019 года.
Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
🤣
Но тут не обошлось без влияния Кремля, который через Банковую решает и свои задачи. Тут нет никакого противоречия. Сейчас каждый достигает своей цели. Оригинальная Супрун продолжит свою мутную, бесконечную медицинскую реформу. Надо показать американцам,что президент - скрытый, но яростный реформатор.
[Кремль через Банковую решает свои задачи, - Небоженко]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549614061-kreml-cherez-bankovuyu-reshaet-svoi-zadachi-nebozhenko.html
🤗
10 против 1 шо
спайдерсладкий мен за неё впишется
будет бить копытом, кричать Юра принведи мне этих козлов
в конце всхюкнет нежно как он умеет "Наша Уля! "
... и перережет ленточку если найдёт
псы. упустить такой пиар ход накануне выборов унреал, скорее всего он эту кашу и замутил, чтобы потом с блеском разгребсти
на ящик пива никто не хочет забиться шо он в этой теме нарисуется?)
В ВР сегодня за Супрун отдувался Розенко.
Сказал, что во всем виноваты папередники.
Это разборка пи...рская...)) (с)
...повноваження в.о. міністрів НЕ врегульовані українським законодавством взагалі.
Єдиним нормативно-правовим актом, який зачіпає тему призначення на посаду в.о. в Україні, є - роз'яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС 1965 року (!), за яким в.о. може бути на посаді - не більше 2 місяців.
Отже, відповідно до цих нормативних актів, через 2 місяці після призначення в.о. Уляна Супрун повинна була стати повноцінним міністром - а коаліція мала за це проголосувати, або не проголосувати, і тоді мала б подаватися інша кандидатура на міністра.
І якби була діюча існуюча коаліція (яка формує Уряд і є відповідальною за його роботу) - то такого терміну у два місяці виявилося б цілком достатньо.
Але коаліції в час призначення пані Супрун - вже давно не було.
За законом неіснування коаліції і її неспроможність призначити міністра протягом 2 місяців - тягне - правильно - перевибори, бо не може країна бути в стані перманентних "тимчасових" керівників, перманентного порушення закону і підвішених повноважень.
Це працює і проти міністра, який хоче реформ, і проти цілої галузі, і проти Уряду, і проти влади, і проти суспільства.
Та, на жаль, у нас не працюють закони.
І якщо я щось і зрозуміла за 4 роки аналізу стану державної служби та держуправління - це те, що така ситуація створюється на 100% свідомо.
Питання реформування КМУ та ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади), в тому числі і чітке врегулювання статусу "в.о.", який так любить діюча влада, - ми піднімаємо вже 3 роки.
Вимоги прийняти новий закон про КМУ та ЦОВВ - стоять в Коаліційній угоді 4 роки та стоять вже третій рік в Стратегії реформи державного управлянні. Уряд кожен рік лише змінює в цій стратегії цифри і переносить завдання - на наступний рік - і потім на наступний - і знову на наступний.
Весь текст, причем довольно интересный, здесь:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/5c5b0aafc2970/