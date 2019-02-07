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Все про:аэропорт (1174) Хмельницкий (311) Мининфраструктуры (607)

 Мининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком

На реконструкцию взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия "Аэропорт Хмельницкий" Министерство инфраструктуры Украины планирует выделить 375 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого облсовета.

Именно выполнение этих работ внесены отдельным пунктом в проект плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.

Как отмечают в Министерстве, пока проект плана находится на согласовании в Кабмине.

Для областного совета и облгосадминистрации восстановления работы Хмельницкого аэропорта является одним из приоритетов деятельности. В декабре 2017 года на пленарном заседании семнадцатой сессии областного совета депутаты приняли Программу восстановления и развития КП "Аэропорт Хмельницкий" на 2018-2022 годы с общим финансированием 724,5 млн гривен.

В течение прошлого года за средства областного бюджета в сумме 3,5 млн грн начат текущий и капитальный ремонты взлетно-посадочной полосы, контрольно-пропускного пункта, пожарного депо, административного здания.

Также было привлечено около 1 млн грн из местных бюджетов и средств субъектов хозяйствования. И хотя свою заинтересованность и готовность к финансовой поддержке выражают и в Хмельницком городском совете, однако для реализации такого масштабного проекта просто необходима помощь на государственном уровне.

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Мининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком 01
Мининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110593
 
 
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Да что ж это твориться?
Такими темпами эти ворюги скоро все убитые аэропорты повосстанавливают и, чего доброго, начнут новые строить!
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нисколько Мининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком - Цензор.НЕТ 7551
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еще в этом году, должны закончить ремонт взлетки в аэропорту в Черкассах..
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ага. сеня уже стену построил. не видел, а она есть.
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ты в туалет с микроскопом ходишь, зраду искать?
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Херсон заработал в 2018.
Харьков, Одесса, Львов, Киев - рост пассажиропотока на 20-25%.
Кошмар, зрада шагает по стране под руку с зубожинням.
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вам же ясно сказали: деньги выделили только на начало ремонта. судя по тому, как "ремонтируют" автодороги , в следующем году - следующее "начало".
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Омельян молодец, хорошо к бюджету приложился.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком
 
 
 
 
 
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