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 Политика Украины, Происшествия
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 По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД

Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый заявляет о слежке спецслужб: "За машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость каких бы то ни было провокаций в отношении кандидатов в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3110587
 
 
 Топ комментарии
 
Что, у тебя уже новый любимчик? А как же Саакашвили и еще десяток фриков до него? По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД - Цензор.НЕТ 9005
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Что будут делать кандидаты в президенты в случае своей победы, если Россия начнет открытую войну с Украиной?
Президент Владимир Зеленский
ЗЕЛЕНСКИЙ (хрипло): Тук-тук, можнааа? Я пришел на переговоооры, кха-кхааа... За меня просил Александр Васильевич Маслякоооов, кхааа...
ПУТИН (удивленно): Что это еще за мерзкий хрипун?
ЛАВРОВ (закуривая): Это президент Украины Иван Зеленский.
ЗЕЛЕНСКИЙ (с кокетливой обидой): Я не Иваааан, я Владиииимирррр, мур-муррр...
ПУТИН (весело): А, тезка, значит! Что ж, я уверен, что у нас с Украиной, наконец-то, состоится настоящий братский диалог. Садитесь, Андрей.
ЗЕЛЕНСКИЙ: А кудааа садиииццааа? И я не Андреееей.
ЛАВРОВ (затягиваясь сигаретой и выпуская дым в лицо гостю): Да вот же тряпочка в углу.
ЗЕЛЕНСКИЙ (садясь на тряпочку): Чивоо вы хотите, Владииимир, кхе-кхее? Какие ваши услооовия? Почемууу вы к нам пришлиии? Шо надо, ребяаата? Какие ваши пуункты?
ПУТИН (радушно): Ну вот, вот это я понимаю, инклюзивный диалог! Сергей Викторович, покажите Апполинарию наши пункты.
Лавров подходит к Зеленскому и тушит окурок о его лоб.
ЗЕЛЕНСКИЙ (терпеливо): Я не Апполинаааарий. За меня просил Александр Васильевич Маслякоооов.
Лавров тщательно вытирает о Зеленского сначала один ботинок, потом второй.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Ну лааадно, я Апполинаааарий.
ПУТИН: Вот и договорились. До свидания, Константин.
Лавров выталкивает гостя из кабинета и спускает его с лестницы. Звучит финальная песня "Квартала", Лысый смешно изображает Кличко, где-то уже пародируют Парубия, в политике новые лица.Источник: https://censor.net.ua/r3108220
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А ты уже нацепил красную пимпочку на нос себе как твой кумир?
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Кремлівські "полезые идиоты" наївшись фсбешної пропаганди, як зомбі на кожній сторінці варнякають про "шыколад". Знай мокшанцю, що я наїдаюсь щодня і шоколаду, і сала, і ковбаси, і всього такого, що тобі бідному та убогому й не снилось. У нас в Україні всього вдосталь. А ти там у кацапстані вставайскален, збирай валежнік, пий бояришнік і соси лапу бурого медведя.
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Главным конкурентом клоуна есть бабушка с однокомнатной квартиры...так что... По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД - Цензор.НЕТ 2195
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Ждём взрывов и покушений на кандидатов.)
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То тень Коломойского следует по пятам
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И вообще, что это за моду не до кандидатики взяли -как припрут в Одессу, так на них Порох покушается)))))
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да ясный пень, Одесса "руске город", нагреет, обогреет ....
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Учитывая то, что у Пороха договоренность о поддержке с российским бандитом Трухой, который держит Одессу - ничего удивительного в этом нет.
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Та кому ты нужен, дефективный?
Хотя неет... ***** ждет не дождется, когда ты к нему на коленях приползешь со своей бумажкой, чтобы сойтись на дележе Украины 50\50.
Дебил, *****! (с)
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Избирателям он нужен, которые устали от ворья, которое грабит страну уже 25 лет, как ваш Петя.
А раз нужен избирателям - значит Петя полюбому задействовал как минимум СБУ, как максимум - бандитов.
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Избирателям нужен Главнокомандующий который не ползает и не извиняеться перед всякой мразью. А бурные фантазии про СБУ и бандитов расскажи жене своей.
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Каким избирателям?
Которые считают Украину проституткой и согласны отдать пол-Украины *****?
И которые не хотят вступления Украины в НАТО?
Таким - да!!! Очень нужен!!!
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12 автомобилей - это не слежка ,это уже эскорт VIP класса !
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если это не глюки зеленского, то пожелаю удачи тем ребятам.
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Вот так и всплывает говно на поверхность. Готовое оправдать любое беззаконие против порядочного человека только потому, что он просто посмел использовать своё право ищти во власть...
Так и "беркутов", расстреливавших ребят из Небесной Сотни, оправдывали некоторые мрази. Мол, "а что. Мы за порядок."
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и сколько собирался плавать, кстати - твойи личный мысли мало интересны, ведь только плавающйи не додумался, что слежку ведёт СБУ, принимаи решение - долго ещё будешь плавать или уже разтворишся.
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да ещё, этого поооряяяядочное чел.., ои ошибка, порядочное овно оценили даже ватники (неГра и другие приехавшие рюске языки, ведь латыши и граждани в принцыпе почти никто на такой отстой не ходит) Латвии, за его шутки о Украине и так оценили, что нет желания то мразь выдеть хоть раз в Латвие.
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значит ещё поплаваешь, ну это твой выбор.

а таки ты своему деду передать привет как то по оргинальней, да ещё, ведь ты публично обделался и теперь притворяешся что это не ты - мужаиса, продолжение будет, но не сегодня.
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А шо ёсц палитык ссарь мардвы с паганяловым "усравшийся" (poot in).
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Ой да не смеши уже, за лохов всех держишь что ли. Кандидаты откровенно слабые, на фоне такого говна даже клоун может выглядеть хорошо. Ещё проще - это не клоун такой хороший это остальные такие плохие. Если появица хотя бы более менее достойный кандидат все нынешние улетят в помойку с рейтингами в 1% преданных фанатиков, вместе с твоим клоуном.
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Уявляэм ..! Ещё вопросы есть .? Нема ,, ну тоды досвидос . За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб, поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 8883 .
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Срамота!! 211 чоловік порохоботів немають що відповісти крім як відправити в спам. Вашими діями задоволена. У мене на сьодні все.
Володя, тримайся.кубло ворушиться. Це добре))
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Понятия ни имею,что там на самом деле есть,но просто для информации:В Рашке тоже всё оппозиционное и отслеживается,и подавляется,и одновременно, из каждого утюга высмеиваются попытки это озвучить.Гриценко,Зеленский.
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... Богомолец) и все трое в Одессе потерпали -мистика, ну или не хватка фантазии у кандидатиков...
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параноя уже началась, а впереди еще выборы...
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И клоун туда же « А за машиной машина, а за ней еще машины, и всего 12 за мной ездиют машин»
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от оно как, оказывается ето не трафик - как страшно жить...
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Bobа наздогнала його КАРМА.
Параноєю зветься.
Так і каже всцявся 12 разів.
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Банда рашен пильнує за бандою клоуна, нічого нового в шиколядній помийці, новина ні про що
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Просто интересно... Что будут делать порохоботы, когда Вовик станет президентом или, что в реальности, просто выйдет с Ваной во второй тур? За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб, поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 2940
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Это фантастическая реальность в паралелльной какой то вселенной, поэтому чтобудете делать вы когда Порошенко начнет тянуть свой второй срок президенства?!
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Не второй срок президентства, а скорее будет первый, который будет... "Ростовским" За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб, поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 6314
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.Ничего не изменится .. Продолжим " мочить " клоуна и дальше . .
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Я цього клоуна останній раз дивився на Юрмалі. Після чого він для мене як людина не існує
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Може то був Ісусик Садового...і 12 апостолів на авто?
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Как выяснилось, неустановленными лицами, которые якобы следили за Зеленским оказались его личные охранники, которые ехали за его автомобилем и просто выполняли свои обязанности. А у самого Зеленского в крови нашли галлюциногенные препараты растительного происхождения
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Не справляешься?)) ямало кто ползущего на коленях шута с красным носом хочет видеть президентом?
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Він ще не здогадується, що його очікує в Раді!
За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб, поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 3611
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Для перемоги у війні потрібен Порох.
А ваЗЕлін потрібен для глибоких вибачень перед Кадировим.
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😀- Что происходит?!
- Ужасный кошмар происходит, вот что.
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Короче - бойки и прочие порошенки - идут в утиль.
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Я вот думаю- это сколько же бабла в Вовку-клоуна вкладывают! Хотя понятно Юлька старая, шляшко все, сдулся, Педалькин надежд не оправдал, "шеф, надо что-то делать".вот нашли, типа подходящего, молодого, незапятноного. Ага, счас, мы верим...
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в клоуна розвивається паранойя....потягнуло на філософію...ми вже мали одного проФФессора...
Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!﻿
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Слабак Зеленський! Ще в кандидатах, а вже шугається. Йому так з півроку в Раді побути, пару разів об Березу ударитись. Ще мордашку по трибуні пововтузять, ну і так по маленькому мордой об підлогу... Там всі недоторкані, в ментовку не пожалітись! Думаєте чого не завжди зал повний, працюють? Хрен там, то в травматі відлежуються, просто не оприлюднюють таке!
Косата та хитра, з закалкой, бугрує! А цей так, хлюпик ще!
За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб, поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 2103
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Паранойя . Лечись на Кипре , Вова . Там где прячешь все что укрыл от уплаты налогов .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД
 
 
 
 
 
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