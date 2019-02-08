 Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на 18:30 четверга полиция получила 803 обращения от граждан о нарушениях в ходе избирательной компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков

"Уже возбуждено 19 уголовных дел", - отметил министр.

Он также сообщил, что полиция составила 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 - по факту подкупа избирателей.

Также в двух штабах кандидатов обнаружен факт незаконной оплаты работы агитаторов.

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