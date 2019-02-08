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 На подкуп избирателей на выборах президента у "главного кандидата" выделили 2 млрд грн, - Гриценко

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявляет, что в штабе "главного кандидата" решили выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей на выборах президента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Люди возмущены попытками, когда их хотят покупать. Они понимают, что их покупают на их же деньги. И масштабы этих "покупок" в штабе главного кандидата, как он себя считает, я под запись это озвучиваю, та информация, которой владею я: они решили выделить 2 млрд грн", - сказал он. 

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Гриценко также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы он не позволил людям, которые причастны к манипуляциям и нарушениям на выборах, покинуть страну в период между выборами и инаугурацией избранного президента Украины.

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Напомним, выборы Президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3110615
 
   
 Топ комментарии
 
"Если не Порошенко, то я нападу" - В.В. Путин.
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За эти 500 - 1000 грн кандидат хочет получить от вас право обворовывать вас же еще пять лет.

🤑
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Шо делать? как поднять Йуле рейтинг?
На підкуп виборців на виборах президента у "головного кандидата" виділили 2 млрд грн, - Гриценко - Цензор.НЕТ 777Русскоязычный

Может завести в Украину "Тамифлю" от кори, самолётом, бесплатно?

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проигрывать надо достойно - хотя кому это я))))
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Ото ж то воно.. Дрищу хіба що залишаєиься подарувати рулон туалетного паперу, аби він на ньому повісився..😃😃😃
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А "первый непроходной" выделил 3млрд. для подкупа избирателей. А шо, им можно трендеть, а мне нельзя?
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Пан Грыценко,если хотите выиграть,то не опускайтесь до уровня БПП.Не делайте таких заявлений "Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявляет, что в штабе "главного кандидата" решили выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей на выборах президента"
Удачи!!!
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по цифрам все сходится около 2 млрд порошенко выписал в свой фонд и фонд жены из бюджета. Иеще порохолизуны чего брехун не подписал меморандум Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"
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А кто главный кандидат? Зеля или Юля?
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а сколько гриценко выделил , не его ли гондурасы по частям катались и катаются , в.пенсионеров ( запаса ) файлуют за " чесных бильше "
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Прізвища "головного кандидрта" Гриценко так і не озвучив.Але оскільки прозвучало слово "він", а не "ВОНА", то мусимо здогадуватися - Зеленський, Порошенко,Ляшко,Бойко...?п.Гриценку порадив би рахувати свої гроші, а не чужі, та думати над тим, як він набере і "гідно віддячить" за роботу тисячам агітаторів і членів ДВК.Не дивлячись на те, що, звичайно,, "чесних більше"...
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Що тут сказати? Без фактів і доказів це просто порожні дзвони. Є факти - викладай. Ні - то краще не починай. Я не прихильник офшорного бариги, засновника і ідеолога партії ригів. Але повинен бути ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД і ПРАВДА. Якщо клан бариги користується такими методами, то повинні бути тому ДОКАЗИ. Будуть, от тоді можна і поговорити, і не просто говорити, а ДІЯТИ. От як піймав, наприклад, Яковлев агітаторів бариги на аферизмі, от то піймав, і виклав доказ - стрім, де під виглядом "соцопросів", та "звернення до депутатів", збирались персональні данні З ОСОБИСТИМИ ПІДПИСАМИ.
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голосуйте за Порошенка
а то
ПУТИН нападёт
порошенко кандидат, который полностью устраивает
ПУТИНА
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Петерасты апасравшись, пидропарашенко летить у парашу.
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Если это трындеж, то в нормальной стране этого экс коммерческого министра обороны уже бы на яму посадили. Что-то разошелся Греценко не на шутку. Тоже грант пообещал известно кто?
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Чому Тимашонка з Гриценкой розказують про гроші на підкуп, але не повідомляють, де ці гроші можна отримати? Дайте адресу де ці гроші дають.
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главное, не дать вальцманату, снова оккупировать власть в Украине, понятно что так просто корыто не отдадут..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа подкуп избирателей на выборах президента у "главного кандидата" выделили 2 млрд грн, - Гриценко
 
 
 
 
 
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