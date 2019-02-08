 Рада сегодня заслушает Кабмин и попытается рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом в карточке соответствующего законопроекта №4186 на сайте ВР отмечается, что его рассмотрение уже дважды откладывалось.

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Начнется же утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно с часа вопросов к правительству.

Также в повестке дня заседания проект постановления №5576 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Кроме того, депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроектов №№10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

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