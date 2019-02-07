EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  241  13
Все про:ВОЗ (104) корь (170)

 В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальное Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Количество больных корью в Украине превышает число заболевших во всей остальной Европе. В следующей по числу больных стране – Сербии – заболевших в 10 раз меньше, чем в Украине.

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі".

Общее число заболевших в Европе превысило 82 тысячи человек. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом – чуть более 34 000.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев

Вот десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:

Украина – 53 218 человек

Сербия – 5076 человек

Израиль – 2919 человек

Франция – 2913 человек

Италия – 2517 человек

Россия – 2256 человек

Грузия – 2203 человек

Греция – 2193 человек

Албания – 1466 человек

Румыния – 1087 человек

В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 – в Украине.

ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в нашей стране является низкий уровень вакцинации.

Также на Цензор.НЕТ: Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун

Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области – лидере по количеству невакцинированных – будут работать мобильные бригады вакцинации детей. Они будут делать прививки школьникам в возрасте от 6 до 18 лет. Бригады приступят к работе во второй половине февраля. Прививки они будут делать исключительно с согласия родителей.

После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110580
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бреши больше зрадобот всё намого проще - упоротые мамочки категорически отказываюца делать прививки своему чаду вот и вся проблема. Но зрадофилу аж до усрачки нужна зрада ога..
 показать весь комментарий
 
 
Та да ?! Помнится во времена гавнюковича какая-то повальная информволна шла о вредности вакцинации. Ну вот и результат. Наслушались и перестали прививаться.
 показать весь комментарий
 
 
Уж не потужная ли это реформа здравоохранения?
 показать весь комментарий
 
 
Украина территориально самое большое государство ,потому мы первые
 показать весь комментарий
 
это да!!! мы во всем первые!!! Нам есть чем гордиться!

Первое место в Европе по уровню Бедности.
- Первое место в Европе по темпам Инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста Цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной Валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских Зарплат.
- Первое место в Европе по уровню Коррупции.
Просто фантастический Успех. Спасибо вам Петр Алексеевич…
 показать весь комментарий
 
 
Кто там кричал что Супрун эффективный министр здравоохранения?
Она эффективный Директор кладбища!
Люди мрут,а она в свою морду лица улыбается...
 показать весь комментарий
 
 
Мамочки упоротые сцут делать прививки, а вся Европа делает прививки..вот и результат. Надо таких мамочек штрафовать а детей их полностью в обезьянники садить и изолировать от нормальных привитых детей...шоб чумные заразу не разносили. Хватит в толерастию играца с заразными...
 показать весь комментарий
 
 
А как же они её среди привитых разнесут? В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальное Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1308
 показать весь комментарий
 
 
Непривитых надо изолировать что б не дохли, это ж они заразяца и поздыхают, а зрадойопы потом вой до небес поднимут. ВОн выше уже стена плача и полная зрада от зрадоботов жюблиных..Непривитый сиди дома...нах его со школы и и садика..задолбали уже..
 показать весь комментарий
 
зачем такие сложные вопросы ему задаёшь?
 показать весь комментарий
 
 
Мы сейчас в НАТО и ЕС вступаем.А они со своими болезнями лезут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальное Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ
 
 
 
 
 
 вверх