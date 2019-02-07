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Все про:премия (319) скандал (4243) Гнап (18) Торбич (2)

 О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич

Член журналистской команды "Слідство.Інфо" Владимир Торбич опубликовал свои версии манипуляций Дмитрием Гнапом денежными средствами международной премии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Торбич написал в блоге. 

Он отметил: "Такие вещи писать трудно и неприятно. Но молчать нельзя. "Платон мне друг, но истина дороже".

Команда Агентства журналистских расследований "Четвертая власть" в 2014-2017 годах была региональным партнером расследовательского проекта "Слідство. Інфо".

К тому времени мы были одной командой вместе с другими региональными партнерами и журналистами из Киева, Николаева, Крыма, Харькова, Днепра, Львова, Луцка, Одессы.

Мониторинг расследований от издания "Детектор-медиа" подтверждает, что телевизионный проект "Слідство. Інфо" был в тройке лучших расследовательской программ Украины.

А Дмитрий Гнап, как и многие журналисты команды, неоднократно заслуженно получали профессиональные награды как всеукраинского так и международного уровня.

Поэтому история, которая будет дальше, для меня несколько личная. Поэтому преподавать только фактаж с минимумом комментариев.

9-го марта 2015 Дмитрий Гнап публикует пост в Фейсбук. От имени организации "Слідство. Інфо" дает обещание.

"Из хороших новостей. Команда "Слідство. Інфо" стала лауреатом премии норвежского Фонда Fritt Ord и немецкого ZEIT Foundation за вклад в развите журналистики Восточной Европы.

Раньше от Украины её уже получали Сергей Лещенко и Mustafa Nayyem, Татьяна Чорновил, а также многие известные журналисты из других стран. Для нас честь быть среди награжденных.

Там нам еще денежный приз полагается - 15 тысяч евро. Хотя деньги не малые, но мы быстро приняли решение как их потратить. Отдадим всё на нужды наших бойцов на фронте".

О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды Слідство.Інфо Торбич 01

На конференции журналистов-расследователей в декабре 2018 года, я услышал информацию, что Дмитрий Гнап не отчитался перед коллегами за средства по какой премии. Я посоветовал коллегам обратиться к самому Дмитрию, чтобы выяснить, потому что точно должно быть какое-то объяснение. Тогда я не поверил, что могут быть какие-то злоупотребления.

Об этой истории, за кучей разных дел я забыл и вспомнил только когда в понедельник 4 февраля увидел как в Фейсбуке кто оговаривал Дмитрия Гнапа в разных вещах.

Я начал опровергать эти побасенки со ссылками на источники. И вспомнил эту историю, о которой слышал в декабре. Уточнил обращались ли к Диме за объяснениями.

Коллеги не обращались, желая не навредить новому политику от демократического лагеря. Поэтому я нашел эту публикацию об обещании отдать премию на помощь армии и обратился к Дмитрию в мессенджере с вопросом об отчете.

Версия первая

Это было 4 февраля, в 21.32.

Дмитрий предложил перезвонить и в 22.35 мы уже общались. Ориентировочно 10-15 минут.

Если вычленить из всего сказанного утверждение, то получилось так:

Около 2-х тысяч евро - переданы на нужды фронтовиков через журналистку и волонтерку Елену Козаченко.

(Это единственная информация, которая подтвердилась - 1000 евро на одежду и 1000 евро на половину тепловизора, другую половину средств дособирали на благотворительном аукционе - Елена подтвердила чеками и фотографиями - прим.).

О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды Слідство.Інфо Торбич 02

24 августа 2016 Светлодарска дуга. Елена Козаченко передает тепловизор бойцам. 1000 евро в стоимости этого тепловизора - из средств премии Следствие инфо. Еще в 1000 приобрели одежду

Около 4-х тысяч евро, Дмитрий говорит, что передал на нужды фронта через журналисток и волонтеров Тату Воронову и Оксану Коваленко.

При проверке этой информации оказалось, что Дмитрий Гнап, вместе с коллегами Натальей Седлецкой и Екатериной Каплюк передали 6000 евро из призового фонда другой премии - за расследование проекта Януковичликс.

И было это в 2014 году. То есть еще до появления этих 15 тысяч евро, которые получила команда Слідства. По ссылке об этом информация.

Другие средства решили, якобы по согласованию с редакцией Слідство.Інфо оставить в организации на черный день. Как объясняет Дмитрий, ну так армию уже стали лучше финансировать.

Настал этот черный день, по первой версии Дмитрия, в марте 2018-го, когда у  Слідство.Інфо закончился грант.

Тогда якобы потратили около 2-х тысяч евро. На зарплаты и офисные расходы.

А еще около 9-ти тысяч евро лежат "на депозитном ящике Слідства.Інфо в Приватбанке". (Имелся в виду сейфовый ящик Приватбанка).

Меня удивило, что редакция, от имени которой было публично пообещан средства на фронт, согласилась оставить эти средства себе. Насколько я знал своих коллег, они бы так не поступили бы. И во вторник я начал проверять слова Дмитрия.

Я пообщался с большинством журналистов и работников Слідства.Інфо из киевского офиса, которые были в проекте в 2015-2016 годах.

С большинством непосредственно, а с операторами (уже 6-го февраля) через соучредителя ОО " Слідства.Інфо " Федора Сидорука.

Все вспоминали, что действительно с редакцией согласовали потратить эти средства на помощь армии. Большинство в курсе о том, что какую-то часть средств потратили на помощь фронтовикам через Елену Козаченко.

Никто не вспомнил чтобы с ними советовались насчет того, чтобы оставить часть этих средств для организации. Никто не знал где остальные этих средств и на что они потрачены.

Версия вторая

Во вторник 5-го февраля в 20.57 я снова обратился к Дмитрию.

О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды Слідство.Інфо Торбич 03

В 23.06 Дмитрий ответил. Много текста, поэтому о ключевом (если Дмитрий будет отрицать этот разговор, считая что я что-то исказил, то подтвержу это скрином).

"Об этих средства я на редакционном совещании говорил всем, как о нашем неприкосновенном запасе" (никто из Слідства Інфо эту информацию не подтвердил).

"Впрочем, совещание было два года назад, может потому многие забыли" (получается, что забыли все).

"Ячейка, я посмотрел соглашение, оформленае на меня, сорри, я провтікал, думал, на ГО".

(После вопрос, как именно, хотя бы какого года оформлена ящик Дмитрий не вспомнил, говорил, что уточнит и сообщит - не сообщила сей день, несмотря на повторное напоминание).

В декларации Дмитрия за 2017-й год 9000 евро, или их эквивалента в гривнах (около 270 000 гривен), среди денежных активов не показана.

Зато отражен Hyundai Accent жены Натальи Пономаревой, приобретенный 23 марта 2015 за 403 000 гривен. И квартира (67,5 кв.м) приобретена 7 октября 2016 года на Софиевской Борщаговке за 403 000 гривен тоже на жену.

Но средства премии поступили после июня 2015 года. Запомните эту дату.

Дмитрий говорит, что средства поступили на его счет. У Слідства.Інфо в то время не было счета. Однако создать банковский счет, при желании, можно за один день.

Аналогичная премия, которую в тот же год вручили руководительнице Центра журналистских расследований Валентине Самар поступила на счет ее ГО.

По моей просьбе Федор Сидорук обратился в фонд Fritt Ord с просьбой уточнить когда и на какой счет перечислена премия для Слідства Інфо.

"Что касается расходов, то я подниму свои записи, опрошу еще людей, надеюсь, записи сохранились. Правда, часть этих денег понадобилась именно тогда, когда Скрыпин заблокировал Слідству счета и более двух месяцев мы сидели без копейки денег".

"Кроме людей, которые просили им выплатить зарплату были еще и текущие расходы: такси, командировки, дроны ... Решение приходилось принимать быстро, чтобы просто производственный процесс не остановился. Кто-то из надеюсь, кто получил зарплату из этой суммы, потому что дети голодные, как С *** Есть ********, может мне и подтвердят. А может и нет. Потому дело было более трех лет назад.

И Аня [Бабинец] тогда даже об этом не знала, потому что была в декретном отпуске и весь проект был на мне. А как тебе смогу подтвердить расходы на покупку аккумуляторов, например для камеры? Или хард для журналиста? Где мне сейчас брать эту отчетность? ".

Я реагирую: История с Скрыпиным была в марте 2018 года? Ты именно об этом месяц говорил как черный день наступившего года. И в который потратили около 2-х тысяч евро.

"История с Скрыпиным произошло в 2016-м году, погугли. Когда он заблокировал счета Слідства и я начал поднимать вопрос его переизбрания. Спросите людей, как два или три месяца мы без зарплаты сидели. И не могли ничего оплатить. Вам повезло тогда, слава богу.

В 2018-м закончился грант Сиды, то абсолютная другая история. Ты что-то путаешь, я говорил коллегам о том, что у нас есть остаток на черный день. Но, в 2018-м выкрутились, потому что пришел малый грант из Норвегии".

Спрашиваю: А почему тогда говорил, что 4000 из этих 15-ти передал Тате Вороновой и Оксане Коваленко?

Дмитрий: А это разве не с этой премии?

Я: Эта премия в 2015-м. А подарок в 2014-м с Януковичликс.

Дмитрий: Ну, когда ты меня в полночь спрашиваешь о событиях 4-5 летней давности, то я могу что-то и перепутать. Ты помнишь все детали своей работы за это время?

Здесь ремарка: Напомню, что написал Дмитрию в мессенджере в 21.32. Он ответил в 21.41, сказал, что наберет меня. Я сказал, что лучше пусть позвонит в мессенджере, "ну там или завтра днем, чтобы не отвлекать тебя вечером". Но Дмитрий сказал, что все равно раньше двух ночи спать не ложится. Но сейчас заходит в метро, ​​потому позвонит позже. Позвонил в 22.35.

Версия третья

В среду я продолжил проверять информацию. Удалось получить информацию от операторов и от бухгалтеров. Сейчас имею подтверждение двух бухгалтеров, в 2016-м задержки с выплатами не было. Задержка с выплатами была в апреле и мае 2015 года - до получения премии на руки.

И все с кем общался подтвердили, что ждали эти два месяца - денег им не платили. Операторы подтвердили, что вся техника приобретена в конце 2015 года, когда были гранты. А если в декабре 2015 г. был приобретен аккумулятор - он стоил максимум 100 евро.

Среда, 6-го февраля 14.55.

О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды Слідство.Інфо Торбич 04

Это последние слова переписки. К сожалению, Дмитрий до сих пор информации не сбросил.

К чести Ани Бабинец, которая сейчас возглавляет ОО "Следствие Инфо", и которую я держал в курсе, проверяя информацию, она рассказала сегодня об этой истории.

Добилась от Дмитрия обещания вернуть 9100 евро, о которых он говорит, что они на ячейке в Приватбанке.

Но из 15 тысяч евро премии Слідство Інфо 13000 сейчас нет. И подтверждения гдн они тоже нет.

Перед тем как опубликовать результаты этой проверки информации, я показал ее 10-ти участникам проекта "Слідство Інфо" 2015-2016 для того, чтобы выслушать советы и предложения и узнать стоит ли все это сообщать.

Федор Сидорук, Максим Опанасенко, Любомир Ференс, Елена Васина, Елена Козаченко, Антонина Торбич, Александр Курбатов, Дмитрий Бондарь, Мария Землянская, Олег Оганов.

Коллеги согласовали".

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

Источник: https://censor.net.ua/n3110582
 
   
 Топ комментарии
 
Mason Lemberg
1 ч. ·
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 3 роки лив лайно на президента України через трастовий офшор з передачею управління Ротшильдам зі статутним фондом 3500 доларів.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який почав своє "розслідування" з маніпуляцією Іловайською трагедією.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який "забув" перерахувати 15000 євро військовим
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 4 роки розказував за невиконані обіцянки президента України, але почав своє кандидатство зі скандалу про невиконану обіцянку перерахувати 15000 євро, яка чомусь знизилася до 9000 євро.
Ця історія не тільки про "принципи" "розслідувача", який збирає 2 500 000 грн. з людей, але маючи пусту декларацію, з легкістю може завтра повернути 300 000 грн.
Ця історія значно цікавіша і значно ширша.
Ця історія про принципи взаємовідносин в грантових колах і про професійність "розслідувачів".
Що я маю на увазі:
В березні 2015 пан кондидат в президенти пише пост, в якому хвалиться отриманою премією 15000 євро і обіцяє перевести її військовим. На фотці прикріпленій до поста 7 членів команди.
Сьогодні цей же кондидат в президенти пише що він 4000 євро з цих грошей витратив на функціонування команди.
Його колега, ініціатор історії, пише про те, що попри існування команди з грудня 2014, рахунок в банку був відкритий через рік в грудні 2015.
Що ми маємо:
1) Хтось фінансував команду антикорупціонерів чорним налом цілий рік, до моменту відкриття рахунку і не факт, що й після цього.
2) Команда антикорупціонерів платила своїм членам зарплату чорним налом
3) Команда антикорупціонерів платила оренду чорним налом, якісь витрати на створення продукції - теж чорним налом
4) Команді антикорупціонерів заплатили премію за боротьбу з корупцією готівкою? Або пан кондидат обготівив чек на своє ім'я, отримавши гроші на ГО.
5) Команда антикорупціонерів не знає що таке каса, каси не було, рахунку не було, білого обліку не було. Бо якби це все було, то гроші мали б потрапити якщо не на рахунок, то хоча б в касу ГО. Так само в касу ГО мали б потрапити ті 4000 євро витрачені на поточні витрати і партнер кандидата точно би про це знала.
Ось це і є суть взаємовідносин в "антикорупційному" середовищі - чорний нал, без будь-якого обліку і тим більше оподаткування.
А потім ці люди розказують про "економіку в тіні"
А потім ці люди розказують про "боротьбу з корупцією"
А потім ці люди, які не володіють знаннями рівня випускного курсу бухгалтерського технікуму, "досліджують" "документи" і розказують нам про боротьбу з корупційов.
Але головне, що на 4-му році такого існування, вони зливають принципи своїх фінансових взаємовідносин без будь-якої задньої думки про те, що це не нормально.
Для них цей чорний нал - норма.
Для них це прекрасно поєднується з "боротьбою з корупційов".
Вони навіть не розуміють, що можна інакше.
Ось таку боротьбу з корупційов народив телевізор.
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Как и Зеленский отмочил тонну шутеек про Липецк и офшоры на своей клоунаде, а потом сам же, на то же самом и зашкварился...пипец...выставка самых честных крыс..
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В твиттере напрягся Ледокаин.
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Рожа у этого Гнапа смазливая ,ятаким никогда не доверял -трусливые и любят украсть .
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Ага,що скажеш про рожі інших фаворитів в президенти?Викликають довіру вже багато років?Ще хочеться трошки подовіряти?..
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Мурайкєнд хитреньким набурмосеним рильцем нагадує кмітливого піонерика з мультика "Івашька іх дварьца пєаньєррафь".Б. буду.
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члены одной команды ,за бабло рвут друг другу яйца...
Сюр и комедия О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич - Цензор.НЕТ 5992
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Как и Зеленский отмочил тонну шутеек про Липецк и офшоры на своей клоунаде, а потом сам же, на то же самом и зашкварился...пипец...выставка самых честных крыс..
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Mason Lemberg
1 ч. ·
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 3 роки лив лайно на президента України через трастовий офшор з передачею управління Ротшильдам зі статутним фондом 3500 доларів.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який почав своє "розслідування" з маніпуляцією Іловайською трагедією.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який "забув" перерахувати 15000 євро військовим
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 4 роки розказував за невиконані обіцянки президента України, але почав своє кандидатство зі скандалу про невиконану обіцянку перерахувати 15000 євро, яка чомусь знизилася до 9000 євро.
Ця історія не тільки про "принципи" "розслідувача", який збирає 2 500 000 грн. з людей, але маючи пусту декларацію, з легкістю може завтра повернути 300 000 грн.
Ця історія значно цікавіша і значно ширша.
Ця історія про принципи взаємовідносин в грантових колах і про професійність "розслідувачів".
Що я маю на увазі:
В березні 2015 пан кондидат в президенти пише пост, в якому хвалиться отриманою премією 15000 євро і обіцяє перевести її військовим. На фотці прикріпленій до поста 7 членів команди.
Сьогодні цей же кондидат в президенти пише що він 4000 євро з цих грошей витратив на функціонування команди.
Його колега, ініціатор історії, пише про те, що попри існування команди з грудня 2014, рахунок в банку був відкритий через рік в грудні 2015.
Що ми маємо:
1) Хтось фінансував команду антикорупціонерів чорним налом цілий рік, до моменту відкриття рахунку і не факт, що й після цього.
2) Команда антикорупціонерів платила своїм членам зарплату чорним налом
3) Команда антикорупціонерів платила оренду чорним налом, якісь витрати на створення продукції - теж чорним налом
4) Команді антикорупціонерів заплатили премію за боротьбу з корупцією готівкою? Або пан кондидат обготівив чек на своє ім'я, отримавши гроші на ГО.
5) Команда антикорупціонерів не знає що таке каса, каси не було, рахунку не було, білого обліку не було. Бо якби це все було, то гроші мали б потрапити якщо не на рахунок, то хоча б в касу ГО. Так само в касу ГО мали б потрапити ті 4000 євро витрачені на поточні витрати і партнер кандидата точно би про це знала.
Ось це і є суть взаємовідносин в "антикорупційному" середовищі - чорний нал, без будь-якого обліку і тим більше оподаткування.
А потім ці люди розказують про "економіку в тіні"
А потім ці люди розказують про "боротьбу з корупцією"
А потім ці люди, які не володіють знаннями рівня випускного курсу бухгалтерського технікуму, "досліджують" "документи" і розказують нам про боротьбу з корупційов.
Але головне, що на 4-му році такого існування, вони зливають принципи своїх фінансових взаємовідносин без будь-якої задньої думки про те, що це не нормально.
Для них цей чорний нал - норма.
Для них це прекрасно поєднується з "боротьбою з корупційов".
Вони навіть не розуміють, що можна інакше.
Ось таку боротьбу з корупційов народив телевізор.
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тому я весь час кажу, що лікувти потрібно не тільки держиморд, але ГЕТЬ ВСЕ СУСПІЛЬСТВО, всіх разом і кожного коремо.. А особливу увагу приділяти антикорупціонерам, бо вони чомусь виявились найбільш жадібними. І брехливими.
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його його, СерЛєща )), та інших шабуніних.
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Шабун-ага симпатичний і викликає довіру.А як його пікетувала Дімчіна з СБУ(сам заступник Голови!).І негіднику в писок добряче врізав...
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Оце якраз самий гнітючий момент. Тупориле лайно яке за власними фінансами не може вслідити лізе коментувати чиїсь бізнеси. Завчивши пару термінів типу офшори-смотрящіє-куратори-криша...
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Розпочалася компанія, замочи в гомні кращого кандидата за боротьбу з корупцією.
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Не для всех далеко крыса лучший кандидат
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ещё ваш один фаворит в гавне тонет...- подай ему руку...!
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Очередной зашквар говнокандидата крысы. Закрысил бабло, а на выборы себе на залог с лохов сочувствующих 2,5 ляма насбивал мол как самый честный и неподкупный кандидат...а лохи надонатили ему 3 ляма, оно пошло и просрало их на залог, хотя понятно шо он их всрёт, залог проигравшим не возвращают..кароче тот ещё парниша с душком..
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І це маючи зарплату 80 тис.грн.
Просто якась паталогічна жадібнісь!
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Заставу можна повернути до жеребкування номерів 7 березня.
Так що до 9 штук єврів ще може прилипти 2,5 ляма гривень)
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банковский договор и квитанции - жто документы. Остальное - чистый треп глупого журналиста
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А ось реакція антикорупціонерів. Денис Казанський для мене помер.
О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич - Цензор.НЕТ 2790
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такий самий пристосуванець як і всі інші - серлєщі, мусі внайом, наталки мосуйчуки. Журналістика вмерла, чи у глибокій комі зараз. Не знаю, але джинси 99 відсотків. Просто в кожного своя ціна і свій роботодавець.
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ага, а скрывая собственную коррупцию - одолеть?
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та тут мова навіть не про корупцію, а про брехню, підлість та крисятничество. Ніхто не закидає йому отримання грошей. Отримав - молодець. Річ зовсім в іншому, в тім, що: по-перше - давши слово - виконуй його (або не давай), по-друге - брехати своїм колегам/друзям/та тим, хто тобі повірив - ганьба! Брудні руки, брудні думки, брудні засоби.
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Лохіка железна - проблема не в тім шо крисив проблєма шо попався. Побідітєлі коррупції, мля...
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А ось ще один "антикарупцианєр", твою мать!
О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич - Цензор.НЕТ 7954

ГОСПОДИ! ЯКЕ Ж ВОНИ ГАВНООООООО!
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Там еще черная вдова приходько из трусов выпрыгивает -почему про эту крысиную "шалость" всем рассказали
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Почали "мочити" Гнапа.А дурням тільки дай привід,вони й лоба розіб'ють,коментуючи.Але струс мозку не загрожує,бо нема чому трястись.)))
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СПЕШИТЕ КУПИТЬ! СЕНСАЦИЯ!!

ПАРАХАБОТЫ НАСРАЛИ В ШТАНЫ БОРЦУНУ С ОФШОРАМИ ГНАПУ!!!
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а шо, вважаєш то не привід, коли обіцяє одне, робить інше, колегам каже третє, лохторату четверте? )))) ну просто справжній стерильний патріот майбутнього )))
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Це про Порошенка?)))
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какие-то копейки считают. Часть премии потратил на армию, часть себе. Правильно сделал. Гнап - молодец.
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Спершу розвів колектив на патріотизмі, типу, навіщо ці гроші ділити, ще пересваримося, давайте армії віддамо!
А потім цяця-цяця і у карман! Пішов і за порадою друзів купив автомобіль Хюндай!
Прелестно, прелестно! О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич - Цензор.НЕТ 5080
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всё правильно сделал. никого не развёл. часть на армию, часть себе на зарплату.
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Гнап, не стесняйся как целка, бо вона у тебя разве в левом ухе осталась
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это ты не обо мне, а о себе написал. это ты себе каждый день перед зеркалом внушаешь: "Гнап, не стесняйся как целка, бо вона у тебя разве в левом ухе осталась"
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брудна історія. Навіть занадто, особливо для канидата в президенти від демократичних сил та ще й для такого ідейного борця з "пєтіними афшорами" як Гнап )) .. Скільки шушвалі повилізало на поверхню.. І всі зграєю тупотять до корита, ************ одне одного, ллють відра бруду один на одного..
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А хто сказав,що корито тільки для одного петі?
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тоді хто тобі сказав, що ті хто туди пхається, кращі ніж Петя?
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бідніші, жадніші, зухваліші - так. Але точно НЕ кращі.
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Хто петю выбрал, тот и сказал. И еще раз скажем 31 марта. 😛😛😛
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вот переписка Алены Притулы и Анны Бабинец.. из переписки следует, что Гнап вначале лета 2018 года передавал дела в "Слидство.инфо"( в связи с началом своего политического проекта).. Гнап передал только дела и документы, а про деньги умолчал и не передал..
может быть, Гнап надеялся что про деньги забудут и не спросят, а может просто забыл...
Вообщем, "ложки нашлись, а осадочек остался".. хотя, мне больше кажется, что Гнап понадеялся, что про деньги забыли..
О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич - Цензор.НЕТ 3803
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Корупціонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами.
Ви тільки уявіть собі, що б сталося, якби їх допустили до якихось посад!!!
Яник поряд з ними був би просто хлопчиком з хедера!
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Да, антикоррупционер пеця тому подтверждение.
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розслідування розслідувачів...
дорогіє ви наши дєшовкі
шо, крадене йде боком..?
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І оце пише лахудра, - я про Альону Прітулу в дєвічествє Чістова уроженка набережних млять челнов, яка ні секунди не задумуючись публікувала гебняві фейки про лоліту, про "тайніє тюрьми СБУ". А тут вже "зачем???" Яка ж лицемірна мразота.
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Увы, деньги любят счет. А теперь вспоминай сколько и когда было потрачено.
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все и сразу. кинул друзей педоГнап.
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А что по этому поводу думает правдолюб Касьянов, который не позднее чем вчера заявил следующее, - "Из 89 кандидатов в президенты только один, и тот фактически случайно, не по сценарию оказался выдвинут честно - не за деньги толстосумов, не по поручению толстосумов, не для будущего толстосумов. Так вышло, благодаря поддержке самых разных людей, которым надоело выбирать невыбираемое, которые решили попробовать сами решать свою судьбу"? См. здесь: https://censor.net.ua/blogs/3110165/vremya_sobirat_kamniИсточник: https://censor.net.ua/b3110165
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Цей Касьянов нехай прозвітує, куди він витратив гроші інвесторів!
Воно теж розводило людей на патріотизмі.
Зібрати гроші, а потім примотати скочем 4 китайські моторчики та бокс з акумуляторами до тубуса від гранатомета і видавати це за геніальну розробку, це як?
Це все одне мерзенне кубло!
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Теперь понятно почему "активисты-антикоррупционеры" были так против е-декларированния свое деятельности...
О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич - Цензор.НЕТ 4226

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Декларации для тех кто на госбюджете. Те кто на грантах проверяют грантодатели. И нечего наводить тень на плетень.
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так он же кандидат в презы, должен указать в каких ячейках скока лежит
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настоящий антикоррупционер, премию заныкал, в декоарации не указал. какая там армия, дроны и зарплата себе важнее.
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все эти жуки за деребан грантов попу рвут, поєтому инфу не проверяют, главное накинуть побольше, чтобы перед грантодателями видимость работы показать, и нехилое бабло поделить
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карочє. Роблю висновки, що вся ця журналіЗдська с-рать отримала команду - мочити Пороха. А хто замовник - не важливо, чи то різні бєні, чи то ***** з росії. Як пересічному орієнтуватись у всьому цьому? Кому вірити? Усі повдягали вишиванки, взяли синє-жовті прапори в руки, кажуть правильні та крутяцькі промови на фейсбуках а у телевізорі, але роблять все далеко не так як кажуть.. І все одно, навіть з під вишиванок стирчать кацапські ветвисті роги та копита. Бідний пересічний, поки ці вибори пройдуть він сто разів повірить, зневіриться, розчарується, та знов впаде в анабіоз на 10 років, як це вже траплялось після Помаранчевого Майдану.
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Понеслось дерьмо по трубам! Началось мочилово:все против всех. І це моя рідна Ненька-Україна. Люди, схаменіться хоч трішечки, скоро дійде, що горлянки одне одному почнете гризти.
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гнап ****** и сейчас. Какая в жопу банковская ячейка, про которую "забыл"? За банковскую ячейку нужно платить каждый месяц, и банк уж точно не забудет напомнить буквально на второй день, а не заплатишь - банковской ячейки и содержимого лишишься в два счета. Просто мразота и мошенник. Кстати, почему наш главный прокуратор и муж бляхи-мухи третього тысячолиття до сих пор не возбудил дело?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа, - член команды "Слідство.Інфо" Торбич
 
 
 
 
 
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