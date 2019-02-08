 Борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна, - Тимошенко встретилась с общественными антикоррупционными организациями

Участники разговора обсудили ключевые проблемы антикоррупционной политики в Украине, в частности функционирование антикоррупционных органов и выведение их из-под влияния политиков, говорится на сайте партии "Батькивщина", передает Цензор.НЕТ.
Юлия Тимошенко выразила заинтересованность и полную готовность продолжать сотрудничество с общественностью в борьбе с коррупцией.
"Вокруг действующего президента плавают махровые коррупционеры, и это уже переходит все границы. Для нового главы государства оставить коррупционные метастазы нынешнего президента – это самоубийство. Мы очень мотивированы, чтобы всех, кто был хотя бы в минимальных коррупционных связях с Порошенко или с предыдущей властью, были наказаны, чтобы эти метастазы удалить немедленно", – заверила она.
В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна.
По убеждению Юлии Тимошенко, проблема заключается в том, что часть новосозданных антикоррупционных органов и коррумпированная государственная вертикаль власти сплетены в единую систему. Именно поэтому она готова вместе с антикоррупционными активистами реализовывать повестку дня в вопросе системной борьбы с коррупцией и сбалансировать власть таким образом, чтобы не было возможности коррумпировать государство, как это происходит сейчас.
"Мы предлагаем целостную систему, которая может быть принята как Новая Конституция. Как нам построить модель в государстве, которая будет реально не допускать даже системно последствия такого, как коррупция? С сильными конституционалистами мы изложили алгоритм, как успеть, с точки зрения легитимности, провести новую Конституцию – от инаугурации до начала парламентских выборов", – подчеркнула кандидат в Президенты.
От имени коалиции общественных антикоррупционных организаций председатель ОО "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил команду "Батькивщины" и Юлию Тимошенко за антикоррупционную деятельность.
Также представители общественных антикоррупционных организаций, которые обратились ко всем кандидатам в президенты, и которые тщательно анализируют законодательные инициативы, констатировали: в законопроектах, поданных Юлией Тимошенко, не обнаружено ни одной коррупционной составляющей.
"Мы услышали предметные обязательства кандидата в Президенты Юлии Тимошенко. И это положительно. Юлия Тимошенко сказала на камеры, что готова работать по всем 4 пунктам: увольнение Холодницкого, запуск НАПК, уборка всех несвойственных функций СБУ, прослушивание для НАБУ и невмешательство в их деятельность", – сказал Виталий Шабунин.
... генпрокуратура возбудила очередное дело против Юлии Тимошенко, теперь уже по 3 статьям Уголовного кодекса - статья 80-1 - сокрытие валютной выручки, статья 19 - организация сокрытие валютной выручки и статья 86-1 - хищение государственных средств в особо крупных размерах.
В ходе расследования прокуратуре удалось установить новые факты преступной деятельности Тимошенко не только на посту президента корпорации "Единые энергетические системы Украины", но и после избрания депутатом. "Тимошенко, фактически руководя деятельностью корпорации, организовала преступную группу из числа работников корпорации и других коммерческих структур".
От тюрьмы Тимошенко спасают уличные митинги - суд отменяет ее арест уже через 42 дня. Заключение Юлия Владимировна превращает в свой выигрыш: сделав из себя жертву режима, она и партия "Батькивщина" переходят в оппозицию.
Петя не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.
По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни. Не думаю, что он достоин снова стать президентом, у него был шанс, но он не захотел им воспользоваться.
Антикоррупционеры обсуждают шаги по борьбе с мафией с главой Коза Ностры Украины!!!!
Бред!!! Полный бред!!!!Грантоеды превысили себя!!!! Я и раньше относился к ним как дешевым популистам и шаровщикам!!!
За украдені за сприяння Юлії Тимошенко 32 мільярди доларів можна було б збудувати просто класну медицину, ось чому вана наїхала на пані Супрун !
Коли це коса смерті , над Україною , заспокоїться !?