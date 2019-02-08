 Сохранение единства, образование и привлечение молодежи в церковь, - Епифаний назвал три ключевые задачи, которые поставил перед собой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью журналу "Новое Время"
"Первая - сохранить единство, которое было задекларировано на Объединительном соборе. Вторая - обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование - наше будущее. Третья задача - это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать", - заявил глава ПЦУ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.
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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
АвтодорПЦУ!" А як бути буддистам, мусульманам, людям інших віросповідань, кінець кінцем християнам інших конфесій в течій(католики, греко-католики, протестанти, баптисти, адвентисти тощо)???
А че, в кадило шмали насыпать, не?
😇
"освіта та залучення молоді до церкви"... Для особливо вумних ст. 35 КУ. "...Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова...". А тут на тобі - "освіта і церква"... Варто гаранту порушити те, що він гарантує, і все починає рушитись, одне за одним. Якщо самому гаранту можна, то чому б іншим не порушувати? Вбивча і реальна псевдологіка в дії.
Він говорив про духовну освіту. В українських духовних навчальних закладах превалює УПЦ МП, і ситуацію потрібно змінювати. Все правильно він сказав.
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом усмирял плоть аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона свершал целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 6-ой год как митрополит.
(Для подсчёта стажа в чинах использованы даты, приведенные в Википедии).
Или блаженнейший Епифаний решил, шо только он хитрожопый Ботвинник, а молодежь, типа, «пальцем деланная»? Или имеет место быть пикантный моментик: «Благолепый на вид - уже архимандрит»?