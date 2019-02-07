EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1451  22
Все про:Латвия (682) пропаганда (2170) Рига (63)

 "Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра

Неизвестные расклеили в столице Латвии листовки с изображением мэра Риги Нила Ушакова в костюме узника концлагеря. Его ведут под руки люди в нацистской форме, на их касках – логотип партии-конкурента. На груди Ушакова – табличка с надписью "потому что русский".

Провокационные листовки обнаружены на улицах города за несколько дней до митинга партии пророссийской партии "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушакова. Рядом с листовками приклеены призывы поучаствовать в акции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что партия "Согласие" не имеет никакого отношения к распространению плакатов или листовок. "Эта картинка циркулирует в интернете уже несколько недель. "Согласие" надеется, что это чья-то неудачная шутка. Но мы также не можем исключать и осознанной провокации. Любые формы проявления национальной ненависти для нас неприемлемы!" – написал он в Фейсбуке.

Авторов и распространителей листовок ищет полиция. Параллельно следователи выясняют, ставили ли авторы листовок себе целью разжигание этнической или национальной ненависти. Информацию передали в Службу госбезопасности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

На митинге, анонсированном партией "Согласие", речь пойдет о "делении на латышей и нелатышей" и праве "самим решать, кто управляет городом". Организаторы митинга проводят параллель между современными "политическими" делами в Латвии и деятельностью НКВД. "Тройки" из членов партии решают, кто в нашей стране виновен, а кто невиновен. Решения о роспуске думы принимаются националистами на конгрессе партии", — говорится в призыве.

Также на Цензор.НЕТ: "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

Партия призывает не допустить, чтобы так же было и в Риге, и не позволить националистам "вернуть латышскую Ригу".

Источник: https://censor.net.ua/n3110598
 
   
 Топ комментарии
 
ой, буду звонить, хочу себе такую листовку, "Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра - Цензор.НЕТ 3405
 показать весь комментарий
 
Туалетный бачок Скабеева уже вылетела на спец заданий в Риги, снимать сюжет как жидобандеролатвийцы распяли русского мальчика.
 показать весь комментарий
 
***
- да ты ненавидишь все русское!!
- нет! это просто ты... называешь русским все то, что я ненавижу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё правильно. Алени должны жить в тундре.
 показать весь комментарий
 
 
Туалетный бачок Скабеева уже вылетела на спец заданий в Риги, снимать сюжет как жидобандеролатвийцы распяли русского мальчика.
 показать весь комментарий
 
 
Партия призывает не допустить, чтобы так же было и в Риге, и не позволить националистам "вернуть латышскую Ригу".

т.е. кацапы не хотят жить в ЛАТЫШСКОЙ Риге.. а хотят рузькую Ригу..
Очень много всякой шелупони из москвы и прочей расеи накупило недвижимости в Латвии. И жутко недовольны что их не почитают как БОГОВ..
 показать весь комментарий
 
 
ой, буду звонить, хочу себе такую листовку, "Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра - Цензор.НЕТ 3405
 показать весь комментарий
 
 
Украинскии след 100%, и написанно через переводчик, ну не зря же Латвия за свои счёт Украинских боицов лечит и они проходит реабилитацию - вот и пошлы цветочки, а что ещё будет ой, ой, ойй
 показать весь комментарий
 
 
Какие ж это нацисты? Они жертвы, которые выполняли приказы злочынного режима Гитлера. Югик подтвердит "Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра - Цензор.НЕТ 3351
 показать весь комментарий
 
 
***
- да ты ненавидишь все русское!!
- нет! это просто ты... называешь русским все то, что я ненавижу.
 показать весь комментарий
 
 
это на той ветке что по руске, а латышская ставит фото - разве только мне выдится, что привезли в больницу больного в успокающей одежде, ну руки же за спиной "Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра - Цензор.НЕТ 6553

"Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра - Цензор.НЕТ 852
 показать весь комментарий
 
 
ой, есть и латышкой тоже, о разпятом гНиле Ишакове
 показать весь комментарий
 
 
Казламорді і там мутять воду. Нехай забираються за паребрік.
 показать весь комментарий
 
 
нууу... если уже и дебилам тошнотворным с лишней хромосомой и полным сквозняком в черепе приоткрылась истина... то действительно там.. на сруси вяликой... патриотизм выветривается... и остается стойкий... вековой... запах выгребной ямы...
 показать весь комментарий
 
 
он хотел сказать , что РФ о3,14дарела окончательно
 показать весь комментарий
 
И не шутка, и не неудачная. Просто правильные листовки.
 показать весь комментарий
 
 
Херня! Вот когда задуют пеной,тогда да... А так...
 показать весь комментарий
 
 
кацапы фашисты 21 века.будут уничтожены
 показать весь комментарий
 
 
Оставлять русню в любой стране, кроме *********, - себе дороже!
Казлмордых надо или молча истреблять или насильно выпихивать за поребрик.
Они никому нигде жизни не дают.
 показать весь комментарий
 
 
и заметьте, никто из этих патриотов руссолатышей не перебирается на родину в березки, чисто кацапская натура!!!но орут про притеснение!
 показать весь комментарий
 
 
Не "Нил Ушаков", а Nils Us'akovs. Хоче щоби його називали Нил Ушаков - васток там =====>
Тиі більш він здається кришував хабарників (усі "рускіє") і кричав "еті рукі нічаво нє кралі!"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра
 
 
 
 
 
 вверх