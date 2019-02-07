 Кадыров поручил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил своим представителям разобраться в обстоятельствах задержания помощника "постпреда республики в Крыму" Мурада Саидова после конфликта с другим чеченцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Отдельные СМИ пишут, что в Саки задержан заместитель постпреда ЧР в Крыму Мурад Саидов. При этом утверждается, что причиной задержания "стал отказ передать долю бизнеса", а у Саидова изъяты стрелковое оружие и боеприпасы. По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев", – сказал Кадыров.

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Он добавил, что, "по полученной информации, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы".

По словам Кадырова, оба участника инцидента являются чеченцами, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт.

"Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом. Что касается должности заместителя, то Мурад Саидов был одним из помощников постпреда на общественных началах", – добавил Кадыров.

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По данным СМИ, Саидов был задержан по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. Как утверждают издания, задержание произошло в ресторане после поступления анонимного звонка о драке, а избитым оказался предприниматель Ибрагим Алиев.