 Враг бил из 120- и 82-мм минометов по позициям ОС в районе Троицкого, уничтожен один террорист. За сутки - 6 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись: дважды - из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное; из гранатометов - в районе населенного пункта Пищевик.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил: из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское; дважды из 120- и 82-мм минометов - в районе населенного пункта Троицкое.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", сказано в сообщении.
По данным разведки, 7 февраля, один оккупант был уничтожен, еще трое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.
05.02.2019 newseditor 0--- Верховная Рада, ВСУ, ГПУ, Минобороны, разворовывание армии, распродажа вооружений, Тимчасова слідча комісія, ТСК, экс-министры обороны, Юрий Луценко
Джон Смит
Еще одно заседание ВР по расследованию деятельности министров обороны по уничтожению нашей обороны. По выводам аудиторов и экспертиз процесс подрыва наших оборонных способностей можно разделить на три этапа:
1 этап (1994-2004) - министры Шкидченко, Марчук, Кузьмук - характеризовался уничтожением стратегических возможностей нашей армии. Ракет, ядерных зарядов, стратегических бомбардировщиков.
2 этап (2004-2010) - Гриценко (трижды министр), Ехануров, Иващенко. Стратегических средств уже не осталось, эти добивали на оперативно-тактическом уровне. Под видом "реалізації надлишкового майна" лишили армию боевой техники, танков, БТР и БМП, самолетов, вертолетов, средств ПВО. Все распродавалось за копейки, когда можно было выручить за единицу в 20-30, а иногда и в 100 раз больше. Основная масса техники распродана именно в это время и именно при Гриценко.
3 этап (2010-2014) - януковские министры-граждане РФ. Эти добивали возможности по управлению, уничтожая планы на случай войны, объединенные оперативные командования, разделили Украину на два военных округа - Северный и Южный. Южный совпал с территорией будущих территориальных претензий противника - из него убрали все войска.
Гриценко можно было бы не выделять особо, но этот подонок у нас ныне кандидат в Президенты. Он тут абсолютно в одном ряду с агентами РФ. Те действовали грамотно и системно, под видом реорганизаций спутывали карты нашему командованию в будущем вооруженном конфликте. А при нем под видом сокращений нашу армию лишили средств к защите. Если бы он под видом "реалізації надлишкового майна" хотя бы распродал все за нормальные деньги для бюджета, или хотя бы известно было как он костьми лег, не давая распродавать за копейки, тогда бы можно было говорить, что он не агент Кремля, а просто идиот и хапуга. А так, это явно делалось с целью максимально нанести урон, чтобы мы даже денег за технику не выручили.
Потому его нет смысла отделять от прямых агентов противника. С учетом того, что его еще тогда относили к орбите Рыбачука (а его связи с российскими спецслужбами ныне известны), с учетом того, что ныне его партия - это фактически партия Курченко, контролируемого ФСБ (ФСБ=>Курченко=>Бугай=>Гражданская позиция=>Гриценко), с учетом нынешних заявочек уничтожить резервы армии под видом отмены призыва, - все это укладывается в единую схему.