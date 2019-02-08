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 В киевском метро табло обратного отсчета до прибытия поезда установят до конца текущего года

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение поручить КП "Киевский метрополитен" до конца 2019 года разместить на станциях метро табло обратного отсчета до прибытия поезда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Вся цивилизованная Европа давно перешла на это. Жителям не так интересно, что 2 минуты назад уехал поезд – им интересно, когда он приедет. Особенно, если это час пик или вечернее время. Также, исходя из того, что были повышены тарифы, то сейчас обязанность метрополитена улучшать условия", – сказал на заседании депутат Святослав Кутняк.

Объем средств, необходимых для реализации проекта будет определен после разработки сметно-проектной документации.

Ранее электронная петиция о введении табло обратного отсчета, зарегистрированная в 2015 году, собрала более 10 тыс. голосов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110607
 
 
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Я за. Только Киевляне и так знают приблизительно, когда подойдет следующий поезд. Приезжим-иностранцам это нововведение нужно не спорю, только оплатят его киевляне из городского бюджета.
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Интернет дайте человеческий в подземке! А туда или сюда отсчет времени на табло - этот вопрос на 10 месте важности.
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Есть. Мост для иностранцев на владимирской горке.
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а оно что, до сих пор такое? В киевском метро табло обратного отсчета до прибытия поезда установят до конца текущего года - Цензор.НЕТ 6832 и я вот не понимаю, для того чтобы сделать людям удобно в метро, нужно решение аж горсовета?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ киевском метро табло обратного отсчета до прибытия поезда установят до конца текущего года
 
 
 
 
 
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