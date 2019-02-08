 За три недели количество людей с оккупированных территорий, приехавших переписать место своего голосования, увеличилось в шесть раз,- Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в четверг вечером в программе "Право на владу" на телеканале 1+1.
"Что мы замечаем и что привлекает наше внимание в последнее время. За последние три недели объем пересечения людей с оккупированной территории, переписывающих место своего голосования на другой город, увеличился в шесть раз", - рассказал
Он отметил, что пока сложно говорить, хороший это сигнал или плохой.
"Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил А.Аваков.
По его словам, в этом вопросе органы регистрации, равно как и правоохранители, должны быть очень внимательными.
как у волшебника сулеймана))
который не игрушка? - славный придурок, по моему....
Почему они могут голосовать? Почему их регистрируют???
Что за фигня!!!!????????????
Фильтрация, колючая проволока, дерашификация, экстрадиция в Тундру.
Напомню, что Петро говорил о количестве оружия у противника:
Порошенко подчеркнул, что на оккупированной территории 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня
И должны сидеть молча и не отсвечивать, пока им слова не дадут...лет через 10!!!!
И что вообще они имеют право голоса.
Надеюсь, сейчас разберутся, и эта ошибка будет исправлена!
ничего не понимаем, но за кило хречи - аргумент..... - тузом не перебьешь...
Понятно, что там он разгромно проиграет, но это создаст огромный задел на парламенские выборы. По сути, конец президенсткой кампании для Бойко будет началом парламентской - без паузы...
Пуйло мечтает о порошенке. И все лугандонцы которые голосовали в 2010 году за януковоча, все они собираються голосовать за порошенку. Партия регионов рулит.
08.02.2019 00:48
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Думаю, что после 31 марта на Цензоре здорово поубавится активных аккаунтов.
"Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил А.Аваков. Источник: https://censor.net.ua/n3110604
Это смотря за кого голосовать собираются.
Если за Порошенко, то сигнал хороший?
И для них он свой.
,,странное совпадение" ЭТО ТО, ЧТО порошенко ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ партии регионов.
И для них он свой.
08.02.2019 00:51
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А ЕЩЁ СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ ЧТО ПОРОХНЯВО СОЕВЫЕ БОЯТСЯ И СПАМЯТ ПРАВДУ.
из этого списка???