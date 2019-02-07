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Все про:Нацполиция (8860) субсидия (463) Тернопольщина (358)

 На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии

Следователи выяснили, что шестидесятисемилетняя жительница села Лазаревка скрыла факт покупки квартиры в Ивано-Франковске

О начале уголовного производства по факту мошенничества сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, женщина успела незаконным образом получить свыше 20 тысяч гривен субсидии.

Подозреваемая – жительница села Лазаревка в Монастырском районе Тернопольской области. Шестидесятисемилетняя пенсионерка внесла ложные сведения в декларацию о доходах. Женщина не указала, что купила квартиру в Ивано-Франковске. По закону она обязана была внести в декларацию любое приобретение дороже 50 тысяч гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно части 1 статьи 190 УК. Продолжается досудебное расследование", – сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3110594
 
   
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"большая рыба" наконец то попалась в сети луценке...
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Преступление века раскрыто, а то что за 5 лет не сел ни один чинуша-вор то таке.
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петро почав боротися з корупцією..на кінець то!!!
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"большая рыба" наконец то попалась в сети луценке...
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Ага, нарешті корупцію виявили На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии - Цензор.НЕТ 6064 А все через вибори...
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идиоты... какое мошенничество- а в какой статье Налогового Кодекса прописано обязанность писать в декларации дэбилье авакуевского и луценковское кретин на кретине сидят и под идиотом руководимые.. мля а как Геноцид не хотят следаки дело возбудить проститутки в погонах.. рамсы попутали декларация о Доходах это вовсе не декларация о доходах при получении субсидии... в чем РАЗНИЦА--- декларация о доходах подающаяся гос служащими судьями. нардепами и так далее- этот вопрос урегулирован нормами Налогового Кодекса... а декларация о доходах по субсидиям урегулирована Постановлением КМу- о Порядке назначения субсидий улавливаете разницу???? и еще СУБСИДИЯ ВО ВСЕХ ПОСТАНОВАХ И ПОРЯДКЕ НАЗНАЧНЕИЯ СУБСИДИЙ ЭТО НЕВОЗВРАТНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНО ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА ТОЛЬКО 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ЭТИ ДЕБЕЛЬЕ В КМУ ПРОПИСАЛИ что типа будете возвращать я балдею еврейское правительство Украины вместе с барыгами и бандюками Пеце и в Раде отдали КМУ право вводить криминальную ответственность сам факт статьи 190 Ук говорит что дело притянуто за уши.. достаточно бабке заявить что она просто забыла в таком возрасте склероз и старческое слабоумие норма и все.. главное ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ а вы докажите...и ПОСЛЕДНЕЕ это дело станет гвоздем последним в крышку гроба Порошенко помните Януковиские птенцы инвалида закрыли на 10 суток админ-ареста женщину за оскорбление типа Януковича.. забыли неужто.. https://www.segodnya.ua/politics/pencionerka-budet-cuditcja-iz-za-venka-janukovicha-267151.html На пенсіонерку відкрили справу за незаконне отримання субсидії - Цензор.НЕТ 2593
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С неба милостей не жди!
Всем бреши, везде кради!
Нам, ребята, в этой жизни
Только с Петей по пути!
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І Пєтя такой маладой,
І юний рашен впєрєді!
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ну наконец-то. хоть кого-то посадят...
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петро почав боротися з корупцією..на кінець то!!!
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А когда мы прочитаем о следствии по герою, который довел пенсионеров до состояния когда на пенсию невозможно прожить?
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она так не могла прожить на пенсию, что квартиру купила?
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Трудно прожить на пенсию, покупая квартиры...
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Квартиры дорогие, зубожиння, вот она еле наскребла последнее, а на коммуналку уже не осталось. Вот шо барыги с народом делают.
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Преступление века раскрыто, а то что за 5 лет не сел ни один чинуша-вор то таке.
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Посадить не посадят, но возмести ущерб заставят!
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ст. 190 УК при сумме 20 тыс. не предусматревает "не посадят", так что.....только квартира в Ивано-Франковске может переубедить следователя сменить статью. На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии - Цензор.НЕТ 9709
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а мне не жалко. Она эти 20 тыс. украла из налогов обычных людей.
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Дурний той хто не вміє читати - вона мала внести в декларацію те що придбала, тобто квартиру вона придбала в 2018.
Ось і все, які там 90-ті?
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А декалации подаются за последний месяц?
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Значить не купувала вона цю квартиру в 2018 році...
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значить в 2017. Ти бачиш різницю між 2017-18 роками, та 90-ми? Чи для тебе 2017 теж відноситься до 90-х?
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Я бачу те, що соєві абсолютно за вуха притягують всяку *****. От і все. Ти, от для прикладу, звідки виссав 2018 рік? Скажеш конкретно?
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а ти спочатку погодься що дурню ляпнув про "придбала у 90-х". Тоді поясню ще раз (бо вже тут кілька разів тобі пояснювали що декларація подається за минулий рік тобто це 2017-2018).
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Я сказав, що тесть Геращенка все своє майно купив на чесно зароблені гроші на початку 90-х. Коли це конкретно зробила бабка не знаю, але запитую, звідки ти взяв 2018 рік? І, наскільки мені відомо хоча субсидією не користуюсь, для її одержання треба вказати і неосновне житло незалежно від часу його придбання. За останній рік декларацію подають держслужбовці, а не бабки на субсидіях. Так що обісрались ви, соєві, знов...
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На клавиатуре цифра 7 и 8 расположены рядом, что вверху, что - справа, у беларусов и украинцев именно так...
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То або 2018 або 2017. Декларація подається за минулий рік.
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та ні дурний як чіп тут ти, для отримання субсидії потрібно щоб пройшло НЕ МЕНШЕ року з моменту покупки, а тут явно що баба купила квартиру(чи мо внуки чи дітки хитрожопенькі) і подала документи на субсидію на яка згідно закону не мала права
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А твій напарник соєвий говорить про 2018 рік. Ви вже там домовтесь, шоколадки На пенсіонерку відкрили справу за незаконне отримання субсидії - Цензор.НЕТ 3076
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ну ок може то справа минулого року, тобто декларація за 2017. Але аж ніяк не 90-ті як ти тут втираєш.
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Люде, а на скіко лєт потягне купівля-продаж голосів?
Бо сєтку бабушок Шлапачиха вже розгорнула й активувала: по київських маркетах пенси відкрито пропонують купити голос, чи то пак виманюють особисті дані ув обивателів - "михатімнімногазаработать".
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Рано или поздно вас, бляхомухоботов, будут вешать на собственных языках. Или похоронят вместе с хозяином в какао-бобовой пирамиде На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии - Цензор.НЕТ 4387
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попустись холуй кацапский - АТО похоронят кого то другого)
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хозяин - это у тебя.
У нас хозяина нет, есть работодатель. Будет Юля - значит будем на Юлю работать Никто нас не повесит, мы нужны всем.
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Скорее всего помогла купить детям или дети по каким-то причинам оформили на неё.
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шоб она могла еще на квартиру оформить субсидию и дети которые там жили бы не платили коммуналку.
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Теперь бабушка получит лет 15, следователи новые ордена и звания, насиров, розенблат и рюкзаки авакова будут бешено хохотать.
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Скорее всего онучка оформила квальтиру на родную бабку, бо не уверена в хахале. Но соевые ублюдки посчитают, что несчастная женщина сказочно разбогатела
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Я такой случай знаю. Дети работают за границей. Купили квартиру но оформили на маму старушку, потому что физически не могли приехать для оформления квартиры на себя...
за это бабульке не дали субсидию...
Но вроде, дети ей помогли с коммунальными выплатами.
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несчастная женщина - в чем несчастная? Что 20 тыс. из налогов простых людей украла?
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Порошенко, минимизируя через офшоры налоги, крадёт миллиарды гривень из налогов простых людей, но тебя это устраивает...
Зато пенсионерку готов растерзать.
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Офшоры ЗАКОННЫ. Нет запрета офшоров, ни в Украине ни в других странах.
Врать в декларации - НЕЗАКОННО. И в Украине и во всех других странах.
Разницу улавливаешь?
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А как быть с депутатами, которые получают субсидию для сьема жилья при этом живут в собственных квартирах?
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За депутатов, знающие люди говорят, - пукиннападёт.
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Есть деньги на покупку квартиры в областном центре и при этом хватает наглости получать субсидию.
Правильно сделали, что открыли дело, пусть теперь возвращает деньги государству.
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Ну вот это и есть тот долгожданный кандидат на реальную посадку, чтоб не говорили что 4 года концерт для лохов. Хотя думаю просто разведут бабку на квартиру в Ивано-Франковске. На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии - Цензор.НЕТ 5300
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, поверив на слово Западу? Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие чтобы не злить Путлера.
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Ивори, дорогой, ядерным арсеналом Украины управляли из Москвы, еще со времен СССР, даже несмотря на штаб 53 РА в Виннице. Правильно сделали, что отдали, нам это все было не под силу.
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Нелох, сколько срок годности ядерных боезарядов?
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Какое начало? Месяц с гаком остался и все будет Украина без пеци.
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Ну, Майдан и то, что одурманенные люди проголосовали за это брехливое воровское недоразумение - это две разные истории.
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А что после Майдана 2013-2014 гг собирались делать? Выбрать бого-президента и поглощать поп-корн?
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Таких зубожілих як ця бабуся багато, наприклад вчителька з будинком на 330кв.м. І за цей соціалізм повинні платити інші хто тяжко працює і платить податки.
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Advokat Vasil Savchuk Це так,але олігархи проросійські в Україні незаконно багатіють,з ними також потрібно щось робити.
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Из-за таких нечестных бабок субсидию не могут получить те, кто действительно в ней нуждается. Нехрен. Пусть возвращает.
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Надо бабку потрясти хорошо. Не удивлюсь, если она окажется ещё и огентом крымля - это их стиль.
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Вот теперь нас точно
в ЕС примут
Реформы в действии
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Насирову и Продану можно ,а пенсионерке нельзя?
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Так от хто винен, що держбюджет в Панаму вивезли.
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Можно услышать в цифрах, а не в бла-бла-бла - сколько вывезли в Панаму?
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ты шо, всем известно что кто требует факты в цифрах или не дай бог ссылку в доказательство - тот порохобот.
Истинный зубожылец патриот должен принимать на веру слова другого зубожильца. А лучше картинку с российских сайтов.
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Хіба люди роблять це від гарного життя?

АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:

мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !

Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.

Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих ГПУ

https://censor.net.ua/news/3102934/kabmin_povysil_na_25_oklady_gosslujaschih_gpu

zasudjeno_do_3_rokiv_umovno

31.07.17 У прокурора Міленіна є 10
квартир і 9 паркомісць у

найдорожчих будинках Києва, 3 великі
житлові будинки, 2 автомобілі за 3,6 млн, і подорожує він по всьому світу, - PROSUD.https://ua.censor.net.ua/photo_news/449767/u_prokurora_milenina_ye_10_kvartyr_
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Интересно здесь зрада звучит, если пенсионерки покупают квартиры...
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А статья о чём? Не о том ли, что каждый хочет надурить не государство, а своих же граждан?
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Порошенко показывает всем гражданам пример. Не платите налоги, минимизируйте через офшоры как он.
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Т.е. пенсионерка вывела в офшор квартиру и потому получала субсидию?
У кого больше в офшоре у Порошенко или у этой пенсионерки?
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Чергову спробу віддили державу від громадян защітано!
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Тобі кацапе яка різниця? Не пхай до нас своє свиняче рило, ми, українці самі розберемося
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В статье об этом не написано толком. Я вот думаю , что квартиру на нее оформили, а не она сама покупала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии
 
 
 
 
 
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