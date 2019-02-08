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 Выход США из ракетного договора - подарок Путину, - Хиллари Клинтон

Экс-глава Госдепартамента США и противник Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон раскритиковала решение нынешней администрации Белого дома выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Джорджтаунском университете американской столицы, сообщает "Голос Америки".

"Это подарок Путину. США выходят из ДРСМД без привлечения его к ответственности за нарушение договора. У нас есть снимки, и мы знаем, что они нарушали соглашение. Нам необходимо было четко дать понять – как американцам, так и гражданам России, Европы и другим – что Россия увиливает от выполнения договора. Мы должны были начать переговоры по этому вопросу, чтобы вынудить Россию его придерживаться. Вместо этого мы просто вышли из ДРСМД", – заявила Хиллари Клинтон, выступая в Джорджтаунском университете (Вашингтон).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

Также на Цензор.НЕТ: Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Источник: https://censor.net.ua/n3110612
 
   
 Топ комментарии
 
Это очень, очень хорошая новость!

Служба иммиграции США навсегда закрывает свой офис в Москве с марта.
Расеяне, Любите родину, мать вашу!
"Ввиду значительного сокращения объема работы, USCIS навсегда закрывает отделение в Москве 29 марта 2019 года. 28 февраля - это последний день, когда отделение будет открыто для приема заявлений", - говорится в сообщении американского ведомства.

После этого заявителям из России придется ехать в офис в Афинах.

Аплодирую стоя!

Хотя лучший троллинг высокого уровня был бы - это перенести обслуживание русских - в офис в Киеве. (с)
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Дураки те, кто верит что с расией можно подписывать договора и о чем то договариваться.
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Браво! А меня за такое мнение здесь гнобили, когда говорил, что разрыв ДРСМД позволит сэкономить кучу денег паРашке.
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Если Путин не соблюдал договор, то его соблюдение США, как раз и было бы подарком Путину. А теперь Европа зачесалась, немножко булки напряглись.
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явный сговор трампа и путина против европы и остальных стран..... посмотрите как европу разногласия трясут постояннно.
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Це вона бабло від комуністів відробляє. Пенсія, важко.
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да трамп с путиным договорились о выхде..... он нужен обеим сторонам...
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Это очень, очень хорошая новость!

Служба иммиграции США навсегда закрывает свой офис в Москве с марта.
Расеяне, Любите родину, мать вашу!
"Ввиду значительного сокращения объема работы, USCIS навсегда закрывает отделение в Москве 29 марта 2019 года. 28 февраля - это последний день, когда отделение будет открыто для приема заявлений", - говорится в сообщении американского ведомства.

После этого заявителям из России придется ехать в офис в Афинах.

Аплодирую стоя!

Хотя лучший троллинг высокого уровня был бы - это перенести обслуживание русских - в офис в Киеве. (с)
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на счет Киева ... это да .. повеселил.. и пусть твари со стороны донбасса заезжают через передовую... через тернии к звездам... паспорта над головой и перебежками... что бы прочувствовали рюський мир
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Дураки те, кто верит что с расией можно подписывать договора и о чем то договариваться.
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Дураки, те кто не верят в свои возможности. А вот старина Рейган заставил Горбачёва выполнить всё и даже больше - кацапы попилили не только "договорные" ракеты, но и те которые не нужно было пилить попилили тоже. Так что всё возможно, было бы желание.
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думаю она права.... только не каких переговоров с кремлевским мерзостями а с ЕС... о полной изоляции шайтаната... а потом только выходить с соглашения
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Браво! А меня за такое мнение здесь гнобили, когда говорил, что разрыв ДРСМД позволит сэкономить кучу денег паРашке.
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пфф, у америки полно ракет нарушающих ДРСМД, де-факто договор давно не работает, пора отменить его де-юре, сейчас стороны старательно отнекиваются мол это не мы
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У бабусі деменція. ***** ніколи не збиралося виконувати договір, а Китай був взагалі не охоплений цими обмеженнями. І її хотіли вибрати президентом? На ДМБ час бабусі гіларі.
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Когда США введут обязательный налог, для всех покупателей стран НАТО, российской нефти и газа, экспортируемых из России, процентов этак 20-40% и вся сумма этого налога будет идти исключительно на финансирование оборонки НАТО, только тогда я поверю что США перешли к решительным действиям... Если Россия потенциальный враг НАТО, пусть страны которые финансируют Россию покупая ее энергоносители, профинансируют свою обороноспособность, или найдут поставщиков энергоносителей в другом месте...
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Россия провела испытания ракеты неограниченной дальности SSC-X-9 Skyfall


Российское Минобороны провело очередное, тринадцатое испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США.
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Як вона збирається притягти ***** до відповідальності? Маячня. Тільки розвал економіки маасковії гонкою озброєнь має сенс.
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Переговорами)))
Так же как Нидерланды собираются привлекать его к ответственности за сбитый боинг.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыход США из ракетного договора - подарок Путину, - Хиллари Клинтон
 
 
 
 
 
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