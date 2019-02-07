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Все про:Азовское море (1047) моряки (590) Европейский суд по правам человека (596) Полозов (312)

 Нужно пройти все инстанции и обратиться в ЕСПЧ. Это основа для принятия политических решений, - адвокат Полозов о вариантах освобождения моряков

Для освобождения военнопленных украинских моряков нужно политическое решение власти Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил российский адвокат Николай Полозов.

"Для того, чтобы обращаться в международные инстанции, необходимо пройти определенную процедуру. Все 24 моряка пройдут через суд апелляционной инстанции. Почему важно обращаться именно в ЕСПЧ? Это основа для принятия политических решений", - заявил он.

"В течение последних пяти лет мы видели много дел в отношении граждан Украины, которых Кремль захватывал, фабриковали дела, делали нелепые приговоры. Единственный способ вернуть этих граждан - это добиваться политического решения. Стратегия возвращения моряков заключается в том, что формирование юридической, дипломатической и политической реальности может привести к условиям, когда цена содержания военнопленных окажется не выгодной для Кремля. Тогда будет проще выйти на переговорные позиции по их обмену, освобождению. для этого наша команда адвкатов выполняет все необходимые юридические действия", - добавил адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3110590
 
 
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Пока наша власть не возьмёт в заложники какую нибудь полезную ***** вату - ничего не будет. Но наша власть боится, бо боится за свои бизнеса, имущество за бугром, бабло, за компромат которым многие завязаны на парашу ещё со времён СССР, да и вообще власть ведь состоит в основном из бывших чемоданоносцев, холуев и жополизов
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Вот ведь... А я всегда думал что своих захваченных военных можно или обменять, или отбить, или выкупить. Но ЕСПЧ, это очень правильно и по европейски, всего то лет 15 это дело займет.
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Беда(((
И понятно это было изначально
Не признаЕт росися решения ЕСПЧ, хотя, при чем здесь это?
Статус - военнопленные. Решение вопроса - Женевская конвенция
....но, очевидно, не для свинособак
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скоро выпустят. ху-ло ловит - мертвечук отпускает. Сам проффесор заявил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНужно пройти все инстанции и обратиться в ЕСПЧ. Это основа для принятия политических решений, - адвокат Полозов о вариантах освобождения моряков
 
 
 
 
 
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