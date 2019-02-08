EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  896  8
Материалы по теме:
Все про:Евстратий (Зоря) (52) ПЦУ (223)

 ПЦУ насчитывает 7 тысяч религиозных общин, в УПЦ МП около 11 тысяч, - Евстратий (Зоря)

Православная Церковь Украины насчитывает 7000 религиозных общин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ  сказал член Синода объединенной православной церкви в Украине Евстратий Зоря.

"В Московском патриархате зарегистрировано около 11 000 религиозных общин. У нас было более 5 000. И где-то около полутора тысяч - в Украинской автокефальной православной церкви. То есть сейчас можно примерно сказать, что в единой украинской церкви есть около 7000 религиозных общин, тогда как в Московском патриархате примерно 11 000 остается", - сказал Зоря.

Также он добавил, что согласно последним статистическим данным ПЦУ поддерживает 45% верующих, а Московский патриархат 15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Также читайте: Девять непостоянных членов Синода ПЦУ были утверждены на первом заседании этого органа

Источник: https://censor.net.ua/n3110602
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
удивляют люди (прихожане), которые на 5м году - ходят в Сатанат Гундяева.. не каноничный, без Томоса и вообще, в расейскую контору
 показать весь комментарий
 
 
Удивляют люди, которые в 21 веке вообще ходят эти места))
 показать весь комментарий
 
А что тебя удивляет? Люди, ориентированные на рашку, туда и хотят. А таких немало. Многие просто из-за того, что имеют там родственников.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
сетка большая
богатая организация
 показать весь комментарий
 
Будущий през оценит ваши старания, только не пропадайте из вида и не изменяйте свое имя, а то будет как с Трампом и Клинтон!
 показать весь комментарий
 
11000 та 7000 - це цифри із розряду "прікінул *** к носу". Шоб їх пощитати, то тра провести офіційну реєстрацію ПЦУ та ретельну інвентаризацію.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ насчитывает 7 тысяч религиозных общин, в УПЦ МП около 11 тысяч, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
 вверх