 В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальной Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі".

Общее число заболевших в Европе превысило 82 тысячи человек. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом – чуть более 34 000.

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Вот десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:

Украина – 53 218 человек

Сербия – 5076 человек

Израиль – 2919 человек

Франция – 2913 человек

Италия – 2517 человек

Россия – 2256 человек

Грузия – 2203 человек

Греция – 2193 человек

Албания – 1466 человек

Румыния – 1087 человек

В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 – в Украине.

ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в нашей стране является низкий уровень вакцинации.

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Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области – лидере по количеству невакцинированных – будут работать мобильные бригады вакцинации детей. Они будут делать прививки школьникам в возрасте от 6 до 18 лет. Бригады приступят к работе во второй половине февраля. Прививки они будут делать исключительно с согласия родителей.

После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.