 "Потому что русский": в Риге появились листовки, на которых нацисты будто бы ведут под руки пророссийского мэра

Провокационные листовки обнаружены на улицах города за несколько дней до митинга партии пророссийской партии "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушакова. Рядом с листовками приклеены призывы поучаствовать в акции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что партия "Согласие" не имеет никакого отношения к распространению плакатов или листовок. "Эта картинка циркулирует в интернете уже несколько недель. "Согласие" надеется, что это чья-то неудачная шутка. Но мы также не можем исключать и осознанной провокации. Любые формы проявления национальной ненависти для нас неприемлемы!" – написал он в Фейсбуке.

Авторов и распространителей листовок ищет полиция. Параллельно следователи выясняют, ставили ли авторы листовок себе целью разжигание этнической или национальной ненависти. Информацию передали в Службу госбезопасности.

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На митинге, анонсированном партией "Согласие", речь пойдет о "делении на латышей и нелатышей" и праве "самим решать, кто управляет городом". Организаторы митинга проводят параллель между современными "политическими" делами в Латвии и деятельностью НКВД. "Тройки" из членов партии решают, кто в нашей стране виновен, а кто невиновен. Решения о роспуске думы принимаются националистами на конгрессе партии", — говорится в призыве.

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Партия призывает не допустить, чтобы так же было и в Риге, и не позволить националистам "вернуть латышскую Ригу".