 Член команды "Слідство.Інфо" Торбич: О манипуляциях со средствами премии экс-расследователя и политика Гнапа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Торбич написал в блоге.

Он отметил: "Такие вещи писать трудно и неприятно. Но молчать нельзя. "Платон мне друг, но истина дороже".

Команда Агентства журналистских расследований "Четвертая власть" в 2014-2017 годах была региональным партнером расследовательского проекта "Слідство. Інфо".

К тому времени мы были одной командой вместе с другими региональными партнерами и журналистами из Киева, Николаева, Крыма, Харькова, Днепра, Львова, Луцка, Одессы.

Мониторинг расследований от издания "Детектор-медиа" подтверждает, что телевизионный проект "Слідство. Інфо" был в тройке лучших расследовательских программ Украины.

А Дмитрий Гнап, как и многие журналисты команды, неоднократно заслуженно получали профессиональные награды как всеукраинского, так и международного уровня.

Поэтому история, которая будет дальше, для меня несколько личная. Поэтому буду давать только фактаж с минимумом комментариев.

9-го марта 2015 Дмитрий Гнап публикует пост в Фейсбук. От имени организации "Слідство. Інфо" дает обещание.

"Из хороших новостей. Команда "Слідство. Інфо" стала лауреатом премии норвежского Фонда Fritt Ord и немецкого ZEIT Foundation за вклад в развите журналистики Восточной Европы.

Раньше от Украины её уже получали Сергей Лещенко и Mustafa Nayyem, Татьяна Чорновил, а также многие известные журналисты из других стран. Для нас честь быть среди награжденных.

Там нам еще денежный приз полагается - 15 тысяч евро. Хотя деньги не малые, но мы быстро приняли решение, как их потратить. Отдадим всё на нужды наших бойцов на фронте".

На конференции журналистов-расследователей в декабре 2018 года, я услышал информацию, что Дмитрий Гнап не отчитался перед коллегами за средства по какой-то премии. Я посоветовал коллегам обратиться к самому Дмитрию, чтобы выяснить, потому что точно должно быть какое-то объяснение. Тогда я не поверил, что могут быть какие-то злоупотребления.

Об этой истории, за кучей разных дел я забыл и вспомнил только когда в понедельник 4 февраля увидел как в Фейсбуке кто оговаривал Дмитрия Гнапа в разных вещах.

Я начал опровергать эти побасенки со ссылками на источники. И вспомнил эту историю, о которой слышал в декабре. Уточнил обращались ли к Диме за объяснениями.

Коллеги не обращались, желая не навредить новому политику от демократического лагеря. Поэтому я нашел эту публикацию об обещании отдать премию на помощь армии и обратился к Дмитрию в мессенджере с вопросом об отчете.

Версия первая

Это было 4 февраля, в 21.32.

Дмитрий предложил перезвонить и в 22.35 мы уже общались. Ориентировочно 10-15 минут.

Если вычленить из всего сказанного утверждение, то получилось так:

Около 2-х тысяч евро - переданы на нужды фронтовиков через журналистку и волонтерку Елену Козаченко.

(Это единственная информация, которая подтвердилась - 1000 евро на одежду и 1000 евро на половину тепловизора, другую половину средств дособирали на благотворительном аукционе - Елена подтвердила чеками и фотографиями - прим.).

24 августа 2016 Светлодарская дуга. Елена Козаченко передает тепловизор бойцам. 1000 евро в стоимости этого тепловизора - из средств премии "Следствие инфо". Еще на 1000 приобрели одежду

Около 4-х тысяч евро, Дмитрий говорит, что передал на нужды фронта через журналисток и волонтеров Тату Воронову и Оксану Коваленко.

При проверке этой информации оказалось, что Дмитрий Гнап, вместе с коллегами Натальей Седлецкой и Екатериной Каплюк передали 6000 евро из призового фонда другой премии - за расследование проекта "Януковичликс".

И было это в 2014 году. То есть еще до появления этих 15 тысяч евро, которые получила команда "Слідства". По ссылке об этом информация.

Другие средства решили, якобы по согласованию с редакцией "Слідство.Інфо" оставить в организации на черный день. Как объясняет Дмитрий, ну так армию уже стали лучше финансировать.

Настал этот черный день, по первой версии Дмитрия, в марте 2018-го, когда у "Слідство.Інфо" закончился грант.

Тогда якобы потратили около 2-х тысяч евро. На зарплаты и офисные расходы.

А еще около 9-ти тысяч евро лежат "на депозитном ящике Слідства.Інфо в Приватбанке". (Имелся в виду сейфовый ящик Приватбанка).

Меня удивило, что редакция, от имени которой было публично пообещано средства на фронт, согласилась оставить эти средства себе. Насколько я знал своих коллег, они бы так не поступили бы. И во вторник я начал проверять слова Дмитрия.

Я пообщался с большинством журналистов и работников "Слідства.Інфо" из киевского офиса, которые были в проекте в 2015-2016 годах.

С большинством непосредственно, а с операторами (уже 6-го февраля) через соучредителя ОО "Слідства.Інфо" Федора Сидорука.

Все вспоминали, что действительно с редакцией согласовали потратить эти средства на помощь армии. Большинство в курсе о том, что какую-то часть средств потратили на помощь фронтовикам через Елену Козаченко.

Никто не вспомнил, чтобы с ними советовались насчет того, чтобы оставить часть этих средств для организации. Никто не знал, где остальные из этих средств и на что они потрачены.

Версия вторая

Во вторник 5-го февраля в 20.57 я снова обратился к Дмитрию.

В 23.06 Дмитрий ответил. Много текста, поэтому о ключевом (если Дмитрий будет отрицать этот разговор, считая что я что-то исказил, то подтвержу это скрином).

"Об этих средства я на редакционном совещании говорил всем, как о нашем неприкосновенном запасе" (никто из Слідства Інфо эту информацию не подтвердил).

"Впрочем, совещание было два года назад, может потому многие забыли" (получается, что забыли все).

"Ячейка, я посмотрел соглашение, оформленае на меня, сорри, я провтікал, думал, на ГО".

(После вопрос, как именно, хотя бы какого года оформлена ящик Дмитрий не вспомнил, говорил, что уточнит и сообщит - не сообщила сей день, несмотря на повторное напоминание).

В декларации Дмитрия за 2017-й год 9000 евро, или их эквивалента в гривнах (около 270 000 гривен), среди денежных активов не показано.

Зато отражен Hyundai Accent жены Натальи Пономаревой, приобретенный 23 марта 2015 за 403 000 гривен. И квартира (67,5 кв.м) приобретена 7 октября 2016 года на Софиевской Борщаговке за 403 000 гривен тоже на жену.

Но средства премии поступили после июня 2015 года. Запомните эту дату.

Дмитрий говорит, что средства поступили на его счет. У Слідства.Інфо в то время не было счета. Однако создать банковский счет, при желании, можно за один день.

Аналогичная премия, которую в тот же год вручили руководительнице Центра журналистских расследований Валентине Самар поступила на счет ее ГО.

По моей просьбе Федор Сидорук обратился в фонд Fritt Ord с просьбой уточнить, когда и на какой счет перечислена премия для Слідства Інфо.

"Что касается расходов, то я подниму свои записи, опрошу еще людей, надеюсь, записи сохранились. Правда, часть этих денег понадобилась именно тогда, когда Скрыпин заблокировал Слідству счета и более двух месяцев мы сидели без копейки денег".

"Кроме людей, которые просили им выплатить зарплату были еще и текущие расходы: такси, командировки, дроны ... Решение приходилось принимать быстро, чтобы просто производственный процесс не остановился. Кто-то из надеюсь, кто получил зарплату из этой суммы, потому что дети голодные, как С *** Есть ********, может мне и подтвердят. А может и нет. Потому дело было более трех лет назад.

И Аня [Бабинец] тогда даже об этом не знала, потому что была в декретном отпуске и весь проект был на мне. А как тебе смогу подтвердить расходы на покупку аккумуляторов, например для камеры? Или хард для журналиста? Где мне сейчас брать эту отчетность? ".

Я реагирую: История с Скрыпиным была в марте 2018 года? Ты именно об этом месяц говорил как черный день наступившего года. И в который потратили около 2-х тысяч евро.

"История с Скрыпиным произошло в 2016-м году, погугли. Когда он заблокировал счета Слідства и я начал поднимать вопрос его переизбрания. Спросите людей, как два или три месяца мы без зарплаты сидели. И не могли ничего оплатить. Вам повезло тогда, слава богу.

В 2018-м закончился грант Сиды, то абсолютная другая история. Ты что-то путаешь, я говорил коллегам о том, что у нас есть остаток на черный день. Но, в 2018-м выкрутились, потому что пришел малый грант из Норвегии".

Спрашиваю: А почему тогда говорил, что 4000 из этих 15-ти передал Тате Вороновой и Оксане Коваленко?

Дмитрий: А это разве не с этой премии?

Я: Эта премия в 2015-м. А подарок в 2014-м с Януковичликс.

Дмитрий: Ну, когда ты меня в полночь спрашиваешь о событиях 4-5 летней давности, то я могу что-то и перепутать. Ты помнишь все детали своей работы за это время?

Здесь ремарка: Напомню, что написал Дмитрию в мессенджере в 21.32. Он ответил в 21.41, сказал, что наберет меня. Я сказал, что лучше пусть позвонит в мессенджере, "ну там или завтра днем, чтобы не отвлекать тебя вечером". Но Дмитрий сказал, что все равно раньше двух ночи спать не ложится. Но сейчас заходит в метро, ​​потому позвонит позже. Позвонил в 22.35.

Версия третья

В среду я продолжил проверять информацию. Удалось получить информацию от операторов и от бухгалтеров. Сейчас имею подтверждение двух бухгалтеров, в 2016-м задержки с выплатами не было. Задержка с выплатами была в апреле и мае 2015 года - до получения премии на руки.

И все с кем общался подтвердили, что ждали эти два месяца - денег им не платили. Операторы подтвердили, что вся техника приобретена в конце 2015 года, когда были гранты. А если в декабре 2015 г. был приобретен аккумулятор - он стоил максимум 100 евро.

Среда, 6-го февраля 14.55.

Это последние слова переписки. К сожалению, Дмитрий до сих пор информации не сбросил.

К чести Ани Бабинец, которая сейчас возглавляет ОО "Следствие Инфо", и которую я держал в курсе, проверяя информацию, она рассказала сегодня об этой истории.

Добилась от Дмитрия обещания вернуть 9100 евро, о которых он говорит, что они на ячейке в Приватбанке.

Но из 15 тысяч евро премии Слідство Інфо 13000 сейчас нет. И подтверждения, где они, тоже нет.

Перед тем как опубликовать результаты этой проверки информации, я показал ее 10-ти участникам проекта "Слідство Інфо" 2015-2016 для того, чтобы выслушать советы и предложения и узнать стоит ли все это сообщать.

Федор Сидорук, Максим Опанасенко, Любомир Ференс, Елена Васина, Елена Козаченко, Антонина Торбич, Александр Курбатов, Дмитрий Бондарь, Мария Землянская, Олег Оганов.

Коллеги согласовали".

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".