 В киевском метро табло обратного отсчета до прибытия поезда установят до конца текущего года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вся цивилизованная Европа давно перешла на это. Жителям не так интересно, что 2 минуты назад уехал поезд – им интересно, когда он приедет. Особенно, если это час пик или вечернее время. Также, исходя из того, что были повышены тарифы, то сейчас обязанность метрополитена улучшать условия", – сказал на заседании депутат Святослав Кутняк.

Объем средств, необходимых для реализации проекта будет определен после разработки сметно-проектной документации.

Ранее электронная петиция о введении табло обратного отсчета, зарегистрированная в 2015 году, собрала более 10 тыс. голосов.

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