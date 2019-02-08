 Перелом носа и гематома глаза: мужчина избил фельдшера за то, что скорая якобы долго ехала к его пьяной беременной сожительнице, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"7 февраля в 00:24 в Балаклейское отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Морозовка во время вызова были нанесены телесные повреждения медицинскому работнику.

Работники группы реагирования патрульной полиции немедленно выехали по указанному адресу и прекратили правонарушения, после чего доставили участников события в Балаклейскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что 20-летний житель села Морозовка вызвал своей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники которой приехали примерно за 15 минут. Однако мужчины это не устроило. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельдшера.

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Кроме того установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, как и его 18-летняя сожительница. Несмотря на беременность, девушка злоупотребляет спиртным.

"Именно из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя ей стало плохо. Девушке оказали медицинскую помощь ее отпустили домой", - отметили в полиции.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику.