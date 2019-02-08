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 Борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна, - Тимошенко встретилась с общественными антикоррупционными организациями

В четверг, 7 февраля, Юлия Тимошенко встретилась с представителями инициативы "Антикоррупционный порядок дня", которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации.

Участники разговора обсудили ключевые проблемы антикоррупционной политики в Украине, в частности функционирование антикоррупционных органов и выведение их из-под влияния политиков, говорится на сайте партии "Батькивщина", передает Цензор.НЕТ.

Юлия Тимошенко выразила заинтересованность и полную готовность продолжать сотрудничество с общественностью в борьбе с коррупцией.

"Вокруг действующего президента плавают махровые коррупционеры, и это уже переходит все границы. Для нового главы государства оставить коррупционные метастазы нынешнего президента – это самоубийство. Мы очень мотивированы, чтобы всех, кто был хотя бы в минимальных коррупционных связях с Порошенко или с предыдущей властью, были наказаны, чтобы эти метастазы удалить немедленно", – заверила она.

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В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна.

По убеждению Юлии Тимошенко, проблема заключается в том, что часть новосозданных антикоррупционных органов и коррумпированная государственная вертикаль власти сплетены в единую систему. Именно поэтому она готова вместе с антикоррупционными активистами реализовывать повестку дня в вопросе системной борьбы с коррупцией и сбалансировать власть таким образом, чтобы не было возможности коррумпировать государство, как это происходит сейчас.

"Мы предлагаем целостную систему, которая может быть принята как Новая Конституция. Как нам построить модель в государстве, которая будет реально не допускать даже системно последствия такого, как коррупция? С сильными конституционалистами мы изложили алгоритм, как успеть, с точки зрения легитимности, провести новую Конституцию – от инаугурации до начала парламентских выборов", – подчеркнула кандидат в Президенты.

От имени коалиции общественных антикоррупционных организаций председатель ОО "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил команду "Батькивщины" и Юлию Тимошенко за антикоррупционную деятельность.

Также представители общественных антикоррупционных организаций, которые обратились ко всем кандидатам в президенты, и которые тщательно анализируют законодательные инициативы, констатировали: в законопроектах, поданных Юлией Тимошенко, не обнаружено ни одной коррупционной составляющей.

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"Мы услышали предметные обязательства кандидата в Президенты Юлии Тимошенко. И это положительно. Юлия Тимошенко сказала на камеры, что готова работать по всем 4 пунктам: увольнение Холодницкого, запуск НАПК, уборка всех несвойственных функций СБУ, прослушивание для НАБУ и невмешательство в их деятельность", – сказал Виталий Шабунин.

Источник: https://censor.net.ua/n3110626
 
   
 Топ комментарии
 
"Мама корупції" в порівнянні з Папою-офшорником просто "мальчік в трусіках дєвачка в платьїце".
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Ну раз так сказанула сама Мама корупції, значить так воно і є 😁😁😁
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Мама коррупции так сказал самый подготовленный среди реформаторских лиц руководить экономикой - заочник киевской бурсы Продавец труселей! Ну как можно не верить этому мудрогению? Борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна, - Тимошенко встретилась с общественными антикоррупционными организациями - Цензор.НЕТ 7598
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В России на месте СОВЕСТИ и ЧЕСТИ Х№й -ло выросло, -в Украине - Порошенко.Пусть "оный" скажет - Честь ИМЕЮ....
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Маю честь (честь имею) говорять офіцери з армійськими погонами на плечах (а не жандармськими чи ГБіськими) Яке відношення до цього має ***** та Пеця?
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http://argumentua.com/stati/yuliya-timoshenko-krestnaya-mat-ukrainskoi-korruptsii-i-podonkov-politikov

... генпрокуратура возбудила очередное дело против Юлии Тимошенко, теперь уже по 3 статьям Уголовного кодекса - статья 80-1 - сокрытие валютной выручки, статья 19 - организация сокрытие валютной выручки и статья 86-1 - хищение государственных средств в особо крупных размерах.
В ходе расследования прокуратуре удалось установить новые факты преступной деятельности Тимошенко не только на посту президента корпорации "Единые энергетические системы Украины", но и после избрания депутатом. "Тимошенко, фактически руководя деятельностью корпорации, организовала преступную группу из числа работников корпорации и других коммерческих структур".
От тюрьмы Тимошенко спасают уличные митинги - суд отменяет ее арест уже через 42 дня. Заключение Юлия Владимировна превращает в свой выигрыш: сделав из себя жертву режима, она и партия "Батькивщина" переходят в оппозицию.
Боротьба з корупцією в ручному режимі - неефективна, - Тимошенко зустрілася з громадськими антикорупційними організаціями - Цензор.НЕТ 3695
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На жаль, шановна Ю.В.Т., мочити одного олігарха в інтересах іншого, це ніяка не боротьба із корупцією. Їх потрібно заставити працювати на країну, але таких планів ви ніколи не мали...
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что то она присела на коррупцию а как же Новый курс я понимаю что слово коррупция ласкает слух Хотелось бы подробнее куда нас поведет Новый курс Боротьба з корупцією в ручному режимі - неефективна, - Тимошенко зустрілася з громадськими антикорупційними організаціями - Цензор.НЕТ 1363
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Есть разговоры о борьбе с коррупцией. Йули говорит о борьбе с коррупцией гораздо больше, чем Петро, и в этом ее преимущество.
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Порошенко за годы своего правления и не подумал сломать хребет коррупции, не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Петя не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.

По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни. Не думаю, что он достоин снова стать президентом, у него был шанс, но он не захотел им воспользоваться.
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Даже если бы не было в биографии Йули ничего скверного, кроме "ширки" с Януковичем, то за одно это о ней, как о политике, нужно забыть. Майдан показал, что мы прекрасно обходимся без ЮВТ и ее брехни!!!
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Это какой то перевёрнутый мир!!!!
Антикоррупционеры обсуждают шаги по борьбе с мафией с главой Коза Ностры Украины!!!!
Бред!!! Полный бред!!!!Грантоеды превысили себя!!!! Я и раньше относился к ним как дешевым популистам и шаровщикам!!!
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жа громким названием стоит пяток членов и пару блогеров. Но зато название "Ассоциация" Боротьба з корупцією в ручному режимі - неефективна, - Тимошенко зустрілася з громадськими антикорупційними організаціями - Цензор.НЕТ 3363
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Юлька и борьба с коррупцией? Все хищения совершит она и на ерет все взятки, больше никто не будет коррупционером
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Хай Юлія Тимошенко замість своїх ідей покладе назад вкрадені на газі 32 мільярди доларів, і в України буде просто чудова медицина.
За украдені за сприяння Юлії Тимошенко 32 мільярди доларів можна було б збудувати просто класну медицину, ось чому вана наїхала на пані Супрун !
Коли це коса смерті , над Україною , заспокоїться !?
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23 антикоррупционные общественные организации??? это ж скольких бездельников мы кормим!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна, - Тимошенко встретилась с общественными антикоррупционными организациями
 
 
 
 
 
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