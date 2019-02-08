 Гриценко призвал МВД не выпускать Порошенко из страны после выборов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Гриценко заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Гриценко считает, что резонансное нападение на него в Одессе в ноябре 2018 года было осуществлено по прямому указанию Президента Порошенко. Главным организатором этого он назвал генерал-майора Федорова - заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея.

"Этот генерал - наиболее доверенное должностное лицо Президента, он - начальник его личной охраны. Этот Федоров дает команды всем силовикам", - сказал Гриценко.

По словам кандидата, Федоров ответственен не только за нападения, но и за ведение прослушки других кандидатов в президенты - при этом конкурентов Порошенко "слушают" не только на территории Украины, но и за границей.

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"Федоров дает команды в СБУ через генерал-лейтенанта Виктора Кононенко, а он дальше дает команды всем руководителям СБУ в областях... Мы думали, Янукович ушел вместе с титушками - нет, они сейчас тут... Те титушки, которые побили наших ребят, - их прячет СБУ. Кого-то пример Януковича, который бежал в Ростов, не научил. То этому мы не разрешим и границу пересечь", - добавил Гриценко.

Напомним, люди в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.