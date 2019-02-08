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 Политика Украины
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 Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"

Кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь и Александр Шевченко подписали в прямом эфире телеканала "1+1" меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в эфире программы "Право на владу" ведущая Наталья Мосийчук сообщила об обращении ряда общественных организаций, которые призвали предложить кандидатам в президенты, участвующим в ток-шоу, объединить усилия для "противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины".

Пять кандидатов в президенты выразили готовность сразу в прямом эфире подписать данный меморандум.

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Мосийчук отметила, что данный документ открыт для подписания всеми кандидатами на пост президента, и позднее сказала, что о готовности подписать меморандум о честных выборах ей сообщил и Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3110616
 
 
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А Бенин клоун не за честные выборы ?.... Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах" - Цензор.НЕТ 5436
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только массовые фальсификации спасут Патриота панамских офшоров и слепого траста- поэтому инициатива правильная, надо следить за пидрахуями и наперсточниками во все глаза.
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Так так ...* теж за чесТні * ! Ой за *часТні * ! Тимошенко, Гриценко, Садовий, Бондар та О.Шевченко підписали меморандум "Про чесні вибори" - Цензор.НЕТ 6172

...Тимошенко, Гриценко, Садовий, Бондар та О.Шевченко підписали меморандум "Про чесні вибори" - Цензор.НЕТ 5925....
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Хоть один з них заявив що з московією ніколи не треба мати ніяких справ ні дипломатичних стосунків ні торгівельних в,їзд москалям в Україну заборонити назавжди російська мова це іноземна мова і не належить до основних предметів в щколі , В донецькій та Луганських областях мають голосувати тільки ті хто не ходив на референдум. Хто висуне таку програму за того й треба голосувати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"
 
 
 
 
 
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