 Двое военнослужащих задержаны при продаже в Бахмуте автомата и пулемета за 30 тыс. грн, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оперативники спецслужбы установили, что двое военнослужащих одной из воинских частей наладили канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, которые по предварительной информации были списаны в 2014 году, как потерянные в боях.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей в г. Бахмут Донецкой области во время очередной попытки продажи автомата Калашникова (АКМС 7,62) и пулемета (РПК 5,45) и патронов к нему, за которые они планировали выручить 30 тысяч гривен.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.