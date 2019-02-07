 На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии

О начале уголовного производства по факту мошенничества сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, женщина успела незаконным образом получить свыше 20 тысяч гривен субсидии.

Подозреваемая – жительница села Лазаревка в Монастырском районе Тернопольской области. Шестидесятисемилетняя пенсионерка внесла ложные сведения в декларацию о доходах. Женщина не указала, что купила квартиру в Ивано-Франковске. По закону она обязана была внести в декларацию любое приобретение дороже 50 тысяч гривен.

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"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно части 1 статьи 190 УК. Продолжается досудебное расследование", – сообщили в полиции.