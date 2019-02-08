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 Политика Украины
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 Юлия Тимошенко заявила, что нардеп Юрий Тимошенко - технический кандидат от власти против нее

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Она отмечает, что Юрия Тимошенко зарегистрировали по инициативе президента Украины Петра Порошенко и его избирательного штаба.

Тимошенко подчеркнула, что у ее однофамильца точно такие же инициалы, как и у нее (Тимошенко Ю.В.).

"Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты", – сказала она.

По словам Юлии Тимошенко, в ее команде уже знают, кто вносил денежный залог за Юрия Тимошенко. В частности, она обратилась с призывом к Порошенко "убрать Тимошенко Ю.В. из кандидатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборы пошел однофамилец Ю.Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3110605
 
   
 Топ комментарии
 
Все - спекся "газовый киборг" бабка жулька, в очередной раз уверенно идет ко дну пуская пузыри со всем своим "екипажом" и "наблюдателями", - карма у нее такая.
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Раз Юрий Тимошенко против бабули, а бабуля против Украины, то Юрий Тимошенко наш кандидат!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮлия Тимошенко заявила, что нардеп Юрий Тимошенко - технический кандидат от власти против нее
 
 
 
 
 
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