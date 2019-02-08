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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные радикалы - вредят стране", - Супрун. ФОТО

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев "избавиться свободных радикалов", потролив таким образом членов Радикальной партии Олега Ляшко и Игоря Мосийчука, которые были инициаторами судебного иска и ее отстранения от работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Супрун написала в Фейсбуке.

Так, и.о. министра отметила, что свободные радикалы - это "молекулы, которым не повезло".

"В каждой молекуле есть электроны. Чтобы молекула хорошо чувствовала, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет 1 электрон или имеет 1 лишний - она ​​становится свободным радикалом. Больше всего она хочет найти своему электрону пару и поэтому начинает грабить молекулы, у которых все хорошо. Свободные радикалы отнимают электроны у молекул, и тем самым повреждают оболочки клеток, ДНК, составляющих хряща. Это называется свободнорадикальных цепная реакция", - отметила Супрун.

В частности Супрун назвала причины, по которым активизируется свободнорадикальная цепная реакция, а также перечислила продукты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов.

И. о. министра добавила фото нардепов-радикалов Олега Ляшко и Игоря Мосийчука, подписав: "свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные" радикалы "- вредят стране".

Свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные радикалы - вредят стране, - Супрун 01

апомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Вместе с тем, первый замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а, по данным, журналиста Дениса Казанского отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой.

Источник: https://censor.net.ua/n3110606
 
   
 Топ комментарии
 
Что за дебилы постоянно рассказывают что коррупционеров в Украине, нужно расстреливать - Как в Китае прямо?
Так вот - Обращаясь к тупорогим баранам, хочу сообщить что, Китай где коррупционеров расстреливают, вешают, убивают напряжением, топят в змеиной моче и уничтожают другими способами, - находится на 77 месте среди мировых государств по уровню коррупции. Китай на 77 месте Карл!!! В то время, когда в первой двадцатке стран с наиболее низкими показателями коррупции, находятся демократические страны мира, которых, ну никак не может догнать Китай со своими маниакальными замашками.
1 - Новая Зеландия,
2 - Дания
3 - Финляндия
3 - Норвегия
3 - Швейцария
6 - Сингапур
6 - Швеция
8 - Канада
8 - Люксембург
8 - Нидерланды
8 - Велико­британия
12 - Германия
13 - Австра­лия
13 - Гонконг
13 - Исландия
16 - Австрия
16 - Бельгия
16 - Соеди­нён­ные Штаты Америки
19 - Ирландия
20 - Япония
Совок, никак не выветрится из головы многих украинцев, которые антикоррупционные законы в Украине требует которые позволят - расстреливать, рубить руки, головы и остальные конечности. Совкообразный мозг таких граждан, не способен использовать более эффективные методы демократический стран мира, которые давно поняли, что лучший способ снизить коррупцию, дать людям достойное финансовое обеспечение
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Вспомнил анекдот...
- Девушка, а вы могли бы выйти замуж за радикала?
- За ради ЧЕГО?!?!?!
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А ця "дєвушка" ********* вже конкретно - вважає себе користю для держави...
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Что за дебилы постоянно рассказывают что коррупционеров в Украине, нужно расстреливать - Как в Китае прямо?
Так вот - Обращаясь к тупорогим баранам, хочу сообщить что, Китай где коррупционеров расстреливают, вешают, убивают напряжением, топят в змеиной моче и уничтожают другими способами, - находится на 77 месте среди мировых государств по уровню коррупции. Китай на 77 месте Карл!!! В то время, когда в первой двадцатке стран с наиболее низкими показателями коррупции, находятся демократические страны мира, которых, ну никак не может догнать Китай со своими маниакальными замашками.
1 - Новая Зеландия,
2 - Дания
3 - Финляндия
3 - Норвегия
3 - Швейцария
6 - Сингапур
6 - Швеция
8 - Канада
8 - Люксембург
8 - Нидерланды
8 - Велико­британия
12 - Германия
13 - Австра­лия
13 - Гонконг
13 - Исландия
16 - Австрия
16 - Бельгия
16 - Соеди­нён­ные Штаты Америки
19 - Ирландия
20 - Япония
Совок, никак не выветрится из головы многих украинцев, которые антикоррупционные законы в Украине требует которые позволят - расстреливать, рубить руки, головы и остальные конечности. Совкообразный мозг таких граждан, не способен использовать более эффективные методы демократический стран мира, которые давно поняли, что лучший способ снизить коррупцию, дать людям достойное финансовое обеспечение
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надо убирать причины и возможности для коррупции, а "нарот" хочет "взять и поделить"
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люди хотят ВЗЯТЬ ничего не отдав ВЗАМЕН.
"Если ты хочешь достичь большего, то ты должен быть готов заплатить и бОльшую цену!"
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Вообще-то уже моя прикресная Дания на первом месте ! Хотите секрет почему в Дании самый низкий показатель коррупций? И почему коррупцию не победить в Украине? Потому что датчане с честным менталитетом, культурные и интелегентные , где порядочности учат с садика . Где говорить пожалуйста и спасибо это первое что детей учат в садике . И потом веростают не быдло которое жаждает халявы , а порядочный человек. Вот и вес секрет почему в Дании нет коррупции. Воспитание !
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Если украинцам хватит ума не проголосовать за Ляшко и Ко, об этой "политической силе" (двух десятках голосов в ВР) приобретенной доном Ринатом, скоро забудут.
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Вилы можно выбросить, но грабли?!! Никогда.
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Українцям в першу чергу треба позбутися не "радикалів", а гельмінтів. Паразити в організмі людини викликають механічне пошкодження слизової оболонки ШКТ та її запалення, порушення процесів травлення та всмоктування, розвиток дисбіозу кишечнику, гіповітамінозу тощо. Особливо небезпечні британські гельмінти.
Супрун: "Майдан застав мене у Лондоні..."
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А если бы застала в Париже, то самыми опасными стали бы французские гельминты?
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Ну і якщо би чоловік був би французьким кегебістом, то так.
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шо вас так долго не было, вангель?
по любому теперь знаю шо украинцам нужно делать... - буду следовать......
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Спруну не палуцяицца спреть, абидна. "Свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные радикалы - вредят стране", - Супрун - Цензор.НЕТ 8924
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Им очень не комфортно сейчас. Тем, кому дали по рукам. Кормушка была очень удобна. За то, чтобы стать депутатом или гаишником - платили деньги. Эти деньги потом отрабатывали на занимаемой должности. Школы ремонтировались за счет родителей - а неиспользованные деньги клали в карман. Сейчас так незаметно в карман не положишь, поэтому им плохо. Им мало. Им это все жутко неудобно. Они тебе рассказывают, что ничего не меняется, в то время как раньше им было просто выгоднее идти во власть. Раньше было можно - сегодня их прижимают. Не всех, не везде, всех не проконтролируешь. Но что думает рядовой электорат?
- я не увидел своими глазами;
- я не получил;
- я не хочу в этом разбираться;
- ничего не меняется;
- виноват Порошенко...
А выгодополучатель всего этого - тот, кому раньше было удобнее воровать. Он цену на газ тебе не снизит. И пенсии не поднимет. Он просто вернется к кормушке, радостно повизгивая и потирая руки. https://www.obozrevatel.com/ukr/society/nichego-ne-menyaetsya-vinovat-poroshenko.htm
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Терпеть не могу шляшков, но это рассуждение про свободные радикалы - это перл! Безграмотности.но что-то Уля слышала в институте-школе, не спорю.
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просто мосийчук мстит супрун, как маммологу
"Свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные радикалы - вредят стране", - Супрун - Цензор.НЕТ 7392
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Не НУ ЕСЛИ ТАК ПОНРАВИЛОСЬ БЫТЬ МИНИСТРОМ, НУ ВЫПОЛНИ ТЫ ЗАКОН УКРАИНЫ, ОТКАЖИСЬ ОТ АМЕРИКАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА.
ТЫ ЖЕ, УЛЯ УВАДАЕШЬ ЗАКОНЫ?????
ИЛИ ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКИЕ????? 😀😁😂😃😄😅😆😉😂
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Радикальное обнуление. Как Ляшко и Мосийчук слили свою партию

https://m.youtube.com/watch?v=5boFyGt__us&t=39s
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные радикалы - вредят стране", - Супрун. ФОТО
 
 
 
 
 
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