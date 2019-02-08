 Рада сегодня заслушает Кабмин и попытается рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
При этом в карточке соответствующего законопроекта №4186 на сайте ВР отмечается, что его рассмотрение уже дважды откладывалось.
Начнется же утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно с часа вопросов к правительству.
Также в повестке дня заседания проект постановления №5576 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
Кроме того, депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроектов №№10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".
тарифы еще подымите, и спортивное мастерство молодежи само подрастет
Трындец, мы станем нацией бегунов...
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Прихвостня бандитьскої влади за винесення таких "важливих" законів треба розпяти
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😃
они за 50 млрд перевалили - или это уже нормально?