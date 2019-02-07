 Украина просит ЕСПЧ как можно скорее назначить новую дату слушаний по делу о нарушении РФ прав человека в Крыму

Запрос был направлен в ответ на сообщение суда о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", ранее намеченных на 27 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ", – сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
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"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", – добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, слушания по иску Украины к России должны были состояться в Европейском суде по правам человека 27 февраля.
Но 6 февраля стало известно, что слушания переносятся. При этом ни причина переноса, ни дата новых слушаний на данный момент неизвестны.
Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.
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В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".
Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.
Невже відсьогодні Конституція України стала законом прямої дії для ЄС, чи обов'язковою до виконання для NATO і який cтосунок до цього всього може мати якесь московське ху*ло?
вЯликие же.
https://www.youtube.com/watch?v=iBcdAE1ESnI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yJGKxGAF4-d7kS28gvmNcty69QnObOLYW9_MFKdwCFs_MyzbX162YOQo
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие.