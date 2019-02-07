 Мининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого облсовета.
Именно выполнение этих работ внесены отдельным пунктом в проект плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.
Как отмечают в Министерстве, пока проект плана находится на согласовании в Кабмине.
Для областного совета и облгосадминистрации восстановления работы Хмельницкого аэропорта является одним из приоритетов деятельности. В декабре 2017 года на пленарном заседании семнадцатой сессии областного совета депутаты приняли Программу восстановления и развития КП "Аэропорт Хмельницкий" на 2018-2022 годы с общим финансированием 724,5 млн гривен.
В течение прошлого года за средства областного бюджета в сумме 3,5 млн грн начат текущий и капитальный ремонты взлетно-посадочной полосы, контрольно-пропускного пункта, пожарного депо, административного здания.
Также было привлечено около 1 млн грн из местных бюджетов и средств субъектов хозяйствования. И хотя свою заинтересованность и готовность к финансовой поддержке выражают и в Хмельницком городском совете, однако для реализации такого масштабного проекта просто необходима помощь на государственном уровне.
Такими темпами эти ворюги скоро все убитые аэропорты повосстанавливают и, чего доброго, начнут новые строить!
Харьков, Одесса, Львов, Киев - рост пассажиропотока на 20-25%.
Кошмар, зрада шагает по стране под руку с зубожинням.