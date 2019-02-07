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 Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что у него есть информация о возможных применениях незаконных схем во время президентской избирательной кампании и готов назвать имена кандидатов, если схемы будут приведены в действие.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал министр в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, отвечая на вопрос о том, собирает ли он информацию на кандидатов в президенты и будет ли обнародовать имена тех, кто допустит нарушения во время избирательной кампании.

"Я примерно могу предложить, кто из кандидатов думает, а кого пытаются подтолкнуть к применению незаконных схем... Да, у меня есть соответствующие материалы и, да, мы знаем гораздо больше, чем известно обществу", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что в настоящее время речь идет о превенции.

"Надеемся, что это остановит тех, кто хочет нарушать. А если это не остановит, то ничто не остановит меня назвать кошку кошкой и публично назвать грязные схемы, которые из потенциала перешли в действующие, фамилии кандидатов и тех, кто исполняет эти схемы", - заверил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3110600
 
 
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Набивает цену! а с Петра можно сбить и сбить не мало!
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Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков

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А шо там с делом рюкзаков?
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Схемы - это когда 3 штуки на рыло, а пока это так, метушняк, да арик?
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Арсенчик шоколада шантажирует или понял, шо тот не вечен?
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Гы, я думаю куля а лоб сможет остановить Ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков - Цензор.НЕТ 959
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Ой, а что случилось? А чего это он такие правильные разговоры ведет?
Даже странно слышать такое. Никак приболел?
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Какой такой секрет у маленькой компании...Докажи и сними с президентской гонки - сделай прецедент. Вся страна завалена этой уйнёй типа анкет-агиток шоколадных авторства и исполнения по 1000грн штука за голос некоего героя подкупа избирателей прежних выборов в чернигове с фамильём как говорят злые языки березенко и оно даже и не отпирается особо.
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а-у аваков!!!! Журналисты нашли разветвленную сеть агитаторов Блока Петра Порошенко и устроились туда на работу. И обнаружили немало фактов, которые могут заинтересовать правоохранительные органы, говорится в сюжете ТСН.19:30. https://ru.tsn.ua/politika/pod-prikrytiem-zhurnalisty-ustroilis-agitatorami-bpp-i-uznali-pro-kuhnyu-raboty-s-izbiratelyami-1291728.html
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"секрет Полишинеля")) Порошенко и Тимошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНичто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии, - Аваков
 
 
 
 
 
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