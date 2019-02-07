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 Политика Украины, Происшествия
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 По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начала уголовное производство, - МВД

Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый заявляет о слежке спецслужб: "За машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость каких бы то ни было провокаций в отношении кандидатов в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3110587
 
 
 Топ комментарии
 
Что, у тебя уже новый любимчик? А как же Саакашвили и еще десяток фриков до него? По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начало уголовное производство, - МВД - Цензор.НЕТ 9005
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Что будут делать кандидаты в президенты в случае своей победы, если Россия начнет открытую войну с Украиной?
Президент Владимир Зеленский
ЗЕЛЕНСКИЙ (хрипло): Тук-тук, можнааа? Я пришел на переговоооры, кха-кхааа... За меня просил Александр Васильевич Маслякоооов, кхааа...
ПУТИН (удивленно): Что это еще за мерзкий хрипун?
ЛАВРОВ (закуривая): Это президент Украины Иван Зеленский.
ЗЕЛЕНСКИЙ (с кокетливой обидой): Я не Иваааан, я Владиииимирррр, мур-муррр...
ПУТИН (весело): А, тезка, значит! Что ж, я уверен, что у нас с Украиной, наконец-то, состоится настоящий братский диалог. Садитесь, Андрей.
ЗЕЛЕНСКИЙ: А кудааа садиииццааа? И я не Андреееей.
ЛАВРОВ (затягиваясь сигаретой и выпуская дым в лицо гостю): Да вот же тряпочка в углу.
ЗЕЛЕНСКИЙ (садясь на тряпочку): Чивоо вы хотите, Владииимир, кхе-кхее? Какие ваши услооовия? Почемууу вы к нам пришлиии? Шо надо, ребяаата? Какие ваши пуункты?
ПУТИН (радушно): Ну вот, вот это я понимаю, инклюзивный диалог! Сергей Викторович, покажите Апполинарию наши пункты.
Лавров подходит к Зеленскому и тушит окурок о его лоб.
ЗЕЛЕНСКИЙ (терпеливо): Я не Апполинаааарий. За меня просил Александр Васильевич Маслякоооов.
Лавров тщательно вытирает о Зеленского сначала один ботинок, потом второй.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Ну лааадно, я Апполинаааарий.
ПУТИН: Вот и договорились. До свидания, Константин.
Лавров выталкивает гостя из кабинета и спускает его с лестницы. Звучит финальная песня "Квартала", Лысый смешно изображает Кличко, где-то уже пародируют Парубия, в политике новые лица.Источник: https://censor.net.ua/r3108220
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-Это все от того, что у кого-то слишком много поклонников .
-Нет, это всё от того, что кто-то в новогодню ночь сказал : " Я йду ".
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Какой дебил будет голосовать за клоуна?
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Воффка! Не дрефь! Пересаживайся на тачанки батьки Махно! И слежки не будет...
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Так,Вова. Відчуваєш тони лайна на свою голову? А як ти думав? Шпигун Лоліта так просто не піде з влади. Твій шлях у президенти не буде виглядати прогулянкою. Здається ти це знав це і так, бо ти не дурень.
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эта реприза тянет на 50-т тысяч гривен на шоу рассмеши кловуна...!)
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А "лоліта" це тільки для дебілов, чи і клоунів?
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Говорив недавно з фаном Зюзі. Людина мені доказувала, що Зе підніме зарплати і пенсії, поборить корупцію, бо він ПОРЯДНИЙ. Кажу, а що твій Зе думає про ринок землі. Не знаю, він не казав ще. А що він думає про вступ до НАТО і ЕС? Не знаю. А що думає про податки, чи планує зменшувати чи збільшувати? Не знаю, він не казав ше, але напевно організує референдум і запитає людей. Тобто людина не має своєї думки, не знає як що робити, але підвищить якось тобі зарплату бо він ПОРЯДНИЙ? Да, треба нові обличчя. Ну ок, хаха.
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То що, окрім шпигуна в нас нема нікого краще? Тільки шпигун? Хм.
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Ну то поговорить зі мною, з прихильником Гриценко, якщо бажаєте виглядати таким же смішним, як ваш знайомий прихильник Зеленського...
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"Порядний"---- ще не жив, а вже збрехав. Говорив,що не в росії бізнесу, що не має фірм в фшорах, що не має власності на майно .що впаде на коліна перед путіним. що просить пробаченч в чеченця, що українці народ проституток. Агов.людино,прочисть мізги. або лічись. я вже не говорю,що це голова клоуна і шута і не дотягує навіть до середньогого статитичного українця.
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Жду очередного выступоения СБУ что это не они.
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Недавно писали, что за его машиной всюду следует микроавобус охраны от Коломойского.
Почему же охрана не отреагировала наслежку ?
Кто-то пи-и-и-ссс дит.
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Вы же видите, они отреагировали как положено адекватным людям: собрали все сведения, зафиксировали на фото и видео, а потом передали материалы следователям.
Или Вы ещё живёте мозгами в 90х и ждёте, что охранники устроят разборки на улицах города? Так сейчас время совсем другое. И Зеленский тоже не бандит, как наши барыги у власти.
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вы явно "адекватно" отреагировали на вовкин трындешь о том, что за ним следит кортеж из 12 машин -в Одессе это просто невозможно)))))
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Ви хоч текст читали, про який кортеж ви мелете? Брешете як дихаєте.
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Если это любопытные журналисты - пусть используют дрон.
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Слежка за Зеленским? Вова, после стольких лет оказалось, что юмор это не твое. Сходи-ка лучше в президенты, хоть посмеемся.
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А что Вас так удивляет в слежке за самым главным конкурентом Пети и Юли?
Или Вы думаете, что Петя-барыга просто так расстанется со своими "схемами"? Да он пойдёт на что угодно, лишь бы остаться у "корыта".
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Вот это место про главного всем конкурента было смешно И еще было смешно как этот главклоун с утра 1-го апреля начнет бороться со схемами и корытами За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб, поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 1069 Кстати, билеты на гастроли Квартала по случаю Дня смеха уже в свободной продаже
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"Министр внутренних дел Арсен Аваков позже в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" подтвердил, что за Зеленским следили сотрудники СБУ."
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Ще один Моісей на нашу голову, по пустелям десятиріччями водити...
"Я іду - ти са мной?"... КУДИ? НАВІЩО? ЯК?... Ні, не думай, іди і все...
Один такий своїх євреєв вже завів, що потім і країну втратили, сотні років по приймах жили, поки після Другої Світової Госдеп їм країну не повернув...
І цей водити хоче. Тільки не євреєв вже а українців...
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А вас і потрібно водити по пустелі, поки Совки не передохнуть! Ще лишилось 13 років...
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главное для Зеленского - не опускаться до чужих высот... а президентом он все-равно станет...
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Щоб опуститись, треба спочатку піднятись. Зеленський - клоун та маріонетка Коломойського, без належноі освіти та досвіду.
Йому навіть до патологічноі брехухи Тимошенко підійматись років з 50 треба
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А коли це барижних прихвостнів почали хвилювати досвід і відповідна освіта? Чи це вже загострення шизофренії?
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Президентом він не стане, в усякому разі не на цих виборах. Можливо, років через 8... коли буде готовий. Головне, щоби людиною залишився.
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Підійшов би майбутній головнокомандувач та головний дипломат та запитав хто такі та чого за ним слідкують. Позвав би команду Зе для підтримки. Зазвичай чоловіки так роблять, якщо є питаня до інших чоловіків. Але Зе & команда обісрались та жаліються. Ааааа, за мною стежать... ааааа памагіте. Гидота
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зеленскій..."нічеґо нікаму не должен, кроме сваїх радітєлєй..." ще одна Гнида хоче все награбоване на родичів переписати, схема стара як українська політика...
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в клоуна розвивається паранойя....потягнуло на філософію...ми вже мали одного проФФессора...
Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!﻿
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Вот так нагнетается дополнительный ажиотаж вокруг себя любимого.
Какая слежка? Да кому он на.... нужен???
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Да скорее всего его просто негласно охраняют что бы русня не грохнула перед выборами и не раздула потом на весь мир что убрали ,,народного президента"
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... что порохоботы убрали ,,народного президента" За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 6885
Такой вариант более по-кацапски, имхо.
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Мені цікаво, що ці ідіоти хотіли побачити і вислідити?
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Если говорить серьёзно ,, как бы там ни было , а поход недозревшего в президенты воспринимаю как насмешку , как плевок в лицо логике и здравому смыслу За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 459 .. Вообще "левый" человек в политике , абсолютный профан в дипломатии , ни дня не проживший в его шкуре ,, в управлении государством не понимающий ни бэ ни мэ ни кукареку , полный - 0 во всём ( ну кроме комик-шоу естественно ) , будет определять , ближайшие пять лет , мою жизнь в этой стране ,и жизнь моей семьи и близких За заявою кандидата Зеленського про стеження за ним невстановлених осіб поліція почала кримінальне провадження, - МВС - Цензор.НЕТ 7670 .??? Э-э нет уж ,извините , я к таким экспериментам не готов .
К тому же ссыкло ( случай с Кадыркой ) и лгун ( "забыл " типо рассказать про свой бизнес с кацапами ( пока журналюги это сами не раскопали )) .
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Правильно!
К тем, кто грабит страну и плюёт на Законы и Конституцию все уже привыкли!
Ничего менять не хотим. А этот обязательно выкинет что-то новенькое.
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Кому ты нах нужен поц?? Разве что коломойман следит что бы очередной х...ни не напорол..Какое оно тупое на самом деле! Куда тебе в кресло Карандаш..? Вали быдло кацапское развлекай со своим лугандонским лысым *********!
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Вчера Аваков на 1+1 заявил, что за Зеленским вела слежку СБУ.
Шакалы дерутся за государственное корыто.

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Аваков отказался соучавствовать в протаскивании Петра на второй срок. Это всё более очевидно. Безусловно тут какие-то личные интересы, а не борьба за справедливость. Тем не менее не лояльный министр МВД на выборах это большой минус для Порошенко. Особо не намухлюешь.
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Цей шут іше не одні сценкі із ліги сміху буде показувати, а прихильникі 95 кварталу будуть сміятись. Але Україна це не сцена театру Ця тупиця (крім спеціальності шута) нічого не розуміє в житті і нічого не знає. А крім того вже встиг обізвати українців проститутками. впасти наколі перед путіним, вибачитись перед чеченцем. набрехати що в нього немає бізнесу в росії. фірм в обшорах, власності приміщень. В нього навіть немає елементарних ,людських, фахових знань .що спілкуватись. з пресою,народом. Все думає ,що він на сцені. ШУТ ГОРОХОВИЙ,
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Если у вас нет мании преследования - это не значит, что за вами никто не следит!

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Наверное ,друг кадырка,хочет еще извинений. Или еще что нибудь. Типа интима!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начала уголовное производство, - МВД
 
 
 
 
 
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