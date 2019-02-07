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 Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили в получении взяток должностных лиц Донецкого Национального медицинского университета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ 01

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.

Смотрите: Руководитель львовского вуза погорел на взятке в 84 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки "BMW" общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов.

Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ 02

Во время санкционированных следственных действий в Краматорске и Кропивницкому, где расположены филиалы медуниверситета, правоохранители обнаружили указанные автомобили, на которые уже наложен арест.

Также смотрите: Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ректору Донецкого Национального медицинского университета объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, представителю коммерческой структуры - по ч. 1 ст. 369 УК.

Источник: https://censor.net.ua/n3110585
 
   
 Топ комментарии
 
Донецкое говно- оно и в Краматорске с Крапивницким остаётся Донецким говном. Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ - Цензор.НЕТ 6787
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) не надо. это байерише мотор фольксваґен.
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Как говорится - почуствуйте разницу:
пока одни из медуниверситета что переехал берут взятки бэхами
другие из того университета что остался умирают за украинскую пенсию.
Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022
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) не надо. это байерише мотор фольксваґен.
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Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV

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Это шо за внедорожник марки BMV?
Китай шалит?
Или автор статьи тупит?
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Донецкое говно- оно и в Краматорске с Крапивницким остаётся Донецким говном. Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ - Цензор.НЕТ 6787
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Новый китайский бренд ))
BMV - Комфорт для взяток!
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Как говорится - почуствуйте разницу:
пока одни из медуниверситета что переехал берут взятки бэхами
другие из того университета что остался умирают за украинскую пенсию.
Руководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022
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Цікаво, які іноземці їздять навчатися в даунецьк? так звані громадяни так званої ЛНР?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство Донецкого медуниверситета получило взятку двумя внедорожниками BMV от фирмы, занимающейся привлечением иностранцев на обучение, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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