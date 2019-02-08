 Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, на 18:30 четверга полиция получила 803 обращения от граждан о нарушениях в ходе избирательной компании.
"Уже возбуждено 19 уголовных дел", - отметил министр.
Он также сообщил, что полиция составила 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 - по факту подкупа избирателей.
Также в двух штабах кандидатов обнаружен факт незаконной оплаты работы агитаторов.
Это же самые Честные чиновники у нас
Красивая "схема", я вам скажу. И вообще бесплатная. В хитрожопости Пороху не откажешь...
Всё очень просто. Сейчас по всем городам страны пошла тихая информация о новой "правительственной программе поддержки малоимущих" или с каким-то похожим названием. На домах и столбах расклеиваются объявления с указанием адресов городских властей, куда нужно обратиться с заявлением на получение 1000 грн материальной поддержки. Аналогичные сообщения рассылаются в соцсетях и мессенджерах. И действительно, госслужащие по указанным адресам принимают заявления от пенсов и обещают им выплаты в марте-апреле, а в некоторых местах даже выплачивают деньги, правда ооочень ограниченно. Для заявления нужен паспорт и ИНН. Там сейчас наблюдается жуткое столпотворение пожилых людей. Например, https://www.youtube.com/watch?v=XEISBhCqHKI
Я ТВ не смотрю, но в инете на сайтах официальной инфы о подобной "программе" не я не обнаружил. Всё делается тихо, без официоза. Очень странная и удачно совпавшая с выборами программа раздачи денег "от Порошенко".
Вполне возможно, что ближе к середине марта мы увидим массовые вбросы о том, что пенсионерам в разных городах начали выдавать деньги. Конечно, очень ограниченно и под телекамерами для новостей. С упоминанием Порошенко, естественно. Чтобы народ "уверовал" в возможность получения денег и пошёл голосовать за "доброго" Петю.
Но прикол в другом. Во-первых, в этих госучреждениях пенсам недвусмысленно дают понять, что это наше текущее доброе правительство о них заботится, и что нужно поддержать Пороха, чтобы он мог после выборов им эту тысячу выплатить. Иначе денег они не получат.
Во-вторых, всё это делается за государственный счёт - то есть, за наши с вами деньги. И работа этих госслужащих оплачивается из наших налогов, и возможные показушные выплаты этой "помощи", которая не заложена в бюджет, тоже будут браться из бюджетов других государственных программ.
Вот только плокулолу Югику до этого дела нет, ему нужно помочь жене выбить из Гриценко 2.5 лимона - это важнее...
Цитата "материальная помощь выдаётся всем гражданам города Днепр"
Вот решение Днепрорады от 23.01.2019, на которое ссылается объява https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=167142&name=56/40
Бабушки бегут толпами. Но мне пока не известны случаи массовой выдачи денег этим бабушкам.
1. Незаконная агитация за Пороха в госорганах.
2. Навязывание мысли, что надо выбрать Пороха, чтобы потом получить деньги.
13223 голоса
76%Да, это ускорит вступление Украины в ЕС и НАТО
8%Нет, этим мы ничего не добъемся - нас там не ждут
1%Россия может разозлиться и придумать новую подлость
9%Нельзя каждый раз менять Конституцию - войну это не остановит
6%Я против вступления в ЕС и НАТО
https://vybory.depo.ua/ukr/polittehnologii/shtab-zelenskogo-zaboroniv-komiku-vistupati-i-davati-interv-yu-20190207912556
2. В статье приведены только рассуждения автора. Не назван источник инфы, нет никакого фактического подтверждения.
Порох: армія, економічне зростання, експорт до ЄС, безвіз, Томос, "Газпром" винен Україні. Юлька: 2-е падіння на планеті, - $32 млрд втрат на газі, +$24 млрд боргів, заколот з Януковичем
Зеля: "Повія, ги-ги", 35 мільйонів від Росії в 2017 офшор на Кіпрі Беня, ги-ги
Столько всего "дурного" наговорил, что Пороху и в страшном сне не снилось. И его ботам тоже.
Тут питання в іншому. Зеля - клоун, йому ті 2-3-5% - та по барабану, це для нього перші останні вибори в найближчі 20 років. А от що робити з 1-2% шлюшку, з 0.5% аталотію? Вони ж вважають себе політиками. Як потім заявляти,що ти говориш від імені всього народу, коли всі побач %%
Украинский язык Зеленскому нужен не для ответов сейчас, а для будущей работы на госслужбе. Это не причина отказываться от интервью. К тому же он его и раньше знал на уровне школы, а сейчас, как можете убедиться по роликам, он расширяет свой лексикон.
Причём тут рейтинги других кандидатов? Рейтинг Зеленского в разы или десятки выше большинства других. Он - реальный претендент на второй тур.
http://bbc.in/2DeSkUm
You forgot to show in your video this episode of Zelenski's rudeness and ignoring journo's questions about his offshore companies and sponcorship money from russian government. BBC standarts as usual?
И в чём, собственно, проблема?
https://www.youtube.com/watch?v=TxBfmtNyBSc&
Посмотри видео очень внимательно ещё раз.
Обрати внимание на конец этого видео. Там где слова ПРЕЗИДЕНТ -ЧУВАК.
Ты всё ещё хочешь ТАКОГО президента?
Зеленский дал ответ, соответствующий действиям журналистов https://youtu.be/_zflkehNN_M?t=910 (стенограмма):
- "Радио Свобода"
- Очень приятно! А почему ві встречаетесь со мной тут?
- Мы пытались связаться с пресс-службой...
- С моей? Как может моя пресс-служба отказать "Радио Свобода"?
- Они сказали, что будут ждать Вашего ответа, когда Вы сможете дать нам интервью...
- Вы хотите взять у меня интервью?
- НЕТ, мы хотим получить комментарий про ваш российский бизнес.
- Подождите, пожалуйста. Я не уверен, что Вам нужен ответ. Вы слышите меня? А почему вы тут со мной встречаетесь? У нас Новый год?
- Другой возможности у нас не было...
- Давайте я назначу вам встречу.
- У Вас есть две минуты?...
- Я вообще не понимаю, почему Вы не хотите встретиться, как люди, как все нормальные журналисты? Которые хотят со мной. Им назначают встречу. Мне задают вопросы.
- У нас тоже есть дедлайны...
- Что такое ваши дедлайны. Мы же с вами люди, прежде всего.
- Я понимаю... Но...
- Жизнь длинная...
- Но если так случается...
- Значит нет к этому диалогу... У кого-то нету времени (ждать, прим. моё). Ведь вы хотите поговорить со мной, а не я с вами.
- Но мы же встретились с Вами... сейчас ответьте...
- Когда мне надо... Я вам отвечаю: я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора со мной. Я думал, что Вы приличный парень. журналист. Так приходите.
- Мы нашли три фирмы, которые работают в России...
- Так и работайте с ними. Я с ними не работаю. Спасибо, я прошу прощения...
- Вы говорите неправду, так как кипрская фирма в основателях...
- Удачи!
- И там есть финансирование из бюджета РФ... Министерство культуры...
- Вы говорите неправду.
- У на сесть протоколы. Возьмите документы.
- Простите...
(сел в машину)
Зеленский предложил журналистам назначить встречу для полного спокойного интервью. Журналисты почему-то отказались и пытались его остановить для объяснений прямо на улице, не обращая внимание на то, что Владимир ехал по другим делам. То есть, они вели себя, мягко говоря, некорректно из-за того, что им нужно было срочно выпустить свою инфу и успеть на ней заработать. Вот и получили логичный ответ: "Я вам ничего не должен".
Но Юлины и Петины боты почему-то "забывают" описать кому это было сказано и почему.
https://acc.cv.ua/news/ukraine/vzhe-41-kandidat-u-prezidenti-********-41207 …
Спокійно, упевнено і чітко лягають думки у слова, що каже за глибину розуміння людської натури.
Лесь Сергійович: Це не український гумор. Це гумор для бидла.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9O1csTmmTQs