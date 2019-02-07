 По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начала уголовное производство, - МВД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается: "7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.
На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость каких бы то ни было провокаций в отношении кандидатов в президенты.
-Нет, это всё от того, что кто-то в новогодню ночь сказал : " Я йду ".
Почему же охрана не отреагировала наслежку ?
Кто-то пи-и-и-ссс дит.
Или Вы ещё живёте мозгами в 90х и ждёте, что охранники устроят разборки на улицах города? Так сейчас время совсем другое. И Зеленский тоже не бандит, как наши барыги у власти.
Или Вы думаете, что Петя-барыга просто так расстанется со своими "схемами"? Да он пойдёт на что угодно, лишь бы остаться у "корыта".
"Я іду - ти са мной?"... КУДИ? НАВІЩО? ЯК?... Ні, не думай, іди і все...
Один такий своїх євреєв вже завів, що потім і країну втратили, сотні років по приймах жили, поки після Другої Світової Госдеп їм країну не повернув...
І цей водити хоче. Тільки не євреєв вже а українців...
Йому навіть до патологічноі брехухи Тимошенко підійматись років з 50 треба
Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!
https://www.youtube.com/watch?v=-_mTAs5BpjA
Какая слежка? Да кому он на.... нужен???
Такой вариант более по-кацапски, имхо.
К тому же ссыкло ( случай с Кадыркой ) и лгун ( "забыл " типо рассказать про свой бизнес с кацапами ( пока журналюги это сами не раскопали )) .
К тем, кто грабит страну и плюёт на Законы и Конституцию все уже привыкли!
Ничего менять не хотим. А этот обязательно выкинет что-то новенькое.
Шакалы дерутся за государственное корыто.