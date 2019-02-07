 В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальное Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі".
Общее число заболевших в Европе превысило 82 тысячи человек. Это самый большой показатель за последние 10 лет.
В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом – чуть более 34 000.
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Вот десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:
Украина – 53 218 человек
Сербия – 5076 человек
Израиль – 2919 человек
Франция – 2913 человек
Италия – 2517 человек
Россия – 2256 человек
Грузия – 2203 человек
Греция – 2193 человек
Албания – 1466 человек
Румыния – 1087 человек
В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 – в Украине.
ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в нашей стране является низкий уровень вакцинации.
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Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области – лидере по количеству невакцинированных – будут работать мобильные бригады вакцинации детей. Они будут делать прививки школьникам в возрасте от 6 до 18 лет. Бригады приступят к работе во второй половине февраля. Прививки они будут делать исключительно с согласия родителей.
После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.
Первое место в Европе по уровню Бедности.
- Первое место в Европе по темпам Инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста Цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной Валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских Зарплат.
- Первое место в Европе по уровню Коррупции.
Просто фантастический Успех. Спасибо вам Петр Алексеевич…
Она эффективный Директор кладбища!
Люди мрут,а она в свою морду лица улыбается...