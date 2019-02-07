 Нужно пройти все инстанции и обратиться в ЕСПЧ. Это основа для принятия политических решений, - адвокат Полозов о вариантах освобождения моряков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил российский адвокат Николай Полозов.

"Для того, чтобы обращаться в международные инстанции, необходимо пройти определенную процедуру. Все 24 моряка пройдут через суд апелляционной инстанции. Почему важно обращаться именно в ЕСПЧ? Это основа для принятия политических решений", - заявил он.

"В течение последних пяти лет мы видели много дел в отношении граждан Украины, которых Кремль захватывал, фабриковали дела, делали нелепые приговоры. Единственный способ вернуть этих граждан - это добиваться политического решения. Стратегия возвращения моряков заключается в том, что формирование юридической, дипломатической и политической реальности может привести к условиям, когда цена содержания военнопленных окажется не выгодной для Кремля. Тогда будет проще выйти на переговорные позиции по их обмену, освобождению. для этого наша команда адвкатов выполняет все необходимые юридические действия", - добавил адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.