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 Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей по состоянию на 7 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на 18:30 четверга полиция получила 803 обращения от граждан о нарушениях в ходе избирательной компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков

"Уже возбуждено 19 уголовных дел", - отметил министр.

Он также сообщил, что полиция составила 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 - по факту подкупа избирателей.

Также в двух штабах кандидатов обнаружен факт незаконной оплаты работы агитаторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три недели количество людей с оккупированных территорий, приехавших переписать место своего голосования, увеличилось в шесть раз,- Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3110609
 
 
 Топ комментарии
 
Штаб Зеленського (читай Коломойський) заборонив своєму кандидату давати інтерв'ю для ЗМІ. Тобто вони розуміють, що воно дурне, але нам хочуть впарити, як розумного... Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 2206
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Meet the comedian running for president in Ukraine - polls suggest Volodymyr Zelenskiy is one of the frontrunners despite having no previous political experience [Tap to expand]
http://bbc.in/2DeSkUm

You forgot to show in your video this episode of Zelenski's rudeness and ignoring journo's questions about his offshore companies and sponcorship money from russianПолиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 6382 Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 8456 government. BBC standarts as usual?
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Чому не говорять які партії займалися підкупом виборців, бо лише статистика цих подій нецікава?
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Якщо не говорять хто це зробив, то можливо ви праві.
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Поверю после брифинга министра МВД о подкупе избирателей.
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Усі повірили - за 2 місяці до виборів підкуп виборців. Маячня.
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Маячня - когда ссы в глаза - божа роса. Не будите лиха - скоро морды будут бить этим агитаторам. Народ на взводе.
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По чому оцінюють нині народ, на шо ведуться кіло картошки чи трохи ціни виросли.
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Рюкзаку "верю" так же само, как и Кондитеру!
Это же самые Честные чиновники у нас Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 7151
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По 1 000 гривасов для начала. Вся Украина покрыта этой сеткой. Действуют внаглую и открыто. Если МВД не прикроет эту лавочку то начнут отлавливать эту мразоту люди. Мало не покажется а там и до нового Майдана недолго. Тогда и посмотрим кто у нас рука Москвы. Этот племянничек комсомольско-коммуняцкого функционала таки должен сесть на нары и надолго или у нас и дальше хитрожопая братва будет править бал. Пора исполнять всё то что обещали на Майдане иначе все мы суки скурвленные.
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Вы у же в курсе новой "схемы" от Порошенко по покупке голосов пенсионеров перед выборами?
Красивая "схема", я вам скажу. И вообще бесплатная. В хитрожопости Пороху не откажешь...

Всё очень просто. Сейчас по всем городам страны пошла тихая информация о новой "правительственной программе поддержки малоимущих" или с каким-то похожим названием. На домах и столбах расклеиваются объявления с указанием адресов городских властей, куда нужно обратиться с заявлением на получение 1000 грн материальной поддержки. Аналогичные сообщения рассылаются в соцсетях и мессенджерах. И действительно, госслужащие по указанным адресам принимают заявления от пенсов и обещают им выплаты в марте-апреле, а в некоторых местах даже выплачивают деньги, правда ооочень ограниченно. Для заявления нужен паспорт и ИНН. Там сейчас наблюдается жуткое столпотворение пожилых людей. Например, https://www.youtube.com/watch?v=XEISBhCqHKI

Я ТВ не смотрю, но в инете на сайтах официальной инфы о подобной "программе" не я не обнаружил. Всё делается тихо, без официоза. Очень странная и удачно совпавшая с выборами программа раздачи денег "от Порошенко".

Вполне возможно, что ближе к середине марта мы увидим массовые вбросы о том, что пенсионерам в разных городах начали выдавать деньги. Конечно, очень ограниченно и под телекамерами для новостей. С упоминанием Порошенко, естественно. Чтобы народ "уверовал" в возможность получения денег и пошёл голосовать за "доброго" Петю.

Но прикол в другом. Во-первых, в этих госучреждениях пенсам недвусмысленно дают понять, что это наше текущее доброе правительство о них заботится, и что нужно поддержать Пороха, чтобы он мог после выборов им эту тысячу выплатить. Иначе денег они не получат.

Во-вторых, всё это делается за государственный счёт - то есть, за наши с вами деньги. И работа этих госслужащих оплачивается из наших налогов, и возможные показушные выплаты этой "помощи", которая не заложена в бюджет, тоже будут браться из бюджетов других государственных программ.

Вот только плокулолу Югику до этого дела нет, ему нужно помочь жене выбить из Гриценко 2.5 лимона - это важнее...
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Вот более конкретный пример. Объява в Днепре



Цитата "материальная помощь выдаётся всем гражданам города Днепр"

Вот решение Днепрорады от 23.01.2019, на которое ссылается объява https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=167142&name=56/40

Бабушки бегут толпами. Но мне пока не известны случаи массовой выдачи денег этим бабушкам.
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На всякий случай уточняю, что конкретно это фото не бумажной объявы, а фото монитора с ней. Такие картинки рассылаются по разным группам в соцсетях и мессенджерах. Ко мне она тоже так попала, через мессенджер.
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Я прочитав весь документ, але не бачу саме у цьому підкуп виборців. Подібна допомога була раніше і її отримати важко, бо треба рішення комісії.
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Принцип подкупа я описал выше:
1. Незаконная агитация за Пороха в госорганах.
2. Навязывание мысли, что надо выбрать Пороха, чтобы потом получить деньги.
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А как же - чистой воды благодетели. Красть нужно меньше и махровую коррупцию не разводить небожителям нашим. Загнать народ под плинтус чтобы потом украденным поделиться в виде жалких одноразовых подачек. Только чмошники позорные ничёго плохого в этом не видят. Стыдно господа. Таким в приличном обществе руки не подают. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Умница Трофим знал что говорил.
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Тоді хоч раз поцікавтеся чому у ЄС (я там був і розпитував про їхню соціальну допомогу) є така, або більша допомога. Подавайте в суд, якщо вважаєте це порушенням закону. Але я впевнений, що ви це програєте об'єктивно.
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Такое впечатление что вы автор этой схемы несказанной щедрости господ для своих обворованных подданных аккурат накануне выборов Не этим славятся истинные отцы нации. Учите матчасть насчёт того что есть государство страны с социально ориентированной политикой закреплённой в Конституции - законе прямого действия. Позорная византийщина во внутренней и внешней политике вся эта нарочитая показная ярмарка тщеславия наших нуворишей с неприличной роскошью напоказ - это приговор и распад личности всей этой своры-Ылит. Нищие духом - не имеют никакого права после Майдана и во время войны управлять таким народом как украинцы. Мародёры - не моя власть.
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Чистая правда. Схема такая - сначала открыть счёт в Ощадбанке а затем в соответствующий кабинет занести эти данные. К блаженным нищим с этим предложением наша власть-благодетельница обращается через местные СМИ. Обещают по 1 500 грн. Админресурс задействован беспрецедентно нагло и точно не только в этом случае. Я такой наглости не припомню за все годы своей жизни. ЭТО НЕ ДНО А ДНИЩЕ. Честно сказать - страшно за будущее страны.
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Рада изменила Конституцию Украины: поддерживаете?
13223 голоса
76%Да, это ускорит вступление Украины в ЕС и НАТО
8%Нет, этим мы ничего не добъемся - нас там не ждут
1%Россия может разозлиться и придумать новую подлость
9%Нельзя каждый раз менять Конституцию - войну это не остановит
6%Я против вступления в ЕС и НАТО
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Если эта власть будет править и дальше - то имеем циничную манипуляцию. Есть вещи к которым токсичное бесстыжее брехливое и наглое ворьё от власти нельзя на пушечный выстрел подпускать. Это - Майдан наши погибшие и фронтовики историческая память и стремление народа вырваться из мерзости клептократического государства. Вся эта липнущая грязь к нашим идеалам должна быть показательно отринута так чтобы и другим неповадно было. Хватит ли духу у наших людей сделать это - увидим. Сволота уверена в обратном...
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Штаб Зеленського (читай Коломойський) заборонив своєму кандидату давати інтерв'ю для ЗМІ. Тобто вони розуміють, що воно дурне, але нам хочуть впарити, як розумного... Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 2206
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Зеленський і так багато чого дурного сказав🤗
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1. И что? Сколько интервью независимым журналистам уже дали Порох или Юля? Если Зеленский уже дал несколько интервью, то эти трясущиеся от страха быть посаженными воры вообще ни на одно независимое интервью не согласились.

2. В статье приведены только рассуждения автора. Не назван источник инфы, нет никакого фактического подтверждения.
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Хочуть дурня привести до влади, та наказали йому мовчати, аби не ляпав своїм дурним язиком.
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Ну, его "дурной язык" уже добавил ему несколько процентов рейтинга за месяц.
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Мальчик, ты походу совсем дурак и не лечишься. )))
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Переход на личности и попытки оскорбления - любимые приёмы троллей, когда аргументов не хватает.
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Ватник, спешл фо ю...
Порох: армія, економічне зростання, експорт до ЄС, безвіз, Томос, "Газпром" винен Україні. Юлька: 2-е падіння на планеті, - $32 млрд втрат на газі, +$24 млрд боргів, заколот з Януковичем
Зеля: "Повія, ги-ги", 35 мільйонів від Росії в 2017 офшор на Кіпрі Беня, ги-ги
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Точно. И про искоренение коррупции сказал. И про облегчение ведения бизнеса сказал. И про уменьшение налогов сказал. И про прозрачную власть сказал. И про приведение тарифов на коммуналку в порядок сказал. И про человеческие пенсии нашим бабушкам/дедушкам сказал.

Столько всего "дурного" наговорил, что Пороху и в страшном сне не снилось. И его ботам тоже.
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Ну ка, предоставьте пруф. Или это обычная ложь троллей?
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Андрей Андреич, у Ze ВЖЕ є прессекретар Він і буде коментувати ДІЇ Резидента (Бєні) Та відповідати на Запитання Зеленський ще НЕ закінчив вивчати Мову
Тут питання в іншому. Зеля - клоун, йому ті 2-3-5% - та по барабану, це для нього перші останні вибори в найближчі 20 років. А от що робити з 1-2% шлюшку, з 0.5% аталотію? Вони ж вважають себе політиками. Як потім заявляти,що ти говориш від імені всього народу, коли всі побач %%
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Так, есть прессекретарь. Это плохо? И ни у кого другого его нет?

Украинский язык Зеленскому нужен не для ответов сейчас, а для будущей работы на госслужбе. Это не причина отказываться от интервью. К тому же он его и раньше знал на уровне школы, а сейчас, как можете убедиться по роликам, он расширяет свой лексикон.

Причём тут рейтинги других кандидатов? Рейтинг Зеленского в разы или десятки выше большинства других. Он - реальный претендент на второй тур.
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Meet the comedian running for president in Ukraine - polls suggest Volodymyr Zelenskiy is one of the frontrunners despite having no previous political experience [Tap to expand]
http://bbc.in/2DeSkUm

You forgot to show in your video this episode of Zelenski's rudeness and ignoring journo's questions about his offshore companies and sponcorship money from russianПолиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 6382 government. BBC standarts as usual?
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Это вопрос ко мне или к BBC?
И в чём, собственно, проблема?
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Проблема в этом.
https://www.youtube.com/watch?v=TxBfmtNyBSc&

Посмотри видео очень внимательно ещё раз.

Обрати внимание на конец этого видео. Там где слова ПРЕЗИДЕНТ -ЧУВАК.
Ты всё ещё хочешь ТАКОГО президента?
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А Вы можете вспомнить, кому и в какой ситуации он это сказал?

Зеленский дал ответ, соответствующий действиям журналистов https://youtu.be/_zflkehNN_M?t=910 (стенограмма):
- "Радио Свобода"
- Очень приятно! А почему ві встречаетесь со мной тут?
- Мы пытались связаться с пресс-службой...
- С моей? Как может моя пресс-служба отказать "Радио Свобода"?
- Они сказали, что будут ждать Вашего ответа, когда Вы сможете дать нам интервью...
- Вы хотите взять у меня интервью?
- НЕТ, мы хотим получить комментарий про ваш российский бизнес.
- Подождите, пожалуйста. Я не уверен, что Вам нужен ответ. Вы слышите меня? А почему вы тут со мной встречаетесь? У нас Новый год?
- Другой возможности у нас не было...
- Давайте я назначу вам встречу.
- У Вас есть две минуты?...
- Я вообще не понимаю, почему Вы не хотите встретиться, как люди, как все нормальные журналисты? Которые хотят со мной. Им назначают встречу. Мне задают вопросы.
- У нас тоже есть дедлайны...
- Что такое ваши дедлайны. Мы же с вами люди, прежде всего.
- Я понимаю... Но...
- Жизнь длинная...
- Но если так случается...
- Значит нет к этому диалогу... У кого-то нету времени (ждать, прим. моё). Ведь вы хотите поговорить со мной, а не я с вами.
- Но мы же встретились с Вами... сейчас ответьте...
- Когда мне надо... Я вам отвечаю: я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора со мной. Я думал, что Вы приличный парень. журналист. Так приходите.
- Мы нашли три фирмы, которые работают в России...
- Так и работайте с ними. Я с ними не работаю. Спасибо, я прошу прощения...
- Вы говорите неправду, так как кипрская фирма в основателях...
- Удачи!
- И там есть финансирование из бюджета РФ... Министерство культуры...
- Вы говорите неправду.
- У на сесть протоколы. Возьмите документы.
- Простите...
(сел в машину)

Зеленский предложил журналистам назначить встречу для полного спокойного интервью. Журналисты почему-то отказались и пытались его остановить для объяснений прямо на улице, не обращая внимание на то, что Владимир ехал по другим делам. То есть, они вели себя, мягко говоря, некорректно из-за того, что им нужно было срочно выпустить свою инфу и успеть на ней заработать. Вот и получили логичный ответ: "Я вам ничего не должен".

Но Юлины и Петины боты почему-то "забывают" описать кому это было сказано и почему.
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мене від одного голоса цього російськомовного коміка вивертає
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Це просто прекрасно Притула з "УП" дорікає людям, що винесли на публіку зашквар Гнапа замість того, щоб Гнапом пишатися Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 7317

Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 3153
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Оруууу! Ипать бенины мозги! Так он до 31 марта наберёт поддержку в 146%!!!! Беняяяяя, прикрути счётчики!!!! От ржачки уже живот болит!!!! Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 6326

Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 202
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У мокшан вже був такий талановитий Пєтросян, та ще й Задорнов. Формували гумор. Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 5554
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Гггг... Потролити малоросів
Спокійно, упевнено і чітко лягають думки у слова, що каже за глибину розуміння людської натури.

Лесь Сергійович: Це не український гумор. Це гумор для бидла. Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 1085 Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 6588

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9O1csTmmTQs
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Можна довго надувати щоки, але з живим класиком не посперечаешся...
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Удивляет, почему Андрей Парубий не регистрируется в кандидаты. Справка есть, половину букв не выговаривает. Был бы явный фаворит на выборах.
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Давно пора узаконить подкуп избирателей - не хочешь голосовать и не надо, государство выкупит твой голос за каких-нибудь 5000, выдаст тебе удостоверение неголосававшего, но как только такой "мудрец" начнет где-то вякать про "ничего в этой стране хорошего не будет"... Дальше на ваше усмотрение что с таким делать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков
 
 
 
 
 
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