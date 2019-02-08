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Все про:Черновицкая область (310) взятка (4335) лес (395) СБУ (13204)

 Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке лесника одного из гослесхозов Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал от местного жителя почти 2 тысячи долларов за отгрузку 15 кубометров деловой древесины без соблюдения установленной законодательством процедуры тендерной закупки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник лесхоза задержан на Сумщине на взятке 29 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали лесника рядом с административным зданием лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.

Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ 02

В рамках открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Также смотрите: СБУ пресекла нелегальную продажу древесины и учетных чипов чиновниками лесхоза на Одесчине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110603
 
 
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шо значит требовал? тот кто хотел получить дерево теперь его не получит. а мог молчать и получить без тендера. а на тендере попробуй еще купи если денег хватит ставки повышать))))
шо за кино???? на кого расчитано?
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Чо делает злочинна влада, довели человека до зубожиння, а он только хлебушек купить хотел. Щекаладный барыга сволочь, довел человека!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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