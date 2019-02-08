EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  6981  211
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2671) Гелетей (268) Гриценко Анатолий (1216) нападение (1683) Одесса (5325) Порошенко (16298) Кононенко Виктор (22)

 Гриценко призвал МВД не выпускать Порошенко из страны после выборов

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием не дать возможности покинуть страну после выборов Петру Порошенко, генерал-майору Юрию Федорову и начальнику Управления государственной охраны, экс-министру обороны Валерию Гелетею.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Гриценко заявил  в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Гриценко считает, что резонансное нападение на него в Одессе в ноябре 2018 года было осуществлено по прямому указанию Президента Порошенко. Главным организатором этого он назвал генерал-майора Федорова - заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея.

"Этот генерал - наиболее доверенное должностное лицо Президента, он - начальник его личной охраны. Этот Федоров дает команды всем силовикам", - сказал Гриценко.

По словам кандидата, Федоров ответственен не только за нападения, но и за ведение прослушки других кандидатов в президенты - при этом конкурентов Порошенко "слушают" не только на территории Украины, но и за границей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подкуп избирателей на выборах президента у "главного кандидата" выделили 2 млрд грн, - Гриценко

"Федоров дает команды в СБУ через генерал-лейтенанта Виктора Кононенко, а он дальше дает команды всем руководителям СБУ в областях... Мы думали, Янукович ушел вместе с титушками - нет, они сейчас тут... Те титушки, которые побили наших ребят, - их прячет СБУ. Кого-то пример Януковича, который бежал в Ростов, не научил. То этому мы не разрешим и границу пересечь", - добавил Гриценко.

Напомним, люди в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110623
 
   
 Топ комментарии
 
Главное, что бы ОНОтоле лыжи не намылил. После выборов. В Ростов на Дону к примеру. Гриценко призвал МВД не выпускать Порошенко из страны после выборов - Цензор.НЕТ 7905
 показать весь комментарий
 
Гавно унылое это твой соевый барыга.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
гриценко занят подготовкой к выборам в раду, а кто будет президентом его мало волнует. Это благодаря ему, садовому и Кошулинскому оттянут голоса у Порошенко и во втором туре увидим 2 кремлёвских кандидата-йулю и попандопалу зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
З кожним днем все більше розчаровуюсь у Гриценку.... Тьху *****, хай би краще і далі на ставку з вудкою рибу ловив (як це робив останні 4-5 років)...
 показать весь комментарий
 
 
Хуже бабы базарной! Аталотий,выборы не вечные,смотри договоришься до судов! Тогда точно мама твоя будет мерзнуть! Позорник!
 показать весь комментарий
 
 
И не выпускать ни одного кандидата вкупе с руководителями ихних штабов.
 показать весь комментарий
 
И порохоботов нужно отловить. Сразу посадим на кол, а уж опосля...
 показать весь комментарий
 
А министра обороны во времена "сами-знаете-кого" опускать? куда выпускать?
 показать весь комментарий
 
 
А ведь безмозглые совкодрочеры слушают и в умилении слюни пускают.
 показать весь комментарий
 
Как то раньше Гриценко лучше смотрелся . А сейчас на истеричную бабу в период менопаузы смахивает.
 показать весь комментарий
 
 
Макрель на фак пидропарашенка ********** Дойчланд. Гриценко закликав МВС не випускати Порошенка з країни після виборів - Цензор.НЕТ 8543
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко призвал МВД не выпускать Порошенко из страны после выборов
 
 
 
 
 
 вверх