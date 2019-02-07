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 Происшествия, Общество
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Все про:ВОЗ (104) корь (170)

 В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальной Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Количество больных корью в Украине превышает число заболевших во всей остальной Европе. В следующей по числу больных стране – Сербии – заболевших в 10 раз меньше, чем в Украине.

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі".

Общее число заболевших в Европе превысило 82 тысячи человек. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом – чуть более 34 000.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев

Вот десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:

Украина – 53 218 человек

Сербия – 5076 человек

Израиль – 2919 человек

Франция – 2913 человек

Италия – 2517 человек

Россия – 2256 человек

Грузия – 2203 человек

Греция – 2193 человек

Албания – 1466 человек

Румыния – 1087 человек

В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 – в Украине.

ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в нашей стране является низкий уровень вакцинации.

Также на Цензор.НЕТ: Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун

Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области – лидере по количеству невакцинированных – будут работать мобильные бригады вакцинации детей. Они будут делать прививки школьникам в возрасте от 6 до 18 лет. Бригады приступят к работе во второй половине февраля. Прививки они будут делать исключительно с согласия родителей.

После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110580
 
 
 Топ комментарии
 
это да!!! мы во всем первые!!! Нам есть чем гордиться! В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальное Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5556

Первое место в Европе по уровню Бедности.
- Первое место в Европе по темпам Инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста Цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной Валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских Зарплат.
- Первое место в Европе по уровню Коррупции.
Просто фантастический Успех. Спасибо вам Петр Алексеевич…
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Бреши больше зрадобот всё намого проще - упоротые мамочки категорически отказываюца делать прививки своему чаду вот и вся проблема. Но зрадофилу аж до усрачки нужна зрада ога..
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Супрун все верно делает. а вы можете гавкать сколько угодно.
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свиней от кормушки изолирует. реформирует то безобразие которое у нас называли медициной.
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ну я не понял - почему от "реформ" становится все хуже и хуже?????????
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а кто его знает чего тебе хуже? мож с денег сняли а может старый, болеешь? я вот ухудшений не вижу
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ну-ну...не болей и...не старей - в нашей стране ЭТО смертельно опасно!
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міністри і чинуші своїм дітям .внукам проводять щеплення з тих упаковок шо людям дають?
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Ти маєш якесь поняття що таке вакцина і як її виготовляють? Як проходять поствки? Думаєш її відправляють з фарм підприємств як китайці парфюмрію, по 2 -3 флакона?
З виробництва виходе сотні тисяч флаконів в спец упаковкі великими партіями і який флкоша кому попаде ... легше в "лоторею" виграти мільйон чим вгадати.
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Если приложить томос к телевизору, корь обязательно должна пройти.
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І вго Мінбудьздоров'я доктор С до цього, звісно ж, анінайменшого стосунку не має.
То все путєнвінават, злочинні корупционєри гідності та зрадофіли революції!
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Не понимаю. Что так в эту американскую санитарку наша власть вцепилася? Уволить ее надо поз акону Украины и поставить украинского врача - слава Богу у нас их сотни тысяч. Чем таким Ульяна помазана, что наша власть к ней прилипла?
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Когда в Украину назначают на пост министра врача рентгенолога. то это только начало славного конца. Если в еле живую нищую страну для эксперимента на выживаемость присылают такое чудовище то это точно кому-то надо.
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Ввели бы вовремя карантин - эта зараза не расползлась бы в таком количестве по всей стране. Кто ответит за смерти и прочие выкрутасы псевдо реформы - в ответ тишина.
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Я в шоке от большинства комментаторов.
Народ, вы дебилы или просто дураки?
Большинству заболевших гораздо больше пяти лет, так при чем тут Супрун, да и вся остальная власть тоже.
Скажу страшное: даже предыдущая власть почти ни при чем.
Сами вы виноваты, по тому что поверили неграмотным шарлатанам, визжащим "прививки зло", "от прививок бывает аутизм" (три раза ха-ха)
Вот и пожинаем плоды в виде тысяч больных, и не только корью.
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ANBU,теж не розумію чому так скачуть на Супрун?Десь,колись,хоч раз Супрун собі дозволила виступити проти вакцинації?Навпаки,вона закликає їі робити,постійно пояснюючи,що прививки є,в правильному місці куплені,правильно зберігаються.Якщо люди самі,по якихось своїх переконаннях,прививки не роблять,що робити Супрун?Якщо люди самі не розуміють,що профілактика захворювання коштує 100 гривень,а лікування-тисячі?
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Марихуану легализовать в Украине она тоже хочет ради профилактики?
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А потому что при такой эпидемии она должна лично ездить по стране и требовать гигиены в больницах, детских учреждениях, а не высиживать в кабинете когда не из американских ли лабораторий вирусных что в Украине эта корь расползается... А мы за сотни миллионов долларов покупаем вакцины в той же Америке... А где же наши такие национальные националисты с факелами? Или им приятно такое распространение кори? Или не болит у них душа за Украину?
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Оно с коррупцией борется до последнего украинца. Крутая тётка - все сбу набу и сапы в акуе от её побед и нервно курят в сторонке. Шла бы в полицию вместо Авакова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальной Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ
 
 
 
 
 
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