 Мы все больше уверены, что сядем с Россией за стол переговоров в вопросе сбитого Боинга МН17, - МИД Нидерландов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом заявила представитель МИД Нидерландов.
"Мы контактируем с Россией по национальной подотчетности по дипломатическим каналам. Мы все больше уверены, что мы вскоре сядем с русскими за стол переговоров.)", - сказала пресс-секретарь МИД.
В нидерландском правительстве ожидают, что российские чиновники будут готовы встречаться для частных разговоров о том, кто ответственен за сбивание самолета.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Ребята, это даже не смешно.
Ну, договоритесь с россией что она построит машину времени срысачит в прошлое и бук не выстрелит.
Просто хитрее попытаются спрятать доки
И,да!, переговариваться не с кем и не о чем
Им свое дерьмо не пахнет
о том, что ихтамнебыло и они ваще не понимают каким боком к этому вяликая срана?
никогда! никогда раша не признает своим дерьмо, даже если оно будет еще горячим у нее в трусах!!!
Терпилы убогие.
Я так понимаю, что они приглашают осведомленных людей в частных разговорах заложить *****. Хорошо бы еще, чтоб они имели какие-то документы о приказах или что там положено иметь для выполнения задания...
Но и просто информация, в обмен на "защиту свидетеля" - тоже хорошо.
Надеюсь, что пару человек, желающих поменять мордор на гражданство в цивилизованной стране, найдется.
таки в миде Нидерландов крепко на траву подсели))))) или на бабки )(уйла? )))))
Так вот вопрос: а где совок? Это что, как то помешало ему развалиться и исчезнуть?
Это о чем? Какое значение могут иметь "частные разговоры" к решениям межгосударственных вопросов? Следствие проведено, круг подозреваемых давно очерчен и сужается, Звонкий Кот давно расписал, кто что делал и кто ответственный, так о чем можно говорить вне суда? Фактически голландские дипломаты намекают на то, что у следствия не хватает доказательств для официальных обвинений, хоть пресса уже всех сто раз нашла и осудила, поэтому есть мечта склонить РФ к сдаче стрелочников в ответ на снятие санкций, как этот фокус уже прошел с Ливией. Однако, вряд ли РФ такой исход интересен, судя по предшествующему поведению российских начальников, они давно и сознательно идут именно к суду, надеясь, что четких доказательств вины конкретных граждан РФ быть не может при том, что появится площадка для обвинения самих голландцев и Украины в неприятии мер для безопасности полетов в зоне боев. Пока что следствие уверенно рассказывает о твердости своих экспертиз и отвергает смешные российские версии, но что делать суду, когда адвокаты обвиняемых начнут рассказывать об экспериментах производителя - Алмаз Антея? Объективному суду очень трудно будет 100% не верить производителю, знающему все тонкости своего изделия, а при сомнении никого посадить нельзя. Такой суд может идти десятилетиями и ни к чему не дойти.