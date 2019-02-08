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 Политика Украины
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 За три недели количество людей с оккупированных территорий, приехавших переписать место своего голосования, увеличилось в шесть раз,- Аваков

Необходимо выяснить причины усилившегося интереса людей с оккупированных территорий проголосовать на выборах президента на территории, подконтрольной Украине, заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в четверг вечером в программе "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Что мы замечаем и что привлекает наше внимание в последнее время. За последние три недели объем пересечения людей с оккупированной территории, переписывающих место своего голосования на другой город, увеличился в шесть раз", - рассказал 

Он отметил, что пока сложно говорить, хороший это сигнал или плохой.

"Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил А.Аваков.

По его словам, в этом вопросе органы регистрации, равно как и правоохранители, должны быть очень внимательными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3110604
 
 
 Топ комментарии
 
Вони вже наголосували. Спасіба жітєлям Думбаса...
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О! Эти нам навыбирают!
Почему они могут голосовать? Почему их регистрируют???
Что за фигня!!!!????????????
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Ну и зачем эта вата на выборы президента Украины? Это всё рыговский электорат и я думаю, даже уверен - их сфальсифицируют на корысть потроха.
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все будет по чесному)))
как у волшебника сулеймана))
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Ну и зачем эта вата на выборы президента Украины? Это всё рыговский электорат и я думаю, даже уверен - их сфальсифицируют на корысть потроха.
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ну почему, а вова зеленский,
который не игрушка? - славный придурок, по моему....
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В Лугандоні всі за жульку, їм кремлівські пропагандони розказують, що як юлька прийде, то з ****** мир підпише.
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Така реєстрація тільки через підписку про співробітництво з СБУ.
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І мертві воскресли, аби тільки за задньопрохідного самозасуванця проголосувати....
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Ти це про кого? За три недели количество людей с оккупированных территорий, приехавших переписать место своего голосования, увеличилось в шесть раз,- Аваков - Цензор.НЕТ 3123
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Скотино москальсько-шоколадна, вони підтягнулись голосовати проти мене?. Ти, бидляко кацапське, зробило мене кандидатом..?
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Вони вже наголосували. Спасіба жітєлям Думбаса...
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О! Эти нам навыбирают!
Почему они могут голосовать? Почему их регистрируют???
Что за фигня!!!!????????????
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А нацисты были гражданами Германии. И шо?

Фильтрация, колючая проволока, дерашификация, экстрадиция в Тундру.
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Вы предлагаете вместо линии соприкосновения прорыть границу?
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Я предлагаю создать фильтрационные лагеря для интернированных, как для немцев и японцев на территориях воюющих с ними стран.
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А как вы собираетесь их туда загнать?
Напомню, что Петро говорил о количестве оружия у противника:

Порошенко подчеркнул, что на оккупированной территории 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня
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Граждане Украины - на свободной территории!!!!
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Они считают свою территорию тоже свободной!
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Вот пусть там и сидят!!!
И должны сидеть молча и не отсвечивать, пока им слова не дадут...лет через 10!!!!
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Что не запрещено, то разрешено! а почему не запрещено, я уже указал!
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Вот правильно Вы указали: наша власть - дебилы, что не запретили коллаборационистам голосовать на территории Украины, свободной от *****!!!
И что вообще они имеют право голоса.
Надеюсь, сейчас разберутся, и эта ошибка будет исправлена!
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ничего не понимать и голосовать? - ето к нам!
ничего не понимаем, но за кило хречи - аргумент..... - тузом не перебьешь...
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Пуйло мечтает протянуть Бойко хотя бы во второй тур.
Понятно, что там он разгромно проиграет, но это создаст огромный задел на парламенские выборы. По сути, конец президенсткой кампании для Бойко будет началом парламентской - без паузы...
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Пуйло мечтает о Косе, а не о каком-то техническом кандидате Бойко.
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Пуйло мечтает о порошенке. И все лугандонцы которые голосовали в 2010 году за януковоча, все они собираються голосовать за порошенку. Партия регионов рулит.
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FR allyo e97cda88
Пуйло мечтает о порошенке. И все лугандонцы которые голосовали в 2010 году за януковоча, все они собираються голосовать за порошенку. Партия регионов рулит.
08.02.2019 00:48
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Так это не только для Бойко так, для большинства кандидатов в презики, Сумской!и первый - клоун Вова. Причем он только ширма для будующей новой типа партии. Руководить там будут другие.и боюсь, мы на эти грабли опять наступим.
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Не боятся засветиться как неблагонадёжные в Лугандоне?..
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Не пали контору. Хай их вагонами сюда везут.

Думаю, что после 31 марта на Цензоре здорово поубавится активных аккаунтов.
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Не бояться, патамушта голосуватимуть "за своїх", як завжди.
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Когда прикроют пару сепарюг,тогда у остальных "голосовальщиков" рвение поубавится переться сюда
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Он отметил, что пока сложно говорить, хороший это сигнал или плохой.

"Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил А.Аваков. Источник: https://censor.net.ua/n3110604

Это смотря за кого голосовать собираются.
Если за Порошенко, то сигнал хороший?
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У день виборів будуть ловити сепарів, які підуть у тенета подібно косякам риби.
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,,странное совпадение" ЭТО ТО, ЧТО порошенко ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ партии регионов.
И для них он свой.
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FR allyo e97cda88
,,странное совпадение" ЭТО ТО, ЧТО порошенко ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ партии регионов.
И для них он свой.
08.02.2019 00:51
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А ЕЩЁ СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ ЧТО ПОРОХНЯВО СОЕВЫЕ БОЯТСЯ И СПАМЯТ ПРАВДУ.
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Ну-ну...С такими голосовальщиками,не дай Бог,какой нибудь Бойко в президенты пролезет.
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Не пролезет. Кацапов пугают порохоботы, бандеровцы и Порошенко.
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Кількість шанувальників шпигуна збільшується...
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какого хрена вообше разрешили голосовать этим упырям?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три недели количество людей с оккупированных территорий, приехавших переписать место своего голосования, увеличилось в шесть раз,- Аваков
 
 
 
 
 
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