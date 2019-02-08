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 Сохранение единства, образование и привлечение молодежи в церковь, - Епифаний назвал три ключевые задачи, которые поставил перед собой

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал три ключевые задачи, которые ставит перед собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью журналу "Новое Время" 

"Первая - сохранить единство, которое было задекларировано на Объединительном соборе. Вторая - обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование - наше будущее. Третья задача - это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать", - заявил глава ПЦУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3110634
 
 
 Топ комментарии
 
Нонсенс! Освіта та релігія?? Той випадок коли краще промовчати!
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Одним словом, "всі - в Автодор ПЦУ!" А як бути буддистам, мусульманам, людям інших віросповідань, кінець кінцем християнам інших конфесій в течій(католики, греко-католики, протестанти, баптисти, адвентисти тощо)???
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Тада нада запррретить интернет и опиум-травкой подторговывать!
А че, в кадило шмали насыпать, не?
😇
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"Никогда ещё никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждения разума" Фридрих Ницше
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Привлечь молодёжь в церковь? Ну, тут надо развитую сеть церковно-приходских школ запиливать...))
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Отче Сергій, не розчаровуйте мене. Ми своєї церкви добивались не для того, щоби вона Московську копіювала. Я би хотів почути про участь нашої церкви у житті країни. Зокрема у вихованні молоді, у боротьбі з алкоголізмом і наркоманією, у допомозі знедоленим. Скільки Ви плануєте відкрити хоспісів, де ваші монахині будуть допомогати смертельно хворим? Які програми для розвитку та навчання дітей ви обробляєте (дитячі церковні табори для бідних дітей, конференції, допомога дит.будинкам, можливо якісь дитячі будинки при церквах? подорожі з дітьми по святим місцям, на той же Афон?)...
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а може немає монахинь? декілька років назад була публікація, що в Швейцарії монахів не залишилося - ніхто не йде.
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Як не має? У нас повно монастирів. Ви ж не забувайте, я пишу з баченням ситуації із Закарпаття. У нас саме так, як я написав, поводить себе УГКЦ, то чому б ПЦУ не піти цим шляхом? Невже тільки жирні попи та дорогі мерседеси?
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ПЦУ тільки стає на ноги. Зараз у церкви буде декілька років найперше питання приєднання приходів моск. патріархату.
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А хіба те, що я написав не буде сприяти приєднанню цих приходів? Хіба така церква не буде цікава громадам?
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Наука и церковь... 70 лет - "бога нет", не прошли даром, мне уже и томос не поможет.))
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Нонсенс! Освіта та релігія?? Той випадок коли краще промовчати!
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Одним словом, "всі - в Автодор ПЦУ!" А як бути буддистам, мусульманам, людям інших віросповідань, кінець кінцем християнам інших конфесій в течій(католики, греко-католики, протестанти, баптисти, адвентисти тощо)???
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сказано всі в пцу значить в пцу не залежно від віросповідування.....
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Силой никого не тащат, дело добровольное. Позорно быть только в московском сатанате, все остальное дело пыбора
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Тада нада запррретить интернет и опиум-травкой подторговывать!
А че, в кадило шмали насыпать, не?
😇
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пора бурсы открывать, от тогда усе будет дуже гарно
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Темы для молодёжи: евангелические ночные клубы, православные дискотеки, конкурс моделей-девственниц, ладанные смок-клубы, спортивное чтение библии, блоги постовой кулинарии
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О чем разговор? Никого силком не тащат. Это же не расейский сатанат сталинскага патриархата
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)) для привлечение молодежи в церквь нужно сначала провести школьную реформу. начинать с введения, как первой ступени образования, церковно приходских детских садиков, а вторую-третью ступень заменить воскресными 4 летними церковно приходскими школами. этого будет достаточно. но сначала нужно наладить выпуск дьяков-педагогов для обеих ступений привлечения молодёжи.
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Та давайте одразу з інквизиції починати, чого шмаклі жувати...
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так ведь не средневековье, народ уже грамотный, у каждого гаджет
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Справа в тому, що у релігійних аферистів теж є і гаджети, і новітні психотехнології...
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Освіта і церква... Людина, яка вірить у єврейську митологію, що стверджує створення якимось єговою, "богом", спочатку Землі, а потім Сонця, і несе цю маячню людям, каже про освіту...

"освіта та залучення молоді до церкви"... Для особливо вумних ст. 35 КУ. "...Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова...". А тут на тобі - "освіта і церква"... Варто гаранту порушити те, що він гарантує, і все починає рушитись, одне за одним. Якщо самому гаранту можна, то чому б іншим не порушувати? Вбивча і реальна псевдологіка в дії.
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А де він казав про державну освіту?
Він говорив про духовну освіту. В українських духовних навчальних закладах превалює УПЦ МП, і ситуацію потрібно змінювати. Все правильно він сказав.
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К любой религии отношусь как к социальному бизнесу. Это всегда будет продаваться. Абстрактное мышление, которое выделило человека (обезьяну) из животного мира инстинктов и условных рефлексов, гарантирует что часть простодушного населения можно легко убедить в существовании некого "отца" которому они "по жизни должны" за их зачатие чудесным образом вместе со всем сущим. Другим нужна причастность к группе сподвижников и борьба с дьяволом. По фиг с каким - Сатаной, Пэтей или своим соседом. Третьи хотят следуя внешним указаниям просто спокойно жить в состоянии морального нарциссизма "праведности"...
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Про образование круто! И правильно! Если у вас есть Томос, то зачем вам знания и опыт? Хватит и 4 года только по воскресеньям посещать школу при Церкви. Для особо одаренных из быдла - еще 2 года обучения в бурсе.
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дак религия и создана для быдла для держание их в покоре.......
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Если только молодёжи заулыбается такая же ураганно-стремительная богослужебная карьера, как и у самого Епифания:
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом усмирял плоть аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона свершал целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 6-ой год как митрополит.
(Для подсчёта стажа в чинах использованы даты, приведенные в Википедии).
Или блаженнейший Епифаний решил, шо только он хитрожопый Ботвинник, а молодежь, типа, «пальцем деланная»? Или имеет место быть пикантный моментик: «Благолепый на вид - уже архимандрит»?
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Вас счас воцерковленные Админы забанят. Но это хорошо. Быдлу только сними розовые очки - резать будут всех кто умнее и хитрее. Проверено опытом тысячелетий.
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Що спільного між освітою і церквою ,це не 17 століття ,може інквізицію ввести?В нас церква відокремлена від держави ,як в цивілізованих країнах ,не треба нічого нав'язувати .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСохранение единства, образование и привлечение молодежи в церковь, - Епифаний назвал три ключевые задачи, которые поставил перед собой
 
 
 
 
 
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