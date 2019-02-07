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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Нидерланды (800) Россия (71924) Боинг-777 Malaysia Airlines (927)

 Мы все больше уверены, что сядем с Россией за стол переговоров в вопросе сбитого Боинга МН17, - МИД Нидерландов

В правительстве Нидерландов уверены, что РФ согласится на переговоры по сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского авиалайнера

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом заявила представитель МИД Нидерландов.

"Мы контактируем с Россией по национальной подотчетности по дипломатическим каналам. Мы все больше уверены, что мы вскоре сядем с русскими за стол переговоров.)", - сказала пресс-секретарь МИД.

В нидерландском правительстве ожидают, что российские чиновники будут готовы встречаться для частных разговоров о том, кто ответственен за сбивание самолета.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3110596
 
 
 Топ комментарии
 
О ЧЕМ ПЕРЕГОВОРЫ?
Ребята, это даже не смешно.
Ну, договоритесь с россией что она построит машину времени срысачит в прошлое и бук не выстрелит.
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переговоров? то есть обсуждать с преступником степень его вины и не согласится ли он ответить. наивные чукчи
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Все равно выстрелит
Просто хитрее попытаются спрятать доки
И,да!, переговариваться не с кем и не о чем
Им свое дерьмо не пахнет
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О ЧЕМ ПЕРЕГОВОРЫ?
Ребята, это даже не смешно.
Ну, договоритесь с россией что она построит машину времени срысачит в прошлое и бук не выстрелит.
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Все равно выстрелит
Просто хитрее попытаются спрятать доки
И,да!, переговариваться не с кем и не о чем
Им свое дерьмо не пахнет
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Может быть с одной Голландией и договорились бы за газ например со скидкой 99%, но вот засада, там еще и Австралия замешана с Малайзией.
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Ніхто із росіян не буде вести перемовини поки ***** не дасть добро.
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переговоров? то есть обсуждать с преступником степень его вины и не согласится ли он ответить. наивные чукчи
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отлично! и о чем вы... переговорите?
о том, что ихтамнебыло и они ваще не понимают каким боком к этому вяликая срана?
никогда! никогда раша не признает своим дерьмо, даже если оно будет еще горячим у нее в трусах!!!
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Они бы и с Гитлером за стол переговоров сели.
Терпилы убогие.
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Так и садились Молотов - Гитлер, Рибентроп - Сталин....Были договорняки, об этом я слышал "что решался ряд вопросов" в совковой документальной кинохронике для определенных категорий граждан...а вот о чем они говорили совковые источники молчали ))))
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Кацапские пенсы заплатят из своих карманов. Раша не обеднеет. Договорятся.
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Воскрешать будете дебилы? У путлера там вон ведьмы боевые есть.
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Дерьмократия во всей красе, за стол переговоров с убийцей.
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".....что российские чиновники будут готовы встречаться для частных разговоров о том, кто ответственен за сбивание самолета."
Я так понимаю, что они приглашают осведомленных людей в частных разговорах заложить *****. Хорошо бы еще, чтоб они имели какие-то документы о приказах или что там положено иметь для выполнения задания...
Но и просто информация, в обмен на "защиту свидетеля" - тоже хорошо.
Надеюсь, что пару человек, желающих поменять мордор на гражданство в цивилизованной стране, найдется.
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С убийцами за стол переговоров... Ну-ну.
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С кем? Путлер = Гитлер, Усама бен Ладен ,Хуссейн и тд Какой позор !
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нет слов, одни маты. вот что делает с еврогеями марихуана)))))
таки в миде Нидерландов крепко на траву подсели))))) или на бабки )(уйла? )))))
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Придурки обкуренные. Вместо того, чтобы посадить преступника на скамью подсудимых, они хотят сесть с ним за стол переговоров...
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ТАК ВЫ В ДОНЕЦКЕ САДИТЕСЬ ЗА СТОЛ В КАФЕ СЕПАР И САМИ ВСЕ УВИДИТЕ !!!
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Это после того, как швайне панцерн зайдут в мастердам? Ну-ну
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переговори? приватні? не у прокурора, а під водочку? Без проблем!
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США проводили переговоры со Сталиным - Рузвельт встречался. США проводили переговоры с Хрущовым. Встречался Эйзенхауэр. США проводили переговоры з Брежневым. Встречался Президент Джеральд Форд, потом Никсон. США проводили переговоры с Андроповым. Встречался Джордж Буш. И т.д.
Так вот вопрос: а где совок? Это что, как то помешало ему развалиться и исчезнуть?
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Договорится до того, что Нидерланды заплатят за это преступление!
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Садитесь, они ваи расскажут про укр. Штурмовик на 10 км.пол-донецка видело, мамой клянусь.
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Так че за стол садится? - можете сразу под стол как моника
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"В нидерландском правительстве ожидают, что российские чиновники будут готовы встречаться для частных разговоров о том, кто ответственен за сбивание самолета.Источник: https://censor.net.ua/n3110596"
Это о чем? Какое значение могут иметь "частные разговоры" к решениям межгосударственных вопросов? Следствие проведено, круг подозреваемых давно очерчен и сужается, Звонкий Кот давно расписал, кто что делал и кто ответственный, так о чем можно говорить вне суда? Фактически голландские дипломаты намекают на то, что у следствия не хватает доказательств для официальных обвинений, хоть пресса уже всех сто раз нашла и осудила, поэтому есть мечта склонить РФ к сдаче стрелочников в ответ на снятие санкций, как этот фокус уже прошел с Ливией. Однако, вряд ли РФ такой исход интересен, судя по предшествующему поведению российских начальников, они давно и сознательно идут именно к суду, надеясь, что четких доказательств вины конкретных граждан РФ быть не может при том, что появится площадка для обвинения самих голландцев и Украины в неприятии мер для безопасности полетов в зоне боев. Пока что следствие уверенно рассказывает о твердости своих экспертиз и отвергает смешные российские версии, но что делать суду, когда адвокаты обвиняемых начнут рассказывать об экспериментах производителя - Алмаз Антея? Объективному суду очень трудно будет 100% не верить производителю, знающему все тонкости своего изделия, а при сомнении никого посадить нельзя. Такой суд может идти десятилетиями и ни к чему не дойти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы все больше уверены, что сядем с Россией за стол переговоров в вопросе сбитого Боинга МН17, - МИД Нидерландов
 
 
 
 
 
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