EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3889  85
Материалы по теме:
Все про:наблюдатель (689) ОБСЕ (3510) Россия (71937)

 Недопуск наблюдателей от России на выборы нарушает обязательства Украины, - ОБСЕ

Наблюдатели, которых отправляют для участия в миссиях Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а ОБСЕ, заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Она также призвала Украину пересмотреть свое решение.

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборах президента. Об этом говорится в письме директора БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир украинскому Министерству иностранных дел, сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В своем письме она также выразила глубокое разочарование в связи с принятием Верховной Радой закона, который закрепил такое ограничение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств – участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", – написала глава БДИПЧ.

Она добавила, что наблюдатели, которых отправляют для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада запретила наблюдателям из России участвовать в выборах

Гисладоттир также призвала Украину пересмотреть свое решение. 

Источник: https://censor.net.ua/n3110617
 
 
 Топ комментарии
 
как сказало представитель обэсэе, некто хуг: "расейские танки на даунбасе - видел, расейских вояк - видел, расейского вторжения - не видел"
 показать весь комментарий
 
Это оценка нашей дипломатии. Чем больше в мире кричишь "там же наши люди" и " допоможіть в розбудові Донбасса" все, кроме самого агрессора, чем больше кричишь "минским соглашениям альтернативы нет", где агрессор даже не назван, тем больше оснований Западу считать войну внутренним конфликтом. Со всеми вытекающими.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
никаких наблюдателей и кандидат в президенты должен только один......
 показать весь комментарий
 
 
іван це ти так путлера обирав? Один бюлетень один кандидат.
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ..... ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЬНЫХ СУКИНЫХ ЕДИОТОВ....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это оценка нашей дипломатии. Чем больше в мире кричишь "там же наши люди" и " допоможіть в розбудові Донбасса" все, кроме самого агрессора, чем больше кричишь "минским соглашениям альтернативы нет", где агрессор даже не назван, тем больше оснований Западу считать войну внутренним конфликтом. Со всеми вытекающими.
 показать весь комментарий
 
 
давно пора послать этих нарасеянских шлюх куда подальше...
 показать весь комментарий
 
 
если Украина капитулировала бы, то всем нашим "партнерам и союзникам" включая ОБСЕ стало бы легче.....

"весьмирснами..." (С)
 показать весь комментарий
 
 
Обеспокоены ? Отлично, значит все правильно делаем.
Эта странная организация ОБСЕ частенько не видит и агрессию росии на Донбассе...
 показать весь комментарий
 
 
как сказало представитель обэсэе, некто хуг: "расейские танки на даунбасе - видел, расейских вояк - видел, расейского вторжения - не видел"
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то на Западе одному нехорошему человеку дали прозвище ***, которе и стало его фамилией, но он в паспорте легко исправил ее на Hug. А суть осталась та же.
 показать весь комментарий
 
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который еще вчера потребовал допустить наблюдателей из России на выборы президента Украины, сегодня изменил свою позицию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.
 показать весь комментарий
 
 
А отжим территории некогда братским народа ничего случаем не нарушает, а? 3.14доры продажные!
 показать весь комментарий
 
 
Шо ти верзеш? Кацапськи свині ні коли не були нам братами!
 показать весь комментарий
 
Можно допустить этих наблюдателей в повешаном виде
 показать весь комментарий
 
 
В нормально стране с этим говеным обсе уже года три как прекратили бы всякое сотрудничество!
 показать весь комментарий
 
 
подмена понятий..не демокраические институты..а так называемая толерантность..
 показать весь комментарий
 
 
"наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом"

Ну так ось і в законі написано, що кацапи можуть спостерігати за виборами через паркан на КПП. Які проблеми? Все по закону.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не фиг шастать. эти московиты даже название русь украли, а монголы за разорение 13 века тоже контрибуцию платить должны, да и весь мир украине должен, колыбель цивилизации как никак
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ похоже рехнулось. Идет война, а оккупантов заслать хотят.

Послать на хрен это ОБСЕ! Они давно с москалями якшаются.
Ишь, цаци сраные!
 показать весь комментарий
 
 
ОБМЕ? Это слепая и глухая контора спонсируемая Рашкой и нашпигована сотрудниками гру и фсб?!
 показать весь комментарий
 
 
Эта конторка которая покрывала переброску тяжелого вооружения на Донбасс и по вине которой не запретили полеты гражданской авиации.
 показать весь комментарий
 
 
Обязательства юридически обязывающие?
Тогда обращайтесь в суд.
....
Все время что то хотят и требуют.
Сами ничего не выполняют.
 показать весь комментарий
 
 
к дебилам из ОБСЕ
пускай крым вернут и приезжают
если захочут
 показать весь комментарий
 
 
ничего, пусть немного поразачеруются, нас рать.
 показать весь комментарий
 
 
Директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир после отлёта её персональной кукушки. Ку-ку-ку-ку-ку-ку.

Недопуск спостерігачів від Росії на вибори порушує зобов'язання України, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7093
 показать весь комментарий
 
 
Заяву від ОБСЄ Украина бере до відома, але ми : "Йдемо своим шляхом" та керуємося визнаним у всьому світ принципом:"Hе давайте святыни псам (московским), и не рассыпайте жемчуга вашего перед (московскими) свиньями, чтобы они не попрали его ногами, и не накинулись на вас, и не растерзали вас." Из Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф 5-7).
 показать весь комментарий
 
 
"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента", а есть ли прецедент, когда один учасник ОБСЕ нападает и отжимает территории другого учасника ОБСЕ? Почему ОБСЕ не отреагировала на этот прецендент?
 показать весь комментарий
 
 
Есть.
Молдова и Грузия.
Почему не реагирует ОБСЕ?
Потому что деньги газпрема весомый аргумент.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, ни у Молдовы, ни у Грузии небыло случая анексии.
 показать весь комментарий
 
Ну выразит ОБСЕ озабоченность, и баиньки. Не ну ах@ли делать ? 😆
 показать весь комментарий
 
 
То нехай ОБСЄ висловить стурбованість з цого приводу. Ще більшу, ніж з приводу загарбання території України військами та найманцями "одного государства-участника", що також, здається, "не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников".
 показать весь комментарий
 
 
На странице Министерства иностранных дел в соцсети "Фейсбук" выложили стихотворение Владимира Маяковского "Долг Украине", написанное в 1926 году. Содержание стихотворения актуально сегодня как никогда, хотя с момента его написания прошло почти 90 лет. Приводим его текст полностью:
Знаете ли вы украинскую ночь?
Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
1926
 показать весь комментарий
 
 
Пора вже просто посилати цих стурбованих..
 показать весь комментарий
 
 
Ч
то значит нарушает !? а как же Хуг говорил что ОБСЕ не делает выводы , а только фиксирует факты . Но у нас только началась предвыборная компания , а ОБСЕ уже делает выводы . Это как то очень по россиянски
 показать весь комментарий
 
 
Та якось байдуже на "озабочєнность" цього озабочєнного... 😕
 показать весь комментарий
 
 
А то, что эти "***********" по всему крыму и части Донбасса на танках разъезжают ОБСЕ в упор не видит? Решили на стороне Раши в гибридные войны поиграть? Так у Раши ужет был союзник из Европы в 1939, когда они вместе Вторую мировую развязали. Напомнить, чем для него дружба с Рашей закончилась? И еще, нелишне напомнить европейцам, какие режимы могут пытаться дружить с Рашей.
 показать весь комментарий
 
 
Там в ОБСЕ совсем рехнулись, какие могут быть наблюдатели о страны агрессора, оккупанта. Это все равно, если бы Сталин разрешил участвовать фашистам в выборах, которые уже находись под Москвой.
 показать весь комментарий
 
 
спочатку під керченським одороблом нехай пропливуть на катерах військових, потім щось такі проговорють...
 показать весь комментарий
 
 
Ни одной рюзьке-фашистской мрази в качестве наблюдателей на выборах в Украине не будет. Закон принят. Точка. Кому не нравится- идут накуй.
 показать весь комментарий
 
 
Наркомани, нафто-газові, що ж тут зробиш... Наркомани і з чортом в ліжко ляжуть за дозу...
 показать весь комментарий
 
 
Она из Исландии, окружённой со всех сторон морем. Ей не понять.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть обсе пустит наблюдателей из северной Кореи себе на выборы !
 показать весь комментарий
 
 
А допуск рашистських окупантів - порушує здоровий глузд та безпеку громадян України та міжнародних спостерігачів . Це російські фашисти та терористи . Окупанти . Їх за жодних умов не можна впускати в жодну країну світу . Росія - країна агресор та ізгой .
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут наша власть не права, нужно быть демократами и допустить рускаго наблюдателя на наши выборы. Но при этом если этот чел признает и соблюдает международное и украинское законодательство. Для этого он должен письменно сообщить что осуждает оккупацию Крыма, никогда не вьезджал на временно оккупированные территории, не участвовал в пытках украинских граждан, не состоит в рядах террористической организации ФСБ,.
Ну и дать подписку о том что Хутин Пуйло

Это демократическая процедура, а не самодурный волюнтаризм
 показать весь комментарий
 
 
А агрессия рф-ии это согласно обязательствам, и принципам ОБСЕ?
 показать весь комментарий
 
 
вот и сожалейте, на большее вы не способны. А кацапам нечего делать в Украине, они свое уже сделали
 показать весь комментарий
 
 
Парадокс в том, что на дело ТОРГОВАТЬ МОЖНО, СТРАНА АГРЕССОР - основной ТОРГОВЫЙ ПАРТНЁР (как УКРАИНЫ, так и ЕС), а на СЛОВАХ "воинствующая" риторика БЕСПРИНЦИПНЫХ БАРЫГ И МЕЩАН! Тфу на ВАС: БАРЫГ, МЕЩАН, недееспособных РАБОВ и ХОЛОПОВ (а не ГРАЖДАН), лижущих большие и жирные задницы "БЛАГОДЕТЕЛЕЙ"!
Каждый заслуживает той ДОЛИ, которую имеет!
 показать весь комментарий
 
 
А як же "обязательства" підписантів Будапештського меморандуму?
 показать весь комментарий
 
 
А як же "обязательства" підписантів Будапештського меморандуму?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
БАРЫГА тоже войны "не видит"! Иначе бы ОБЪЯВИЛ бы её!
 показать весь комментарий
 
Что- то не слышно ничего !! И это вызывает сильное беспокойство )))
 показать весь комментарий
 
Это наше дело, кого впускать... А ОБСЕ пусть волнуется по другому поводу! Когда их будут пускать везде на днрлнр тогда и мы подумаем...
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот когда ***** проведет в Рекьявике референдум о присоединении к россии, тогда и поговорим.
 показать весь комментарий
 
Ну вот когда ***** проведет в Рекьявике референдум о присоединении к россии, тогда и поговорим.
 показать весь комментарий
 
 
Не трогай Рейкьявик!!! Там бабушка ********** в концлагере немецкофашистском страдала! Это сакральное место для всего лугандона!
 показать весь комментарий
 
Это какие - те шо в "Будапештском меморандуме"?
Та то такое...)))
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ уже и не знает как еще лучше Путлеру задницу вылезать, продались с потрахами.
 показать весь комментарий
 
 
Які нах... забов"язання,перед країною агресором??? вИ обсє взагалі странна організація, і гроші на вас тратять немеренні!!! І не вам казати Укрїні кого запрошуівати!!!
 показать весь комментарий
 
Ай-яй-яй. Какое величайшее нарушение! Не пустили в частично оккупированную страну оккупанта, чтобы он проконтролировал на местах исполнение своего плана дальнейшей оккупации Украины. Какая нетолерантность!!! Но, что-то мне подсказывает, что и без болотных мокшей международных наблюдателей на выборах в Украине будет более чем достаточно.
 показать весь комментарий
 
Ничего страшного. Украина адекватно пояснит еще раз ОБСЕ почему так а не по-другому. И все. ОБСЕ в принципе должно было сделать такое заявление. А потом скажет: ну мы заявили свою позицию, но приказать Украине не можем и не собираемся. Так что не волнуйтесь соседи: ваши выборы мир признает! А мнением одной отдельно взятой страны можно пренебречь!
 показать весь комментарий
 
для начала пусть ОБСЕ вернёт наших моряков из парашинского плена, а потом можно послушать что они там вякают.
 показать весь комментарий
 
"в 1939 році Третій Рейх незаконно вигнали з Ліги Націй", - ОБСЄ. До-ко-лєєє?!?
 показать весь комментарий
 
""Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и......блаблабла" - вот теперь будет иметь. Абсолютно все в этом мире когда-нибудь случается в первый раз!
 показать весь комментарий
 
Чувствую я, скоро пошлем мы ЕС в ***опу, с их толерантностью и нравоучениями. Недопуск спостерігачів від Росії на вибори порушує зобов'язання України, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7554
 показать весь комментарий
 
Идите ...... Ингибьерг Сольрун Гисладоттир
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНедопуск наблюдателей от России на выборы нарушает обязательства Украины, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх