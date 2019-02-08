 Выход США из ракетного договора - подарок Путину, - Хиллари Клинтон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Джорджтаунском университете американской столицы, сообщает "Голос Америки".
"Это подарок Путину. США выходят из ДРСМД без привлечения его к ответственности за нарушение договора. У нас есть снимки, и мы знаем, что они нарушали соглашение. Нам необходимо было четко дать понять – как американцам, так и гражданам России, Европы и другим – что Россия увиливает от выполнения договора. Мы должны были начать переговоры по этому вопросу, чтобы вынудить Россию его придерживаться. Вместо этого мы просто вышли из ДРСМД", – заявила Хиллари Клинтон, выступая в Джорджтаунском университете (Вашингтон).
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
Служба иммиграции США навсегда закрывает свой офис в Москве с марта.
Расеяне, Любите родину, мать вашу!
"Ввиду значительного сокращения объема работы, USCIS навсегда закрывает отделение в Москве 29 марта 2019 года. 28 февраля - это последний день, когда отделение будет открыто для приема заявлений", - говорится в сообщении американского ведомства.
После этого заявителям из России придется ехать в офис в Афинах.
Аплодирую стоя!
Хотя лучший троллинг высокого уровня был бы - это перенести обслуживание русских - в офис в Киеве. (с)
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Российское Минобороны провело очередное, тринадцатое испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США.
Так же как Нидерланды собираются привлекать его к ответственности за сбитый боинг.