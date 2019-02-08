 Юзик из "95 квартала" возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

Об этом говорится в сообщении в паблике Команда Зеленського у Кривому Розi, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что, #зекривойрог, встречай представителя команды в нашем городе. Юрий Корявченков - бессменный член "Студии "Квартал 95", долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой) У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель. С 1997 по 2003 года Юрий работал на Центральном горно-обогатительном комбинате на разных должностях. Но в итоге победил "КВН", и Юра променял должность зам. председателя профкома крупного комбината на сцену. Добрый, умный, ответственный и порядочный. Вопросы Юрию вы можете задавать в личные сообщения наших сообществ здесь или в Инстаграмме)", - говорится в сообщении.
Кабздез......, дураку ясно, что там он нес чушь, восхваляя себя. Снимите розовые очки!!!! Это был предвыборный пиар!
У Гордона и янык ангелом бы был, пел бы такие песни!!!!
А вы кем будете? Министром здравохранения??? Или может быть энергетику возглавите?
Клоунский колпак не забудьте одеть! Он отвлекает внимание от того, что мозгов нет.
Идите к Зе и скачите на сцене с ним..... И будут вам и офшоры и рузькэ мир.
"Гражданских- высечь", громко и безапеляционно заявил кандидат в президенты, пахнув на окружающих ароматом хорошего коньяка с балыком.
"Не высечь, а отсечь" - страстно зашептал начальник охраны.
"Ну, ладно, отсечь, а потом непременно высечь!", понизив голос выдал кандидат и двинулся к подъехавшему бронированному лимузину неровным но твёрдым шагом.
"А как там борьба с коррупцией?"-с робкой надеждой сунулся вслед какой-то гражданский.
От столь дерзкого вопроса нога кандидата на миг зависла над порожком авто. Обернувшись, он исторг на вопрошающего презрительный взгляд:"Пиды в церкву, та попустысь, вин мене ще про коррупцию буде питать, москальськый провокатор!"
Обдав народ брызгами, сияющая лаком и хромом кандидатская кавалькада понесла в тревожную даль кандидата "житы по новому".
Да, Беня прикалывается по "взрослому"...
Я думаю, в Украине будет много клоунов, которые проголосуют за этих задрипанных фигляров.... А те рады стараться.....
И ты, Толстый, тоже
Цирк уродов, никак иначе...