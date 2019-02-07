 На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии

О начале уголовного производства по факту мошенничества сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, женщина успела незаконным образом получить свыше 20 тысяч гривен субсидии.
Подозреваемая – жительница села Лазаревка в Монастырском районе Тернопольской области. Шестидесятисемилетняя пенсионерка внесла ложные сведения в декларацию о доходах. Женщина не указала, что купила квартиру в Ивано-Франковске. По закону она обязана была внести в декларацию любое приобретение дороже 50 тысяч гривен.
Читайте на Цензор.НЕТ: Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно части 1 статьи 190 УК. Продолжается досудебное расследование", – сообщили в полиции.
Всем бреши, везде кради!
Нам, ребята, в этой жизни
Только с Петей по пути!
І юний рашен впєрєді!
Ось і все, які там 90-ті?
Бо сєтку бабушок Шлапачиха вже розгорнула й активувала: по київських маркетах пенси відкрито пропонують купити голос, чи то пак виманюють особисті дані ув обивателів - "михатімнімногазаработать".
У нас хозяина нет, есть работодатель. Будет Юля - значит будем на Юлю работать Никто нас не повесит, мы нужны всем.
за это бабульке не дали субсидию...
Но вроде, дети ей помогли с коммунальными выплатами.
Зато пенсионерку готов растерзать.
Врать в декларации - НЕЗАКОННО. И в Украине и во всех других странах.
Разницу улавливаешь?
Правильно сделали, что открыли дело, пусть теперь возвращает деньги государству.
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие чтобы не злить Путлера.
в ЕС примут
Реформы в действии
Истинный
зубожылецпатриот должен принимать на веру слова другого зубожильца. А лучше картинку с российских сайтов.
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:
мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !
Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.
Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих ГПУ
https://censor.net.ua/news/3102934/kabmin_povysil_na_25_oklady_gosslujaschih_gpu
zasudjeno_do_3_rokiv_umovno
31.07.17 У прокурора Міленіна є 10
квартир і 9 паркомісць у
найдорожчих будинках Києва, 3 великі
житлові будинки, 2 автомобілі за 3,6 млн, і подорожує він по всьому світу, - PROSUD.https://ua.censor.net.ua/photo_news/449767/u_prokurora_milenina_ye_10_kvartyr_
Цеперемога, чи зрада?
У кого больше в офшоре у Порошенко или у этой пенсионерки?