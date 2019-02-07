 Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.
Ранее Волкер заявлял, что считает присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей за выборами от ОБСЕ допустимой, потому что работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.
Помогло...)))
раша уже в герои записала...везде цитирует.. восхваляет... а тут...тыдыщ! передумал...
что им теперь все статьи переписывать?
У Скабеевьіх скоро хроническая диаррея начнется.
Слава США!
Слава Украине !
Приятно.