 Украина просит ЕСПЧ как можно скорее назначить новую дату слушаний по делу о нарушении РФ прав человека в Крыму

Запрос был направлен в ответ на сообщение суда о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", ранее намеченных на 27 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ", – сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, слушания по иску Украины к России должны были состояться в Европейском суде по правам человека 27 февраля.

Но 6 февраля стало известно, что слушания переносятся. При этом ни причина переноса, ни дата новых слушаний на данный момент неизвестны.

Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

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В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.