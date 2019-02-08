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Все про:ВР (22652) Кабмин (10830) спорт (1685) стипендии (144)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и попытается рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Верховная Рада на заседании 8 февраля планирует рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом в карточке соответствующего законопроекта №4186 на сайте ВР отмечается, что его рассмотрение уже дважды откладывалось.

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Начнется же утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно с часа вопросов к правительству.

Также в повестке дня заседания проект постановления №5576 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Кроме того, депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроектов №№10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110624
 
 
 Топ комментарии
 
зачем?

тарифы еще подымите, и спортивное мастерство молодежи само подрастет
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а почему только молодёжи? Навыки спринтерского бега понадобятся многим после выборов Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи - Цензор.НЕТ 181
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пидарасы они , что в фас что в профиль Рада сьогодні заслухає Кабмін і спробує розглянути законопроект про підвищення спортивної майстерності молоді - Цензор.НЕТ 7784
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Закон просто найважливіший для України. Мо-лод-ці!
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Гарантия повышения спортивного мастерства молодежи - это Закон?! Прэлестно
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"Попробует"-пусть пробует в другом месте,а здесь за такие бабки работать надо
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а почему только молодёжи? Навыки спринтерского бега понадобятся многим после выборов Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи - Цензор.НЕТ 181
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они на курсах пилотов вертолётов...Аваков заказал кучу.
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а то не бегуны, то стриттрейсеры на вертолетах)))
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а зачем им куда то ходить ? у них свой Гей клуб --- под куполом Рада сьогодні заслухає Кабмін і спробує розглянути законопроект про підвищення спортивної майстерності молоді - Цензор.НЕТ 7975
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зачем?

тарифы еще подымите, и спортивное мастерство молодежи само подрастет
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Та да, побегут все - и стар, и млад.
Трындец, мы станем нацией бегунов...
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Выше, дальше, сильнее - это мы уже проходили. "Уменьшение маразматических законопроектов" - очевидно будет следующий законопроект.
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Коли вже скасуєте недоторканість? Палубій нахвалявся.
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Не путай, деньги пилят под "спортивное мастерство молодежи", а не рекорды в беге депутатов
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Ніякого мастєрства ще не було коли він казав про це на початку минулої сесії.
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Так за последнюю неделю огласили стоооолько перемог!!! что теперь можно и о нации подумать
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шоб сало тибрить мастерства мого надо, особенно спортивного
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Только сильная молодёжь может защитить старую гвардию воинствующих клептократов!
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Усілєний пайок,нє?🤗
🍌🍍🍖🥓🍬🍭🍼🍫🍰🥣
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Платіть чесні польські зарплати , бо молодь втікає з України з такою майстерністю , що ніяким спортсменам і не снилося .
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Я понял: грядёт создание нового министерства, дети чиновников которого будут получать усиленный паёк!
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Вот это правильно. А то я мастер по спиливании деревьев, молодежь отстает. В два раза на себе тащу, молодежь не успевает, дохленькие какие то.
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Про яку майстерність може бути розмова якщо елементарно в районах міст, на селі взагальному про дозвілля молоді взагалі забули. Клубів нема, гуртків - нема. Спортивних секцій - нема. Дозвілля для молоді - знаходиться на нульовому рівні.

Прихвостня бандитьскої влади за винесення таких "важливих" законів треба розпяти
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😃
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долги по комуналке не хотят рассмотреть? Рада сьогодні заслухає Кабмін і спробує розглянути законопроект про підвищення спортивної майстерності молоді - Цензор.НЕТ 1816
они за 50 млрд перевалили - или это уже нормально? Рада сьогодні заслухає Кабмін і спробує розглянути законопроект про підвищення спортивної майстерності молоді - Цензор.НЕТ 4306
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Даже название идиотское, типа приказывает мастерству повысится.))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Кабмин и попытается рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи
 
 
 
 
 
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