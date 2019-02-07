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 Директор Житомирского филиала концерна "Военторгсервис" задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

7 февраля правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения чиновником концерна "Военторгсервис" взятки за передачу в аренду нежилого помещения в Житомире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что 30 января руководитель Житомирского филиала концерна "Военторгсервис" Министерства обороны Украины выдвинул требование гражданину Украины о передаче ему средств в размере 20 тыс. гривен за предоставление в аренду нежилого помещения, площадью 157 кв. м.  в Житомире, находящегося на балансе указанного концерна.

Директор Житомирского филиала концерна Военторгсервис задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Смотрите: Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР. ФОТО

7 февраля заявитель, который действовал под контролем правоохранительных органов, передал руководителю-взяточнику ранее оговоренную сумму взятки в размере 20 тыс. гривен. После этого последний задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

Директор Житомирского филиала концерна Военторгсервис задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 02

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Задержанному служащему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3110597
 
 
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А где тролляки с соседней темы про бабку за субсидии?
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а шо?
главнокомандующему мона, а ему не????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор Житомирского филиала концерна "Военторгсервис" задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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