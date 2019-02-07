 Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMW от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.

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Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки "BMW" общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов.

Во время санкционированных следственных действий в Краматорске и Кропивницкому, где расположены филиалы медуниверситета, правоохранители обнаружили указанные автомобили, на которые уже наложен арест.

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Ректору Донецкого Национального медицинского университета объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, представителю коммерческой структуры - по ч. 1 ст. 369 УК.