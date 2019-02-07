 По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается: "7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.
На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость каких бы то ни было провокаций в отношении кандидатов в президенты.
лапувычеркни...)))
Хотя неет... ***** ждет не дождется, когда ты к нему на коленях приползешь со своей бумажкой, чтобы сойтись на дележе Украины 50\50.
Дебил, *****! (с)
А раз нужен избирателям - значит Петя полюбому задействовал как минимум СБУ, как максимум - бандитов.
Которые считают Украину проституткой и согласны отдать пол-Украины *****?
И которые не хотят вступления Украины в НАТО?
Таким - да!!! Очень нужен!!!
Так и "беркутов", расстреливавших ребят из Небесной Сотни, оправдывали некоторые мрази. Мол, "а что. Мы за порядок."
а таки ты своему деду передать привет как то по оргинальней, да ещё, ведь ты публично обделался и теперь притворяешся что это не ты - мужаиса, продолжение будет, но не сегодня.
Володя, тримайся.кубло ворушиться. Це добре))
Параноєю зветься.
Так і каже всцявся 12 разів.
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2188682764715421/
А ваЗЕлін потрібен для глибоких вибачень перед Кадировим.
- Ужасный кошмар происходит, вот что.
Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!
Это очень, очень хорошая новость! Служба иммиграции США с марта навсегда закрывает свой офис в Москве.
Косата та хитра, з закалкой, бугрує! А цей так, хлюпик ще!