 На подкуп избирателей на выборах президента у "главного кандидата" выделили 2 млрд грн, - Гриценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Люди возмущены попытками, когда их хотят покупать. Они понимают, что их покупают на их же деньги. И масштабы этих "покупок" в штабе главного кандидата, как он себя считает, я под запись это озвучиваю, та информация, которой владею я: они решили выделить 2 млрд грн", - сказал он.

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Гриценко также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы он не позволил людям, которые причастны к манипуляциям и нарушениям на выборах, покинуть страну в период между выборами и инаугурацией избранного президента Украины.

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Напомним, выборы Президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.