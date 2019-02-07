 В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальной Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі".
Общее число заболевших в Европе превысило 82 тысячи человек. Это самый большой показатель за последние 10 лет.
В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом – чуть более 34 000.
Читайте на Цензор.НЕТ: Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев
Вот десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:
Украина – 53 218 человек
Сербия – 5076 человек
Израиль – 2919 человек
Франция – 2913 человек
Италия – 2517 человек
Россия – 2256 человек
Грузия – 2203 человек
Греция – 2193 человек
Албания – 1466 человек
Румыния – 1087 человек
В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 – в Украине.
ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в нашей стране является низкий уровень вакцинации.
Также на Цензор.НЕТ: Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун
Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области – лидере по количеству невакцинированных – будут работать мобильные бригады вакцинации детей. Они будут делать прививки школьникам в возрасте от 6 до 18 лет. Бригады приступят к работе во второй половине февраля. Прививки они будут делать исключительно с согласия родителей.
После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.
З виробництва виходе сотні тисяч флаконів в спец упаковкі великими партіями і який флкоша кому попаде ... легше в "лоторею" виграти мільйон чим вгадати.
Ляшко успішно бореться з вакцинацією! Скоро її не буде зовсім.
То все путєнвінават, злочинні корупционєри гідності та зрадофіли революції!
Народ, вы дебилы или просто дураки?
Большинству заболевших гораздо больше пяти лет, так при чем тут Супрун, да и вся остальная власть тоже.
Скажу страшное: даже предыдущая власть почти ни при чем.
Сами вы виноваты, по тому что поверили неграмотным шарлатанам, визжащим "прививки зло", "от прививок бывает аутизм" (три раза ха-ха)
Вот и пожинаем плоды в виде тысяч больных, и не только корью.