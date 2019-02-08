EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  758  25
Материалы по теме:
Все про:избиение (9277) Нацполиция (8863)

 Перелом носа и гематома глаза: мужчина избил фельдшера за то, что скорая якобы долго ехала к его пьяной беременной сожительнице, - полиция

Молодой мужчина избил фельдшера скорой помощи якобы за то, что он долго ехал на вызов. 26-летний фельдшер с переломом носа и гематомой глаза сейчас находится в Харьковской областной клинической больнице. Состояние его здоровья стабильное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"7 февраля в 00:24 в Балаклейское отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Морозовка во время вызова были нанесены телесные повреждения медицинскому работнику.

Работники группы реагирования патрульной полиции немедленно выехали по указанному адресу и прекратили правонарушения, после чего доставили участников события в Балаклейскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что 20-летний житель села Морозовка вызвал своей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники которой приехали примерно за 15 минут. Однако мужчины это не устроило. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельдшера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я ногой вообще двигать не могу", - водитель Mitsubishi жестоко избил двоих школьников за брошенный в его автомобиль снежок. ВИДЕО

Кроме того установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, как и его 18-летняя сожительница. Несмотря на беременность, девушка злоупотребляет спиртным.

"Именно из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя ей стало плохо. Девушке оказали медицинскую помощь ее отпустили домой", - отметили в полиции.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику.

Источник: https://censor.net.ua/n3110637
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
усыпить нужно было "сладкую парочку "
 показать весь комментарий
 
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3110637

...................
розкається, відшкодує лікування, дадуть умовно. Бо первістку "потрібен батько" та підтримка "матері".
 показать весь комментарий
 
 
В штрафбат таких надо, хоть польза будет.
 показать весь комментарий
 
 
какая польза от идиота? разве что на минное поле пустить - снять растяжку.
 показать весь комментарий
 
 
А вони (відморозок та його співмешканка), часом, не "біженці" з Лугандону? Бо це абсолютно їх замашки та "стиль спілкування".
 показать весь комментарий
 
 
Поки невідомо, тому не треба ставити клеймо на всіх біженцях.
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто ні на кому тавро не ставить. Просто є біженці, а є "біженці", до яких належить лугандонський криміналітет та любителі "руськага міра".
 показать весь комментарий
 
По суті, лікаря побили за виконання службових обов'язків... Можливо потрібно посилити кримінальну відповідальність за подібне? 125-та це звичайні л.т.у, правоохоронці, судді, адвокати, журналісти та військові, навіть громадяни які допомагають поліції в охороні громадського порядку і ті мають додатковий захист. Чому лікарі мають це терпіти?
 показать весь комментарий
 
 
не красна изба углами, а красна изба кулаками, ульянкина рехформа в действии
 показать весь комментарий
 
причем Супрун до идиота, избившего врача? абы пёрднуть ей богу
 показать весь комментарий
 
 
Скажу как работник этой канторы "Главное чтоб от пациента не было жалобы". И многое сливается просто на тормозах. Сотрудники просто уже не хотят связываться с системой "правосудия" когда приходится и через полтора года приходить и давать показания... и поверьте таких дел накапливается достаточное количество чтоб начинать ненавидеть людей =)
 показать весь комментарий
 
 
Система так і ламає. По іншому вона не здатна працювати. Така "праця" призводить до колапу у всіх галузях життя. В нашому випадку колапс наближається пропорційно до зухвалості паразитів. Чим більше відморожених паразитів, тим скоріше настане колапс.
 показать весь комментарий
 
Вот с какого я должен платить налоги, чтобы потом ребёнку, который скорее всего родится с дефектами, из-за пьянства мамаши платили пенсию по инвалидности. И мамаша с папашей пробухивали это пособие, да еще получали льготы как воспитывающие ребёнка-инвалида.
 показать весь комментарий
 
 
Это как раз тот случай когда бытие определяет сознание. Так жили их родители и деды и ничего в селах к лучшему за последние десятилетия не изменилось.
 показать весь комментарий
 
реформа от вальцманата в действии..
 показать весь комментарий
 
если народ - быдло, то это уже не вина вальцмана, хотя таким стадом управлять легче- при помощи песнопений и хороводов с томосами.
 показать весь комментарий
 
Вот казалось бы, новость ни о чем. Но я был почему-то уверен, что на десяток интернет-сирунов обязательно должен найтись 3,14дор, который приплетет сюда пороха. Не ошибся...
 показать весь комментарий
 
Для чого медикам потрібні такі пацієнти?
 показать весь комментарий
 
 
Аггга, асобенна нужны такия кака ты Перелом носа і гематома ока: чоловік побив фельдшера за те, що швидка нібито довго їхала до його п'яної вагітної співмешканки, - поліція - Цензор.НЕТ 2750...
😁
 показать весь комментарий
 
если бы кому то из депутатской кодлы нос сломали, то это было бы минимум "покушение на убийство", а так - "легкое телесное", ###ть!
 показать весь комментарий
 
 
Надо было фельдшера наказать, у нас же законы особенные.
Просто сейчас стали вспоминать, как три года назад полиция 40 минут гонялась за нарушителями на машине и пассажира застрелили. Полицейскому светит 10 лет, за что? Их надо было раньше пристрелить, чтобы нормальных граждан не убили.
 показать весь комментарий
 
 
Суспільство хворе паразитами. У всіз органах. Коли паразитів стає занадто багато, організм, суспільство, просто помирає, разом з паразитами...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПерелом носа и гематома глаза: мужчина избил фельдшера за то, что скорая якобы долго ехала к его пьяной беременной сожительнице, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх