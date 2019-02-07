EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  4767  43
Материалы по теме:
Все про:Кадыров (587) Крым (21087) Саки (6) Чечня (505)

 Кадыров поручил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках

Саидов избил в крымском ресторане предпринимателя, его подозревают в вымогательстве, а при задержании изъяли оружие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил своим представителям разобраться в обстоятельствах задержания помощника "постпреда республики в Крыму" Мурада Саидова после конфликта с другим чеченцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Отдельные СМИ пишут, что в Саки задержан заместитель постпреда ЧР в Крыму Мурад Саидов. При этом утверждается, что причиной задержания "стал отказ передать долю бизнеса", а у Саидова изъяты стрелковое оружие и боеприпасы. По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев", – сказал Кадыров.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Отказался бояться Кадырова": российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни

Он добавил, что, "по полученной информации, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы".

По словам Кадырова, оба участника инцидента являются чеченцами, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт.

"Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом. Что касается должности заместителя, то Мурад Саидов был одним из помощников постпреда на общественных началах", – добавил Кадыров.

Также на Цензор.НЕТ: Чтобы не протестовали: суд в Грозном обязал "Газпром" списать жителям Чечни долги за газ на 9 млрд рублей

По данным СМИ, Саидов был задержан по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. Как утверждают издания, задержание произошло в ресторане после поступления анонимного звонка о драке, а избитым оказался предприниматель Ибрагим Алиев.

Источник: https://censor.net.ua/n3110589
 
 
 Топ комментарии
 
Спросите у преЗе!рватива. Он знает, какие извинения любит Кадыров. Кадыров получил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках - Цензор.НЕТ 6269
 показать весь комментарий
 
зеленого они сразу на молочную бутылку накуканят)))
 показать весь комментарий
 
Вот бы какдыркин мочканул гоблина и консальтинова. Или наоборот, что тоже неплохо.

Держу кулаки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спросите у преЗе!рватива. Он знает, какие извинения любит Кадыров.
 показать весь комментарий
 
 
зеленого они сразу на молочную бутылку накуканят)))
 показать весь комментарий
 
 
не,на совковую литровую...с широким горлышком Кадыров получил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках - Цензор.НЕТ 9757
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а почему чеченцам? Руским почему не поручил? Нацист? Боится их? Руссофоб проклятый!!!
 показать весь комментарий
 
 
Як можна доручити холопам розрулювати справи хазяїв?
 показать весь комментарий
 
 
Як так, представника самого хана всєя роССії?
 показать весь комментарий
 
 
Крым!!! С новыми вас хозяевами!!!! Поздравляем!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы какдыркин мочканул гоблина и консальтинова. Или наоборот, что тоже неплохо.

Держу кулаки.
 показать весь комментарий
 
 
Ага...
Обвязался гранатами, подошёл к ним, обнял и нахер чеку!
 показать весь комментарий
 
 
Вах зачэм абыдна дэлал так? Зачэм ты трогал мой ишак?
 показать весь комментарий
 
 
академик раханской акалемии наук!!!! ММАЙ КЛЯНУСЬ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чтоооо!!!
Бунт сКРЕПОСТНЫХ???
На "бояр" попёрли???
Смерды безродные...
 показать весь комментарий
 
 
на бутылка пасадыт всэх в крыму! Кадыров получил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках - Цензор.НЕТ 7886 что бы знали кто там хазаин!!! зверье мое Кадыров получил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках - Цензор.НЕТ 7886это пипец.........
 показать весь комментарий
 
 
Если у РФ будет медленное гниение без революций - Кадыров отожмет у дряхлеющего фюрера серьезные территории.
Не говорю что это хорошо - шакалы и гиены.
 показать весь комментарий
 
 
Жители Сак теперь должны извиняться, каждое утро...
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Крым в сфере интересов и орбите Чечни. Это и есть величие по-российски.
 показать весь комментарий
 
"Сотрудники правоохранительных органов получили анонимный звонок о драке в ресторане «Встреча» города Саки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили около десяти вооруженных людей, избивавших бизнесмена Ибрагима Алиева. Причиной драки стал отказ предпринимателя передать Саидову долю в бизнесе.
По предварительной информации, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. После задержания у нападавших мужчин изъяли боеприпасы и несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет". Кадыров получил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках - Цензор.НЕТ 1180
 показать весь комментарий
 
 
золотой пистолет" серебряные пули и осиновый кол)))
 показать весь комментарий
 
Ніколи не міг зрозуміти отої анонімності, чого боятись в себе вдома.
 показать весь комментарий
 
Да была Украина не было этих "академиков", пришла срашка теперь хавайте не подавитесь!!! где морячок?
 показать весь комментарий
 
 
"Все гнило в Датском королевстве!" Ой, звиняйте: "Все гнило в кадыровском султанате!"
 показать весь комментарий
 
 
да кацапы какой у вас неизлечимый геморрой в жопе вы пока даже себе не представляете
 показать весь комментарий
 
 
Таки приехали поезда с биндеровцами, ой, кадыркинцами.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКадыров поручил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках
 
 
 
 
 
 вверх