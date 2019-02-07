 Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал министр в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, отвечая на вопрос о том, собирает ли он информацию на кандидатов в президенты и будет ли обнародовать имена тех, кто допустит нарушения во время избирательной кампании.

"Я примерно могу предложить, кто из кандидатов думает, а кого пытаются подтолкнуть к применению незаконных схем... Да, у меня есть соответствующие материалы и, да, мы знаем гораздо больше, чем известно обществу", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что в настоящее время речь идет о превенции.

"Надеемся, что это остановит тех, кто хочет нарушать. А если это не остановит, то ничто не остановит меня назвать кошку кошкой и публично назвать грязные схемы, которые из потенциала перешли в действующие, фамилии кандидатов и тех, кто исполняет эти схемы", - заверил глава МВД.

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