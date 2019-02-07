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 Двое военнослужащих задержаны при продаже в Бахмуте автомата и пулемета за 30 тыс. грн, - пресс-центр ОС

7 февраля сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях, привлеченные в состав Объединенных сил, блокировали реализацию в районе проведения ООС огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оперативники спецслужбы установили, что двое военнослужащих одной из воинских частей наладили канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, которые по предварительной информации были списаны в 2014 году, как потерянные в боях.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей в г. Бахмут Донецкой области во время очередной попытки продажи автомата Калашникова (АКМС 7,62) и пулемета (РПК 5,45) и патронов к нему, за которые они планировали выручить 30 тысяч гривен.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3110592
 
   
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дороговато
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Цены нереальные. В хорошем состоянии не больше 15 тысяч.
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Расстрелять на месте,как диверсантов.
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ИМХО, как для пулемета недорого. Если удовлетвориться пистолетом, цены могут быть вполне подъемными.
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Так пусть следственный эксперимент проведут по этим двоим из того пулемета под стенкой. Может и правда пулемет списанный... а может и нет. Двое военнослужащих задержаны при продаже в Бахмуте автомата и пулемета за 30 тыс. грн, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8691
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое военнослужащих задержаны при продаже в Бахмуте автомата и пулемета за 30 тыс. грн, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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