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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что озабоченность Киева безопасности в контексте участия российских наблюдателей в выборах является весьма реальной, поскольку Россия является страной-агрессором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.

Также читайте: Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД

Ранее Волкер заявлял, что считает присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей за выборами от ОБСЕ допустимой, потому что работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.

Источник: https://censor.net.ua/n3110578
 
 
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Точніше- коментаторів) у внутрішньополітичних темах всі *********, а от у питанні РФ та її агресії- усі табори одностайні (окрім лахти).
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Франція змінила свою позицію по ПП-2, Волкер змінив свою позицію... Що трапилосьОзабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкр изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах - Цензор.НЕТ 2605
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а трапилось то, что украина под вешним контролем и настолько неуважаема, что меняют и навязывают свои мения , как дебилам
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Научись падаль Украина писать с большой буквы а расейка - рашка можешь продолжать с маленькой и не забывай что Х у й л о со своими корешами тебя имеют как вонючую вокзальную давалку каждый день
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так это Украина навязала свое мнение.. и Цензор руку приложил..))
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ну, как мы все несколько часов назад на Волкера заорали!
Помогло...)))
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щоб стати українським націоналістом, йому треба ще пару років пожити у нас
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Модераторы, ошибка в имени (ЗАГОЛОВОК "Волкр изменил свое мнение...")!!!
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та здрасьте!
раша уже в герои записала...везде цитирует.. восхваляет... а тут...тыдыщ! передумал...
что им теперь все статьи переписывать?
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О как Волк на пару с Климкиньім чмьірит свиноруссов !
У Скабеевьіх скоро хроническая диаррея начнется.
Слава США!
Слава Украине !

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По логике Волкера о безопасности, эти наблюдатели от РФ могут захватить Украину что ли?
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Да. Поэтому на время оккупации въезд росийских наблюдателей всех возрастов о обеих полов запретить.
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Нет Виталька. По мнению Волкера они могут устроить провокацию в том числе мини теракты на выборах и выборных участках, поэтому и нех их пускать. Да и чем они больше заслуживают их пускать чем например наблюдателей из Зимбабве или Гватемалы???
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та хватит нам уже их наблюдателей. Их и так уже в лугандонии тыщи.
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На параше за ***** оригинально голосуют. Цензурненько так. Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах - Цензор.НЕТ 3193

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А можем уже огрызнуться. Ну намекнуть, что "вы нам друг, но в этом вопросе вы чуть неправы",

Приятно.
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А что, сразу об этом нельзя было заявить? Вам, как никому другому, стыдно, господин Волкер на кремль равняться.
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Украина была объектом мировой политики при йуле - овоще, а при Порошенко стала субъектом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОзабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах
 
 
 
 
 
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