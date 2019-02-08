Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
Она отмечает, что Юрия Тимошенко зарегистрировали по инициативе президента Украины Петра Порошенко и его избирательного штаба.
Тимошенко подчеркнула, что у ее однофамильца точно такие же инициалы, как и у нее (Тимошенко Ю.В.).
"Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты", – сказала она.
По словам Юлии Тимошенко, в ее команде уже знают, кто вносил денежный залог за Юрия Тимошенко. В частности, она обратилась с призывом к Порошенко "убрать Тимошенко Ю.В. из кандидатов".
Юлия Тимошенко заявила, что нардеп Юрий Тимошенко - технический кандидат от власти против нее
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".