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 Юзик из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

Член "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, известный под псевдонимом Юзик, возглавил штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Об этом говорится в сообщении в паблике Команда Зеленського у Кривому Розi, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, #зекривойрог, встречай представителя команды в нашем городе. Юрий Корявченков - бессменный член "Студии "Квартал 95", долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой) У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель. С 1997 по 2003 года Юрий работал на Центральном горно-обогатительном комбинате на разных должностях. Но в итоге победил "КВН", и Юра променял должность зам. председателя профкома крупного комбината на сцену. Добрый, умный, ответственный и порядочный. Вопросы Юрию вы можете задавать в личные сообщения наших сообществ здесь или в Инстаграмме)", - говорится в сообщении.

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Юзик из 95 квартала возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге 01
Юзик из 95 квартала возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110621
 
 
 Топ комментарии
 
Фигляр и его команда паяцев. "Толстый" из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6416 "Толстый" из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 198 "Толстый" из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3750
А представьте, в какой балаган и цирк шапито превратят они и их кукловод страну если % кретинов в нашей стране превысит критическую массу в списках избирателей.
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Да, но до своего избрания Президентом он 18 лет избирался губернатором крупнейшего штата США - Калифорнии!
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где Рейган, а где это недоразумение. Рейган в партии 20 лет состоял, был главой профсоюза и на выборах президента только со второго раза победил
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Интервью с Гордоном.......

Кабздез......, дураку ясно, что там он нес чушь, восхваляя себя. Снимите розовые очки!!!! Это был предвыборный пиар!

У Гордона и янык ангелом бы был, пел бы такие песни!!!!
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Ооооо, еще один клоун появился!

А вы кем будете? Министром здравохранения??? Или может быть энергетику возглавите?

Клоунский колпак не забудьте одеть! Он отвлекает внимание от того, что мозгов нет.
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http://old.kvartal95.com/ru/our_authors/ . 95 квартал "наши авторі"
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Угу. Не сумнівайся. Коли порошенко вілкул азметов ляшко і інша наволоч дивиться на мою зарплату- всцикаються зі сміху.
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так в чем вопрос????

Идите к Зе и скачите на сцене с ним..... И будут вам и офшоры и рузькэ мир.
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А треба було добре в школі вчитися. Тоді б вони від заздрощів плакали.
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Ага. Всі оті, що вище мають мільйони, бо гарно навчалися в школі. Відправити їм ваше повідомлення? Хай порегочуть.
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Квартал не пишет законы. А, получается, что нашим безмозглым политикам пишут пафосные тексты умные спичрайтеры, а они их натхненно читают. И только иногда проскакивают их собственные мысли ( ***** или выноси казла)
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Он появился на крыльце неожиданно. Никто не видел, как он входил в ЦИК, поэтому его материализация в окружении многочисленной охраны уже сразу на выходе, вызвала некоторое замешательство среди ожидающих. "Он прошёл через задний проход" зашелестела по толпе догадка.
"Гражданских- высечь", громко и безапеляционно заявил кандидат в президенты, пахнув на окружающих ароматом хорошего коньяка с балыком.
"Не высечь, а отсечь" - страстно зашептал начальник охраны.
"Ну, ладно, отсечь, а потом непременно высечь!", понизив голос выдал кандидат и двинулся к подъехавшему бронированному лимузину неровным но твёрдым шагом.
"А как там борьба с коррупцией?"-с робкой надеждой сунулся вслед какой-то гражданский.
От столь дерзкого вопроса нога кандидата на миг зависла над порожком авто. Обернувшись, он исторг на вопрошающего презрительный взгляд:"Пиды в церкву, та попустысь, вин мене ще про коррупцию буде питать, москальськый провокатор!"
Обдав народ брызгами, сияющая лаком и хромом кандидатская кавалькада понесла в тревожную даль кандидата "житы по новому".
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Зелень, Толстый, Лысый.........
Да, Беня прикалывается по "взрослому"...

Я думаю, в Украине будет много клоунов, которые проголосуют за этих задрипанных фигляров.... А те рады стараться.....
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На колени,Клоун, на колени!
И ты, Толстый, тоже
Цирк уродов, никак иначе...
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Люди, включите мозги, пжлст! Господи, помилуй! Какое ЗЕ?!
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Вєрку, Вєрку! Вєрка Сердючка де? Як ето так Вєрку забули?
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Вот и появились первые "ласточки Зе". Ребята с Житомира расказали что "команду Зе" официально представляют Яремчук и Хренов, а реально финансирует Роземблат. Хренов это тот кум Роземблата который познакомил его с НАБУшной Катей для организации "янтарных дел".
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)))))))))) поюзает коломойский юзика в своих руках и выкинет.
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Я смотрю клоуны вообще пошли в разнос.....
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При владі був Януковощ з поганялом "Зек", а тепер буде "Зе"?
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Я за Зеленского, работу у власти всех остальных рыл-кандидатов я уже видел, говно полнейшие, вместо того чтоб поменять олигархическо-коррупционную систему управления страной, он ее возглавляли и в случае своей победы продолжат это делать... Зеленский возможно нет...
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ЗЕЛЕПУКИН наш президент крикнул Юзик и доел очередную палку московской колбасы!!!
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А где Лупан? Он идет в президенты? Молдаване уже своего выбрали. Юзик із "95 кварталу" очолив штаб Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7567
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А мешканці Кривого Рогу знають, як обізвали їх місто? Зекрівойрог. Жесть
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**** шапито какое-то, что за гребаный бред, я в шоке.
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Известно, что Зеленский на сцене пел и танцевал тексты , написанные другими людьми. Когда он станет Президентом , он возьмет с собой аторский цех 95-квартала во главе с Житковым или ему выделят редакторов ТСН с 1+1 ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮзик из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге. ФОТО
 
 
 
 
 
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