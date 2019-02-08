 Юзик из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

Об этом говорится в сообщении в паблике Команда Зеленського у Кривому Розi, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, #зекривойрог, встречай представителя команды в нашем городе. Юрий Корявченков - бессменный член "Студии "Квартал 95", долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой) У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель. С 1997 по 2003 года Юрий работал на Центральном горно-обогатительном комбинате на разных должностях. Но в итоге победил "КВН", и Юра променял должность зам. председателя профкома крупного комбината на сцену. Добрый, умный, ответственный и порядочный. Вопросы Юрию вы можете задавать в личные сообщения наших сообществ здесь или в Инстаграмме)", - говорится в сообщении.

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