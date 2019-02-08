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 Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть миллиона, - пограничники

Жительница Донецка пыталась провезти на оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое" препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен.

Как сообщает Государственная пограничная служба, чтобы провести препараты беспрепятственно 52-летняя женщина предлагала пограничникам взятку в размере 150 евро, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителями ГФС, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, было обнаружено в личных вещах женщины большое количество медицинских и косметологических препаратов", - говорится в сообщении.

Женщина объяснила пограничникам, что этот "багаж" ей нужен для собственного косметологического салона.

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"Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась "договориться" с правоохранителями о непривлечении к административной ответственности и перемещении указанных товарно-материальных ценностей через линию разграничения, предложила взятку в размере 150 евро ", - говорится в сообщении.

Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть миллиона, - пограничники 01

Отмечается, что препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен изъяты, а сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено в Национальную полицию Украины для принятия соответствующего правового решения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110635
 
 
 Топ комментарии
 
еще ни разу никто так не пытался унизить украинских пограничников Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть млн, - пограничники - Цензор.НЕТ 1000
... за 150 оуро Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть млн, - пограничники - Цензор.НЕТ 1820
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Пожлобилась... для прикордонників це образа. За такий товар 1000$-2000$ пропонувати треба
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десятину еще никто не отменял Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть млн, - пограничники - Цензор.НЕТ 7909
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еще ни разу никто так не пытался унизить украинских пограничников Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть млн, - пограничники - Цензор.НЕТ 1000
... за 150 оуро Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть млн, - пограничники - Цензор.НЕТ 1820
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- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.(с)
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Пожлобилась... для прикордонників це образа. За такий товар 1000$-2000$ пропонувати треба
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це ботокса на 10 тис $, нафіга лугандону ботокс там жрати нічого.
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Дура, нужно было со збройниками договариваться, у них за 3 литра спирта можно танк протащить)))
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Була колись гарна комедія " Гітлєр капут!" Там була сцена, як ГАІ-SS в совєтского шпіона взятки баксами брав... Ето били его последние командировочние, подумал штандартенфюрер СС..😃😃😃
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та у них одна баярка та настой на еловых шишках)) вот и лезут твари к биндеровцам в аптеки. Жінка намагалася за хабар 150 євро провезти на окупований Донбас препарати на чверть мільйона, - прикордонники - Цензор.НЕТ 1218
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То була спеціальна косметика для "ихтамнетов" ! Навіщо затримали?
Жінка намагалася за хабар 150 євро провезти на окупований Донбас препарати на чверть мільйона, - прикордонники - Цензор.НЕТ 3580
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"было обнаружено в личных вещах женщины большое количество медицинских и косметологических препаратов", - говорится в обращении" Источник: https://censor.net.ua/n3110635"

Что же они из-за поребрика то в Дыру медикаменты не возят, все форумы запоребриковкие заполнены воплями, какие в РФ лекарства и вакины качественные, забористые да дешевые.
Что же они лекарствами, купленными в Украине, лечиться то хотят, это же не скрепно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖенщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть миллиона, - пограничники
 
 
 
 
 
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