 Недопуск наблюдателей от России на выборы нарушает обязательства Украины, - ОБСЕ

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборах президента. Об этом говорится в письме директора БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир украинскому Министерству иностранных дел, сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
В своем письме она также выразила глубокое разочарование в связи с принятием Верховной Радой закона, который закрепил такое ограничение.
"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств – участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", – написала глава БДИПЧ.
Она добавила, что наблюдатели, которых отправляют для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а ОБСЕ.
Гисладоттир также призвала Украину пересмотреть свое решение.
"весьмирснами..." (С)
Эта странная организация ОБСЕ частенько не видит и агрессию росии на Донбассе...
"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.
Ну так ось і в законі написано, що кацапи можуть спостерігати за виборами через паркан на КПП. Які проблеми? Все по закону.
Послать на хрен это ОБСЕ! Они давно с москалями якшаются.
Ишь, цаци сраные!
Тогда обращайтесь в суд.
....
Все время что то хотят и требуют.
Сами ничего не выполняют.
пускай крым вернут и приезжают
если захочут
Молдова и Грузия.
Почему не реагирует ОБСЕ?
Потому что деньги газпрема весомый аргумент.
Знаете ли вы украинскую ночь?
Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
1926
то значит нарушает !? а как же Хуг говорил что ОБСЕ не делает выводы , а только фиксирует факты . Но у нас только началась предвыборная компания , а ОБСЕ уже делает выводы . Это как то очень по россиянски
Ну вот.
Ну и дать подписку о том что Хутин Пуйло
Это демократическая процедура, а не самодурный волюнтаризм
Каждый заслуживает той ДОЛИ, которую имеет!
Та то такое...)))