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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина просит ЕСПЧ как можно скорее назначить новую дату слушаний по делу о нарушении РФ прав человека в Крыму

Секретариат уполномоченного по делам ЕСПЧ направил в Европейский суд по правам человека запрос с просьбой назначить новую дату слушаний в кратчайшие сроки.

Запрос был направлен в ответ на сообщение суда о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", ранее намеченных на 27 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ", – сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, слушания по иску Украины к России должны были состояться в Европейском суде по правам человека 27 февраля.

Но 6 февраля стало известно, что слушания переносятся. При этом ни причина переноса, ни дата новых слушаний на данный момент неизвестны.

Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

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В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3110584
 
 
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Ну и день на России сегодня так полыхает что сливной бачок Скабеева чуть говне не захлебнулась. Украина победит потому за нами правда и вера, Россия проиграет так как за ней ложь и зло.
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Путин в ударе Украина Конституционно взяла курс в НАТО...давай ***** досвидос!Украина просит ЕСПЧ как можно скорее назначить новую дату слушаний по делу о нарушении РФ прав человека в Крыму - Цензор.НЕТ 5786
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Цікаво, що найбільш петріотічєскі натологи-конституціоналісти пишуть або через VPN, або й просто з далекого патріотичного закордону... Украина просит ЕСПЧ как можно скорее назначить новую дату слушаний по делу о нарушении РФ прав человека в Крыму - Цензор.НЕТ 8961
Невже відсьогодні Конституція України стала законом прямої дії для ЄС, чи обов'язковою до виконання для NATO і який cтосунок до цього всього може мати якесь московське ху*ло?

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Это что-то поменяло? На месте Рады и Порошенко, я бы взял курс на то, чтобы стать 51-м штатом США, а это решение - туфта.
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скиньте на фейсбук тупой курве Скобеевой пусть проглотит это видео.
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Ну назначат там новую дату на "как можно скорее" - и шо?
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, поверив на слово Западу? Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие.
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