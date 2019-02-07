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Все про:газопровод (684) Германия (3281) Франция (2041) Северный поток (409)

 Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД

Франция меняет свое отношение к газопроводу "Северный поток-2" и теперь выступает за определенные ограничения для него.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пресс-секретарь министерства подтвердила на пресс-конференции в Париже сообщения прессы, что Франция на смену своей прежней позиции намерена поддержать внесения поправки в "газовую директиву ЕС", когда этот вопрос будут рассматривать в Брюсселе 8 февраля.

Эта поправка имеет целью распространить правила "третьего энергопакета" законодательства ЕС в области энергетики на все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза из третьих стран, т.е. и на "Северный поток-2". Пока эти нормы не касаются газопроводов, которые как российский проект, входят на территорию ЕС морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2"

Решение Франции может лишить Германию возможности собрать голоса стран-противников поправок в директивы, чтобы заблокировать эти изменения. Сейчас в ЕС нет единства в этом вопросе, и до сих пор Франция вместе с Италией и Испанией поддерживали Германию в ее противодействии планам изменений.

В случае введения поправок они могут поставить под угрозу завершение газопровода "Северный поток-2", который, по словам инвесторов, построенный уже на четверть.

Агентство "Франс-пресс" цитирует неназванный французское дипломатическое источник, который после объявления МИД в Париже заявил: "Франция и не за, и не против "Северного потока-2". Мы лишь хотим, чтобы были гарантии безопасности Европы и безопасности и стабильности Украины".

Также читайте: Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование

Напоминаем, "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Источник: https://censor.net.ua/n3110577
 
   
 Топ комментарии
 
Макрон оказался не Меркельтивным....
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Это ты кацапам о передаче Крыма Украине скажи.
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Макрон сдулся - оно все правильно написало - оно и росєї просто....
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Ольгинские, а вы читать статью пробовали?
Решение Франции может лишить Германию возможности собрать голоса стран-противников поправок в директивы, чтобы заблокировать эти изменения. Сейчас в ЕС нет единства в этом вопросе, и до сих пор Франция вместе с Италией и Испанией поддерживали Германию в ее противодействии планам изменений.

В случае введения поправок они могут поставить под угрозу завершение газопровода "Северный поток-2", который, по словам инвесторов, построенный уже на четверть. Источник: https://censor.net.ua/n3110577
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Ты , что, совсем ку-ку, сдулсо ? Чем ты инфу усваиваешь? Ну народ! и как таких в Омеригу пускают? Перевожу на доступный обладателю грин-кард :
Макрон не поедет на форум в Германию из-за разногласий по «Северному потоку-2». Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта.
Президент Франции Эмманюэль Макронотменил участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоятся 15-17 февраля, на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северного потока-2", передает rbc.uaсо ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
По данным источников газеты, французская сторона объяснила решение тем, что рабочий график президента не позволяет ему принять участие в конференции. Кроме того, издание отмечает, что отказ выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом" того, что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС.
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так шо був правий карло-марс - все залежить від % )))
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Дерективы как и законы не имеют обратной силы. Проект СП-2 согласовали и оформили строительство и финансирование не завтра. Поздно пить Баржоми.
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Это ты кацапам о передаче Крыма Украине скажи.
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Ага , только не включай ватника , потому что газ ещё не ийдет.
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Ватник здесь Иван ты, потому что директива не мешает строительству СП-2 никак, как и пуску газа по ней.
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Австрияк, труба не закончена, так что боржоми пить нужно.
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Пора бы уже научится отличать флаг Австрии и Латвии. Ну и прочитать о чем директива за которую Франция. она не против строительства СП-2.
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Поживем, посмотрим) *****,опять всех кацапов переиграло)
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ну,нащот согласовали-так евросоюз как раз не согласовывал...а то шо начали финансирование не согласовав-так кто ж запретит деньгами сорить Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 3337
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Вы для начала прочитайте о директиве о чем она. Она не запрещает строить СП-2.
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так и силу сибири никто не запрещал строить Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2681.и газопровод в болгарию
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Видно достали желтые жилеты, когда они поддерживаются кацапией.
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Ну, будем смотреть, как напоследок одну немку будут иметь перед отставкой... Чтобы учитывала интересы других, как она любит говорить...
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ну, желтые жилеты не напрасно свой хлеб едят Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 6460
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Франция меняет свое отношение к газопроводу "Северный поток-2" и теперь выступает за определенные ограничения для него. В случае введения поправок они могут поставить под угрозу завершение газопровода "Северный поток-2", который, по словам инвесторов, построенный уже на четверть.
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Не трудно догадаться почему Макрон изменил свою позицию - путлер активно поддерживает протесты во Франции своими крысиными гибридными методами.
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Другие пишут, что этими акциями ему показали, что будет, если смирится с сп2.
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Украинцы даже не понимают о чем эти директивы. Директивы не останавливают СП-2, а теоретически просто вынудят Газпром продать свою долю 51% во владении СП-2. Украинская ГТС даже с этой директивой теряет 55 миллиардов кубов в год. Чему тут радуются украинские патриоты непонятно.
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Правила третьего пакета накладывают ограничения на использование газопроводов но не могут ограничить саму постройку.
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Я не против, чтобы была труба , но порожняя. Так устроит?
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Да была бы труба а уж как обойти правила придумают, вон Нафтогаз недавно создал компанию по транзиту чтоб соответствовать этому энергопакету, так примерно и Газпром поступит.
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А я вот тут вычитал, что оказывается те два газовоза, что загорелись возле намКрыша, до сих пор горят. Прикиньте? И никто ихс криками "Туши его, *****" тушить не собирается. Засрут козлорылые наше море, суки!
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Александр, с этими корытами все просто. углеводороды должны выгореть как можно более максимально. Иначе их розлив в море приведет к беде. Слава Богу, что у лишнехромосомных и рукожопых кацапов хватило ума, или подсказал кто, чтобы не учудили тушить
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Но всё равно засрут море. Продуктами горения и сгоревшим металлоломом.
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Ещё одна стрела в рашистский газпрем и евро-************, которым подбрасывают из кремлёвского корыта.

Молодец Макрон! Меркель - позор, старая комсомолка явно на крючке у кремляди.
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Гарантии? чего стоят гарантии *****? они не стоят даже выеденного яйца! европа никак не может этого осознать до конца.
как только ***** получит карт-бланш на "северный поток" 2, ему пофиг будет и на Украину и на какие-то "гарантии"! ясно, что Украина пострадает первой
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а всьо жолтиє лугандонскіє жилєткі, ето всьо оні подрівают основи расійско-французскова гешефта
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Давно что-то во Франции терактов от параши не было. Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 6305
Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 7833
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ета франция такая изменчивая - то тудом, то сюдом,

изменяет всем и по 20 раз на дню.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД
 
 
 
 
 
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